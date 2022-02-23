’’كوفيد - 19‘‘: بعض الارتفاع في حالات الاستشفاء في أونتاريو

فقد بلغ اليوم عدد حالات الاستشفاء 1106، بزيادة 68 حالة عن يوم أمس، أي بنسبة 6,55%. ومن أصل هذا العدد الإجمالي هناك 319 حالة في أقسام العناية المركزة، دون تغيير مقارنة بيوم أمس.

وقالت وزيرة الصحة في أونتاريو، كريستين إليوت، إنّ 49% من إجمالي عدد المرضى دخلوا المستشفيات بسبب أعراض ’’كوفيد - 19‘‘ وإنه تمّ تشخيص الآخرين في وقت لاحق.

وفي العناية المركزة تمّ إدخال 77,5% من المرضى بشكل مباشر بسبب فيروس كورونا، أضافت الوزيرة.

وعلى سبيل المقارنة، قبل أسبوع كان هناك 1.403 حالات استشفاء على صلة بالوباء، من ضمنها 321 حالة في العناية المركزة.

وزيرة الصحة في حكومة أونتاريو، كريستين إليوت متحدثة في مؤتمر صحفي (أرشيف). الصورة: capture d'écran

وهناك اليوم 1.425 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ ’’كوفيد - 19‘‘. لكنّ وكالة الصحة العامة في أونتاريو تعتقد أنّ هذا العدد يشكل ’’تقديراً ناقصاً‘‘ نظراً لمحدودية الوصول إلى اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

وسُجِّلت 19 حالة وفاة إضافية بـ’’كوفيد - 19‘‘ في الساعات الـ24 الأخيرة ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي بهذا الوباء في كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان 12.306 حالة منذ وصول الجائحة إلى كندا قبل نحو سنتيْن.

وسُجِّلت حالة وفاة و38 إصابة جديدة في أوساط نزلاء مراكز العناية الطويلة الأمد، وهم من المسنين غير القادرين على تدبّر شؤونهم بأنفسهم ويحتاجون بسبب أوضاعهم الصحية لرعاية ورقابة متواصلتيْن.

وسُجِّلت 51 إصابة جديدة لدى العاملين في دور الرعاية للمسنين. لكن هناك 13 حالة تفشي أقل من اليوم السابق في هذه المؤسسات.

وأغلقت مدرستان أبوابهما اليوم أمام الطلاب لأسباب متصلة بالجائحة.

امرأة تخضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. الصورة: Reuters / Sumaya Hisham

وأُجري نحوٌ من 15.700 من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل في الساعات الـ24 الأخيرة، وبلغ معدل الإيجابية لهذه الاختبارات 10,8%.

وتمّ إعطاء قرابة 30.500 جرعة لقاحية ضدّ مرض ’’كوفيد - 19‘‘ يوم أمس، من ضمنها أكثر من 18.300 جرعة معززة.

وبات 92,5% من سكان أونتاريو الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق ملقحين بجرعة واحدة على الأقل و90,4% من السكان ملقحين بجرعتيْن على الأقل.

ولدى الأطفال، تناول حتى الآن 54,4% من الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاماً جرعة واحدة فيما تناول 26,5% منهم جرعتيْن.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)