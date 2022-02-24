موّفق نعمة يهدي جائزة أفضل منحوتة كندية على الجليد للعراق

فاز الثنائي الكندي الفني موّفق نعمة وهو من مواليد بغداد في العراق وروس بيزاس الفيليبيني الأصل بالجائزة الأولى في مسابقة النحت على الجليد على المستوى الكندي الوطني مطلع هذا الأسبوع. ويرعى هذا الحدث مهرجان الثلوج في نسخته الـ 44 هذه السنة (نافذة جديدة)، وهي نسخة هجينة. إذ غابت للعام الثاني على التوالي (نافذة جديدة)، كافة الأنشطة لهذه الاحتفالية الشتوية بسبب جائحة كوفيد-19. واقتصر المهرجان على المبارزة بالنحت على الجليد بشكل افتراضي بين المقاطعات الكندية العشرة، أما الحَكم في هذه المسابقة فكان الجمهور الذي صوّت من الهادي في غرب البلاد إلى الاطلسي في شرقها مختارا أجمل ثلاث منحوتات.

الفنانان الفائزان بالمرتبة الأولى نعمة وبيزاس مثلّا مقاطعة كيبيك وتحديدا مدينة غاتينو المتاخمة للعاصمة الكندية أوتاوا.

في 5 و 6 شباط/فبراير الماضي، تشكلت الفرق الفنية التي مثلت المقاطعات الكندية العشرة، وتألف الفريق الفني الواحد من فنانيَن اثنين بلورا موهبتهما وتشاركا في خلق سحر استثنائي من خلال نحت مجسمات جليدية غاية في الروعة.

شعار مهرجان الثلوج في كندا الذي يقام في شهر شباط/فبراير من كل عام وهو قدم للسنة الثانية على التوالي في شكل افتراضي بسبب جائحة كورونا. الصورة: Radio-Canada

أعطيت الفرق الفنية، وكل فريق في المدينة الكندية التي يمثلّها، 20 ساعة في وقت واحد لنحت مجسم يمثّل روح الألعاب الأولمبية الشتوية والبارالمبية في بكين هذه السنة.

ونشرت صور عن التماثيل الجليدية وعددها 15 بتوقيع الفرق الكندية العشرة على المنصات الإلكترونية ليجري التصويت أون لاين على أجملها، وأعطي الجمهور مهلة للتصويت لغاية 20 فبراير الفائت..

حصدت منحوتة نحن فخورون بتوقيع الثنائي نعمة-بيزاس أكبر عدد من الأصوات، وقد رشح هذه التحفة الفنية للفوز أكثر من 000 25 صوت.

تروي المنحوتة الفائزة قصة كل رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتنافس في دورة الألعاب البارالمبية التي ستجري في بكين في الصين بين 4 و13 آذار/مارس المقبل. يُظهر هذا التمثال الجليدي ثلاثة رياضيين سبّاقين مقدامين. ويلاحظ العمل الاستثنائي للثنائي من كيبيك، حيث أبرز الفنانان تفاصيل صغيرة أضفت غنى وتنوعا. وكأن الجليد أصبح معجونة طيّعة بين أيديهما، فتشكلت للناظر تعابير الوجه وحتى الحركة دبت أيضا في النصب الجليدي.

هذا واحتل فريق ألبرتا، المؤلف من سكوت هاريسون وأندرو زولير، وفريق أونتاريو، المؤلف من سوجورو كانباياشي وكيفن آش، المركزين الثاني والثالث على التوالي في هذه البطولة الوطنية في النحت على الجليد.

الرسام الكندي العراقي موّفق نعمة الذي يعيش في مدينة غاتينو في مقاطعة كيبيك المتاخمة للعاصمة الكندية أوتاوا. الصورة: Mowafaq Neme

تجدر الإشارة إلى أن الرسام الكندي العراقي المقيم في مدينة غاتينو هو الفنان الوحيد من أصول عربية الذي شارك في بطولة وينترلود الوطنية الكندية للنحت على الجليد هذه السنة.

على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّر نعمة عن سعادته العارمة بهذا الفوز وأهدى الجائزة لبلده الأم العراق ولكن من شارك في التصويت ومنحه دعمه. كذلك توّجه نعمة بالتهنئة لشريكه الفني روس بيزاس.

(المصدر: الموقع الإلكتروني لمهرجان وينترلود الشتوي. هيئة الإذاعة الكندية. إعداد كوليت ضرغام)