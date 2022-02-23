أونتاريو تلغي رسوم تجديد لوحات السيارات وشرط الحصول على ملصق لوحة

وفي مؤتمر صحفي عقده أمس أضاف رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد أنّ حكومته ستُدخل أيضاً التشريعات الضرورية التي تتيح إعادة المبالغ للأشخاص الذين جددوا ملصق لوحة السيارة منذ آذار (مارس) 2020.

وينطبق هذا الأمر على جميع سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة والدراجات النارية والدراجات النارية الصغيرة (mopeds).

أمّا رسوم التجديد ومتطلبات ملصقات لوحات الترخيص للمركبات التجارية الثقيلة وزلاقات الجليد الآلية (snowmobiles) فتظل كما هي.

وتبلغ حالياً رسوم التجديد السنوي لسيارات الركاب 120 دولاراً في جنوب أونتاريو و60 دولاراً في شمال المقاطعة.

وحسب فورد، يعني هذا القرار عودة مليار دولار إلى الاقتصاد وسيفيد المقاطعة لأنه سوف يوجِد قاعدة ضريبية أوسع نطاقاً.

رئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد، في مؤتمره الصحفي أمس في ريتشموند هيل في منطقة تورونتو الكبرى. الصورة: Pool des médias

وأضاف رئيس حكومة كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان وحجم الاقتصاد أنّ أكثر من 7,5 ملايين مالك سيارة سيستفيدون من إلغاء رسوم التجديد. ويشمل هذا العدد سيارات تمتلكها مؤسسات.

بيدَ أنّ التخفيضات ستكلف أونتاريو أكثر من مليار دولار سنوياً كإيرادات مفقودة.

لكن فورد قال إنه مع ارتفاع تكلفة المعيشة، تجد حكومته طرقاً لتخفيف العبء عن كاهل ’’الأشخاص الذين يعملون بجد ويحتاجون إلى فسحة من الراحة‘‘.

’’هذه المدّخرات تتراكم. وهذا يعني القليل من المال الإضافي في جيوبكم للمساعدة في شراء البقالة أو تسديد الفواتير‘‘، أضاف رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ.

وقال فورد إنه لا يريد زيادة الضرائب. ومن جهته، قال أيضاً رئيس مجلس الخزانة، برابميت ساركاريا، إنه لن تكون هناك اقتطاعات في الخدمات لتعويض خسائر الإيرادات.

زعيم الحزب الأخضر في أونتاريو، مايك شراينر (أرشيف). الصورة: CBC

وبينما قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، أندريا هورفاث، إنها لا تعارض إلغاء رسوم التجديد، قال الزعيم البرلماني للحزب الليبرالي في أونتاريو، جون فريزر، إنّ إعفاء الناس من الرسوم ليس كافياً لمعالجة قدرتهم على تحمل التكاليف. ويشكل الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية لأونتاريو.

أمّا زعيم الحزب الأخضر في أونتاريو، مايك شراينر، فقال إنّ إعلان فورد عن إلغاء رسوم التجديد هو مجرّد حيلة انتخابية وإنّ زعماء المعارضة الآخرين يشاركون فيها.

يُشار إلى أنّ أونتاريو على موعد مع انتخابات تشريعية عامة في 2 حزيران (يونيو) المقبل.

(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)