قائد أوركسترا كندي يحلّ مكان غرغييف الموال لبوتين في كارنغي هول

جاء الإعلان في بيان صادر عن كارنيغي هول اليوم، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن بأن المايسترو الكندي الفرنسي (نافذة جديدة) من مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك، ذات الغالبية الناطقة باللغة الفرنسية، يانيك نيزيت-سيغان هو الذي سيحل مؤقتا مكان زميله الروسي. علما أن المايسترو الكندي يرأس حاليا الإدارة الموسيقية في الميتروبوليتان أوبرا (MET) (نافذة جديدة) في مدينة نيويورك.

إعلان إستبدال الموسيقار الروسي ذكرته أيضا أوركسترا فيينا الفيلهارمونية، حيث كان من المقرر أن يقودها جيركيف في ثلاث حفلات تقدم اعتبارا من اليوم الجمعة فيقاعة كارنيغي هول (نافذة جديدة).

تقول المتحدثة باسم القاعة الأميركية العريقة في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذا التغيير يرجع إلى الأحداث الأخيرة في العالم ، في حين أنه لم يتم ذكر أي سبب في البيان الصحفي الرسمي.

في سياق متصل، أطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم دعوة من أجل التظاهر أمام قاعة كارنيغي في مانهاتن.

يذكر أن كلا من كارنيغي هول والأوركسترا الفلهارمونية أعلنتا أيضا أن عازف البيانو دينيس ماتسويف، الذي يدعم أيضًا فلاديمير بوتين، سيتغيب في حفل الليلة الجمعة، علما أن اسمه كان مدرجا في قائمة أعضاء الفرقة الموسيقية.

قائد الأوركسترا الروسي العالمي فاليري غيرغييف خلال إحدى العروض الموسيقية في لندن في أيار/مايو 2016. الصورة: Getty Images / Stuart C. Wilson

أحد أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

في خبر متصل، كان مسرح لاسكالا في ميلانو (نافذة جديدة) الإيطالية طلب من المايسترو العالمي فاليري غيرغييف، أن يناشد علنا حلاً سلميا للنزاع بين أوكرانيا وروسيا. وهدد المسرح الإيطالي بالتخلي عن جيركيف في حال أحجم عن ذلك، والاستغناء عنه في العرضين الموسيقيين المقبلين لـ ملكة البستوني لتشايكوفسكي المقرر تقديمهما على مسرح لاسكالا في 5 و13 آذار / مارس المقبل.

يعد فاليري غيرغييف (68 عاما) المدير العام لمسرح ماريانسكي المرموق في سانت بطرسبرغ، أحد أكثر قادة الفرق الموسيقية رواجًا في العالم.

ولعل قربه من الرئيس الروسي منذ عام 1992 وولائه له فيما يتعلق بضم شبه جزيرة القرم، وكذلك مشاركته في حفلات أوسيتيا الجنوبية التي تعرضت للقصف، وفي حفلات في مدينة تدمر إلى جانب الجيش السوري، كل هذا أثار حول المايسترو الروسي الذائع الصيت الكثير من الجدل على مدى العقد الماضي.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية. إعداد وترجمة كوليت ضرغام)