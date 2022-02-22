ارتفاع صادرات كيبيك 17% خلال سنة

’’نرى حقاً أنّ هناك ارتفاعاً قوياً جداً، جداً في الصادرات. لقد بدأنا نستأنف الحركة‘‘، قالت الوزيرة جيرو أمس أمام 400 عضو في مجلس العلاقات الدولية في مونتريال (CORIM) خاطبتهم عن بُعد بواسطة نظام الفيديوكونفرنس.

واغتنمت الوزيرة جيرو اللقاء لوضع تقييم إيجابي لعمل وزارتها بعد عامين من جائحة ’’كوفيد - 19‘‘، على الرغم من ’’المخاوف‘‘ التي سادت خلالهما.

’’أتاحت لنا الجائحة حتى تكثيف بعض الإجراءات على الصعيد الدولي‘‘، قالت جيرو، ’’لم يتم الحفاظ على علاقاتنا فحسب، بل وجدنا أيضاً في كثير من الأحيان طرقاً لتوسيع شبكات اتصالاتنا‘‘.

’’كان عام 2020 - 2021 عاماً قياسياً، مع أكثر من 3.800 عمل دبلوماسي. (...) لقد كان حقاً استثنائياً ما تمكّن 300 موظف لدينا في 18 دولة مختلفة من القيام به‘‘، أضافت وزيرة العلاقات الدولية في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.

وزيرة العلاقات الدولية في حكومة كيبيك، نادين جيرو (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

منذ 2019، السنة التي باشرت فيها وزارة العلاقات الدولية تحولاً اقتصادياً، ارتفعت أنشطة الدبلوماسية الاقتصادية (اجتماعات ومؤتمرات) بنسبة 47%، لفتت جيرو.

وتمّت ترقية كلّ من المكتبيْن التمثيلييْن لكيبيك في لوس أنجلوس وهيوستن في الولايات المتحدة إلى مرتبة مفوضية.

وبعد تراجع الصادرات بنسبة 7,8% في 2019 - 2020، ’’فإنّ الانتعاش (...) أقوى من تعافي وارداتنا‘‘، قالت الوزيرة الكيبيكية.

وهذه علامة جيدة جداً، جداً، لأننا نقوم بتقليص عجزنا التجاري. صادراتنا (...) بلغت 90 مليار دولار، أي أكثر بـ17% عن (مستواها في) 2020‘‘، أوضحت جيرو.

وقالت جيرو إنّ بعض القطاعات تبدو واعدة أكثر من غيرها: هذه هي الحال على وجه الخصوص في قطاعات الصناعة الجوية والألومنيوم ومنتجات الغابات والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيات النظيفة. وأضافت أنّ حكومة كيبيك تريد تصدير المزيد من هذه المنتجات.

وعند سؤالها عن الحمائية التجارية الأميركية، أو عن الـ’’بركسيت‘‘ (خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي)، قللت الوزيرة جيرو من آثارهما على كيبيك مكتفيةً بالقول إنّ مفوضيات كيبيك في الخارج ’’تعمل بجدّ كبير‘‘.

ونفت وزيرة العلاقات الدولية في حكومة كيبيك أن تكون تنظر إلى العلاقات الدولية من زاوية اقتصادية فقط، فقالت إنّ أنشطة كيبيك في مجال دبلوماسية التأثير، ذات الطابع السياسي بدرجة أكبر، ارتفعت بنسبة 41% منذ عام 2019.

بالنسبة لي، الدبلوماسية هي كالمنزل. أساس المنزل هو في الحقيقة دبلوماسية التأثير. (...) وأضفنا طابقاً لهذا المنزل، هو الطابق الاقتصادي نقلا عن نادين جيرو، وزيرة العلاقات الدولية في حكومة كيبيك

ولم تقل الوزيرة جيرو كلمة واحدة عن التوترات في أوكرانيا أو عن علاقات كيبيك مع الصين. كما أنها لم تذكر ما إذا كان رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، ينوي القيام بمهمة في الخارج في عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن مكتب الوزيرة جيرو أمس أنّ 41% من رؤساء المكاتب التمثيلية لكيبيك في الخارج باتوا من النساء.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)