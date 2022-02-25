مونتريال على وقع موسيقى القارة السمراء مختتمة شهر تاريخ السود

يشارف شهر تاريخ السود في كندا على نهايته، لكن الاحتفالات لم تنته بعد. ويقدم حفل موسيقي بأنغام القارة السمراء هذه الليلة، كما تحتفي جامعة كيبيك في مونتريال UQAM على طريقتها بالفنانين من أصول أفريقية الاثنين المقبل في اليوم الأخير من شهر شباط/فبراير، تاريخ انتهاء هذه الاحتفالية السنوية.

مزيج من موسيقى الرزم والبلوز والهيب هوب والراب التي يُشتهر بها الفنانون من ذوي البشرة السمراء يقدم هذه الليلة الجمعة على مسرح كلوب صودا في وسط مدينة مونتريال. يحيي الحفل الموسيقي عدة فنانين كنديين سود على رأسهم مغني موسيقى الراب تيزو والفنانة شاه فرانك (نافذة جديدة) المعروفة بموسيقى الرزم والبلوز والفنانة نايا علي (نافذة جديدة) من أصل إثيوبي المختصة بالراب أيضا.

أمسية هيب هوب بامتياز (نافذة جديدة)وعدت بها الناطقة بلسان تاريخ شهر السود في مونتريال الفنانة من أصل هايتي شاه فرانك.

الفنانة الكندية الإثيوبية نايا علي التي حصدت العام الماضي جازة الموسيقى الكندية السوداء نايا علي The Black Canadian Music Award. الصورة: Naya Ali

حفلة موسيقية كلاسيكية مجانية

في سياق متصل، يقدم قسم الموسيقى في جامعة كيبيك في مونتريال (UQAM) (نافذة جديدة)يوم الاثنين المقبل، 28 فبراير، حفلاً موسيقيًا كلاسيكيًا يسلط الضوء على مجموعة من الملحنين السود غير المعروفين من قبل الجمهور العريض.

ويقوم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأداء 14 عملاً لفنانين مثل فلورنس برايس، وهو أول أمريكي من أصل أفريقي كتب الألحان الموسيقية والسيمفونيات التي عزفتها كبرى فرق الأوركسترا في الولايات المتحدة الأميركية. كذلك يؤدي طلاب الجامعة موسيقى للفنان الأميركي الأسود ليسيس كاي، الذي اشتهر بالكلاسيكية الحديثة، وغيرهما من الملحنين السود الذين ظلّوا في الظل.

يُقدم هذا الحفل الموسيقي بشكل افتراضي عبر صفحة فيسبوك الخاصة بقسم الموسيقى في جامعة UQAM، علما أن الصفحة عامة ويمكن للجميع مشاهدة الحفل مجانا. يذاع الحفل بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحا في شكل مباشر على الفيسبوك.

بالإضافة إلى ذلك تقدم الجامعة محاضرة يلقيها عالم الموسيقى والأستاذ الفخري في جامعة كيبيك في مونتريال البروفيسور كلود دوفان المولود في هايتي. في محاضرته التي تذاع الساعة 7:30 مساء على فيسبوك أيضا، يناقش البروفيسور المحاضر أهمية الأعمال الموسيقية التي استعادها طلاب قسم الموسيقى وقدموها في حفلهم صباحا.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية. إعداد وترجمة كوليت ضرغام)