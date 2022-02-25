[تقرير] الدكتور كريم الأيوبي مرشح حزب المحافظين في كيبيك للانتخابات التشريعية المقبلة

والتقى راديو كندا الدولي بهذا المرشّح في مدينة لاشوت حيث يمارس فيها عمله كطبيب أسرة في عيادته وطبيب طوارئ في المستشفى المحلي.

وكان إريك دوهيم، زعيم حزب المحافظين ، متواجدًا في مونتريال يوم الخميس من الأسبوع الماضي لتقديم مرشحه المولود في شيكوتيمي لأب لبناني من طرابلس وأم كيبيية.

وخلال هذا المؤتمر الصحفي أعرب الدكتور الأيوبي عن رأيه حول الإجراءات الصحية المتخذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وبالنسبة له، خلال الموجة الأولى لم نكن نعرف ما يحدث، وتطلّب الأمر حجرا صارمًا ولم يكن أمامنا خيار.

إريك دوهيم، زعيم حزب المحافظين الكيبيكي. الصورة: Radio-Canada

وردّا على سؤال حول فرض تدابير أخرى في ديسمبر كانون الثاني الماضي عندما طغت موجة أوميكرون على الشبكة الصحية ، أضاف أنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات لضمان حماية النظام الصحي.

أما فيما يتعلق بطلب زعيم حزبه برفع جميع الإجراءات الصحية فورًا ، بما في ذلك ارتداء الأقنعة في المدرسة ، فلم يرغب في التعليق قائلًا إنني لست هنا لأحل محل الصحة العامة شخصيًا.

ومع ذلك ، في سؤال حول الموضوع طرحته عليه وكالة الصحافة الكندية في شهر يناير كانون الثاني الماضي، أكد أن القناع يقلل من انتقال الفيروس وأنه من الناحية العلمية، في الوقت الذي يكون فيه الوباء في ذروته ، فإنّ ارتداء القناع مناسب تمامًا.

الدكتور كريم الأيوبي، طبيب الطوارئ ، مرشح حزب المحافظين في كيبيك في دائرة أرجنتوي للانتخابات التشريعية المقبلة. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

لماذا حزب المحافظين في كيبيك؟

يقول كريم الأيوبي في حديثه أإنّه اختار هذا الحزب لأنّه يريد أن يرى إصلاحًا للشبكة الصحية كي تشمل القطاع الخاص. وهذا هو السبب الرئيسي لاختياره لهذا التنظيم السياسي.

وينصّ برنامج حزب المحافظين في كيبيك في شقّه الصحّي على الحفاظ على نظام صحّي جامع، ولكن بزيادة كبيرة في دور القطاع الخاص الذي من شأنه أن يعمل بالتكامل مع النظام العام. وذُكرت أنظمة السويد و بريطانيا وفرنسا وألمانيا كأمثلة.

سنكون الوحيدين خلال هذه الحملة الانتخابية لاقتراح إعادة بناء حقيقية لنظام الرعاية الصحية في كيبيك ، والذي يتضمن ثلاثة أشياء على وجه الخصوص: اللامركزية ؛ المنافسة داخل الشبكة وأيضًا بالطبع ، القطاع الخاص. نقلا عن كريم الأيوبي

ويعتزم حزب المحافظين في كيبيك زيادة عدد الطلبة في معاهد الطب في الجامعات من أجل زيادة عدد الأطباء خاصة وأنّ الجيل الجديد منهم ، رجالاً ونساءً، لم يعد مستعدًا لتحمل أعباء العمل المفرطة لأسلافهم.

كما يقترح السماح للأطباء بالممارسة العامة والخاصة المختلطة ، وهو أمر غير مسموح به حاليًا ، وتعديل ميزانيات المستشفيات بناءً على الخدمات المقدمة وليس على ميزانياتهم التاريخية ، وهي فكرة روج لها العديد من السياسيين

وأخيرًا ، يقترح الحزب السماح بأخذ تأمين إضافي للوصول إلى الخدمات الطبية الخاصة وكذلك لتوسيع أدوار المهنيين الآخرين ، مثل الممرضات وأخصائيي البصريات ، وتسهيل الاعتراف بالشهادات الأجنبية.

تجمُّع لمنظمات مجتمعية أمام مكتب عضو الوطنية الكيبيكية عن دائرة أرجنتوي، أنياس غروندان، في لاشوت للتنديد بنقص التمويل في إطار إضراب عام لهذه المنظمات عبر مقاطعة كيبيك. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

وخلال زيارة راديو كندا الدولي لمدينة لاشوت، تظاهر ممثلو المنظمات المجتمعية أمام مكتب أنياس غروندان وهي النائبة في الجمعية الوطنية الكيبيكية عن حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ)الحاكم.

وتأتي هذه المظاهرة كجزء من حركة احتجاجية كبيرة تشارك فيها 4000 منظمة مجتمعية في جميع أنحاء كيبيك. وتطالب هذه المنظمات بالمزيد من التمويل.

وتقول مصادر هذه الجمعيات أنّ هناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 460 مليون دولار في تمويل النشاطات لتعويض العجز الإجمالي لمختلف التنظيمات في جميع القطاعات.

ووفقًا لكارولين توبان النتحدّثة باسم الحملة، فإنّ المنظمات المجتمعية على وشك الانهيار في حين أنّ احتياجات المجتمع معروفة منذ فترة طويلة والجائحة جعلت الوضع لا يطاق. الحلول الواضحة والمنظمة مطروحة على الطاولة ، لكن الحكومة تتحدث فقط. رسالتنا واضحة : إنها 460 مليون دولار للميزانية التالية في 22 مارس آذار."