أونتاريو ستلزم صاحب العمل بإبلاغ عماله ما إذا كان يراقبهم إلكترونياً

ومن المقرَّر أن تقدّم حكومة دوغ فورد في تورونتو مشروع قانون عمل جديد هذا الشهر يتضمن السياسة المقترحة.

وبموجب السياسة المقترحة سيتعيّن على الشركات إعلام موظفيها، سواء كانوا في مكان العمل أو في الميدان أو في المنزل، كيف تقوم الشركة بمراقبة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأنظمة التموضع العالمي (GPS) والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وقال وزير العمل الأونتاري مونتي ماكنوتون إنّ الموظفين يتوقعون أن تكون حياتهم الخاصة محمية ويستحقون أن تكون كذلك، خاصة وأنّ الكثير من الناس يعملون من المنزل.

لا يمكننا ترك عمالنا في منطقة مجهولة نقلا عن مونتي ماكنوتون، وزير العمل في حكومة الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو

’’تشكّل البيانات قوة‘‘، أضاف وزير العمل، ’’وبرفع النقاب يمكن لعمالنا اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية عملهم وحول صاحب العمل‘‘.

وزير العمل في أونتاريو، مونتي ماكنوتون (أرشيف). الصورة: Chaîne de Queen's Park

وينطبق القانون الجديد على الشركات التي يعمل فيها 25 عاملاً أو أكثر ويُلزمها باعتماد سياسة مكتوبة تحدد ما إذا كانت تراقب موظفيها إلكترونياً، وبأية طريقة إذا كان الأمر كذلك، والغرضَ من جمع المعلومات.

وقال الوزير ماكنوتون إنّ هذا سيكون أول تشريع من نوعه في كندا.

وبذل الوزير ماكنوتون جهوداً متضافرة لوضع حكومة الحزب التقدمي المحافظ في موقع صديقةٍ للعمال، مع تشريع في العام الماضي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.

كما ألزم ماكنوتون أصحاب الأعمال باعتماد سياسة إعطاء الحق للموظفين بألّا يرتبطوا بالأجهزة الرقمية المهنية، كالهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، خارج ساعات العمل (right-to-disconnect policies)، وحظر إبرام اتفاقيات غير تنافسية وفرَض على وكالات التوظيف المؤقت الحصول على تراخيص.

رئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Chris Young

’’أصبحتُ وزيراً للعمل في حزيران (يونيو) 2019، واخترتُ طوعاً طرفاً معيناً، وهو طرف العمال‘‘، أكّد الوزير ماكنوتون.

’’أعتقد أيضاً أنّ على الحكومة مواكبة ذلك‘‘، أضاف ماكنوتون، ’’وغالباً ما نرى، وليس فقط في أونتاريو بل في جميع أنحاء البلاد وحتى على امتداد أميركا الشمالية، أنّ الحكومات تميل إلى التأخير في ركب التغيير التكنولوجي وفي عالم العمل‘‘.

يُشار إلى أنّ أونتاريو على موعد مع انتخابات تشريعية عامة في 2 حزيران (يونيو) المقبل.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية من موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)