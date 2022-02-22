برنامج تجريبي للتطبيب عن بُعد في ثلاث مكتبات في نوفا سكوشا

وباتت مكتبات نيو غلاسغو وريفر جون وويستفيل تمتلك مساحات خاصة تتيح استخدام برنامج ’’الرعاية الافتراضية في نوفا سكوشا‘‘ (VirtualCareNS)، وهو البرنامج الذي يربط المرضى الذين ليس لديهم مقدّم رعاية أولية بطبيب أسرة أو بممرض ممارس.

ويمكن أيضاً استخدام هذه المساحات للمواعيد الافتراضية مع الأطباء والعاملين الصحيين المتخصصين.

المديرة التنفيذية لمؤسسة أبردين الصحية في نيو غلاسغو، ميشيل فيريس (فارس)، قالت إنّ البرنامج التجريبي لمدة عام واحد ينبثق من التطبيق الأساسي لبرنامج (VirtualCareNS) ومن الاعتراف بأنّ بعض الأشخاص واجهوا عقبات في الحصول على الخدمة.

ويتضمن ذلك، مثلاً، الافتقار إلى التكنولوجيا المتاحة أو إلى الإنترنت العالي السرعة الموثوق به لبعض الأشخاص، أو مواجهة تحديات في الإبحار على الإنترنت.

’’اعتقدنا أنّ هذه يمكن أن تكون عقبات حقيقية للغاية بالنسبة لبعض الناس، ونحن ندرك جيداً أنّ مكتباتنا المحلية هي مكان يذهب إليه الناس للحصول على المساعدة للوصول، كما تعلمون، إلى البرامج الحكومية الأخرى‘‘، أضافت فيريس، ’’لذلك تساءلنا عمّا إذا كانت هناك فرصة لإنشاء شراكة‘‘.

وكما اتضح، كانت هناك فرصة.

فالمكتبات لديها بالفعل مساحة ومعدات، وهي احتاجت فقط للمساعدة في جعلها متاحة بشكل كامل ولبعض الأموال من حكومة المقاطعة لتدريب موظفين وتكريسهم لمساعدة أفراد الجمهور الذين يرغبون في استعمال الخدمة الجديدة.

طبيب عائلة يستخدم السماعة الطبية للاستماع إلى نبضات قلب المريض. الصورة: getty images/istockphoto / wutwhanfoto

وانطلقت الخدمة في المكتبات الثلاث بنعومة مطلع الشهر الحالي. وأعقب ذلك إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الـ10.000 شخص في إقليم بيكتو المسجَّلين على قائمة المحتاجين لطبيب أسرة أو ممرض ممارس.

وكان الاهتمام من قبل الأشخاص المعنيين فورياً، حسب فيريس.

’’على ما يبدو، في اليوم الأول الذي وصلت فيه رسائل البريد الإلكتروني إلى جميع الأشخاص في السجل، تلقت المكتبات أكثر من 50 اتصالاً هاتفياً‘‘، قالت فيريس.

’’من الواضح أنها (الرسالة) لفتت الانتباه وأثارت اهتماماً كبيراً، وأعتقد أنهم كانوا منشغلين بها (في المكتبات) منذ ذلك الحين‘‘، أضافت فيريس.

ويمكن حجز المساحة عن طريق الاتصال هاتفياً بالمكتبات أو مراسلتها بالبريد الإلكتروني أو زيارتها شخصياً.

وسيقوم مسؤولو الصحة العامة في نوفا سكوشا بتقييم البرنامج وتحديد ما إذا ينبغي توسيع نطاقه ليشمل مناطق أُخرى من كبرى المقاطعات الأطلسية.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)