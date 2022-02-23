ترودو يوقف العمل بقانون تدابير الطوارئ

’’لم يعد الوضع طارئاً، وبالتالي ستضع الحكومة الفدرالية حداً لاستخدام قانون تدابير الطوارئ‘‘، قال ترودو في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في العاصمة الفدرالية أوتاوا.

بالطبع، سنظل حاضرين لدعم سلطات المقاطعات والسلطات المحلية (البلدية) نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية

وكان رئيس الحكومة الليبرالية برفقة نائبة رئيس الحكومة ووزيرة المالية كريستيا فريلاند، ووزير العدل ومدّعي عام كندا دافيد لاميتي، ووزير السلامة العامة ماركو منديتشينو، ووزير الحماية المدنية بيل بلير.

وأضاف ترودو أنّ تحقيقاً لفحص الظروف التي أدّت إلى استخدام قانون تدابير الطوارئ ولفحص أداء الشرطة و’’التمويل والتأثير والمعلومات المضللة التي دعمت عمليات الحصار والاحتلال غير القانونية‘‘ سيبدأ في غضون 60 يوماً.

وستُشكَّل أيضاً لجنة برلمانية في الأيام المقبلة للنظر في الموضوع.

وكان ترودو قد استدعى قانون تدابير الطوارئ في 14 شباط (فبراير) لإنهاء الاحتجاجات التي كانت تغلق وسط العاصمة الفدرالية أوتاوا ومعابرَ حدودية رئيسية في أنحاء عدة من البلاد.

وكانت تلك المرة الأولى التي تلجأ فيها كندا لاستخدام هذا القانون الذي صدر عام 1988 ليحلّ مكان قانون تدابير الحرب.

’’كان ذلك الشيء المسؤول والضروري الذي ينبغي القيام به‘‘، أكّد ترودو في مؤتمره الصحفي اليوم، مكرّراً أنّ استخدام قانون تدابير الطوارئ كان ’’متناسباً ومسؤولاً ومحدوداً في الزمن‘‘.

’’علينا أن نضمن أنّ مؤسساتنا ستكون جاهزة في المستقبل‘‘ للتعامل مع مواقف مماثلة، أضاف رئيس الحكومة الكندية مشيراً إلى استجابة الشرطة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المضللة والتدخل الأجنبي كعناصر يتعيّن النظر فيها.

ورفض ترودو أن يقول بشكل مباشر ما إذا كان يفتح الباب أمام استدعاء قانون تدابير الطوارئ مجدداً.

’’نعلم أنّه ستظلّ هناك تهديدات لكندا ولديمقراطيتنا ولديمقراطيات العالم أجمع‘‘، أضاف رئيس الحكومة الليبرالية، ’’ولا يمكننا أن نتردّد في استخدام الأدوات الضرورية للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم‘‘.

(نقلا عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)