[تقرير] مهرجان أضواء المدينة في مونتريال في نسخته الـثالثة والعشرين

والمهرجان من تنظيم المدينة التي دعت المواطنين للاحتفال بالشتاء وثقافة الشمال التي تميّز مونتريال حيث سيتمكّن روّاده من الاحتكاك بثقافة المدينة والطبخ الي يميّزها، في صيغة تتكيف مع السياق الصحي للجائحة كما جاء في بيان صادر عن مكتب عمدة مونتريال.

وفي نسخة 2022، أدمج المهرجان في برنامجه التزلّج بإنشاء حلبة تزلج مبرّدة جديدة، ستمنح فرصة للتزلّج وسط المدينة.

وقالت فاليري بلانت عمة مدينة مونتريال إنّ مهرجان أضواء المدينة في مونتريال (Montréal en lumières) يمثل عودة مدينتنا الاحتفالية بعد عامين من ظهور جائحة كوفي-19. لم تفقد مونتريال أيًا من إبداعاتها أو جاذبيتها. أدعو الناس في مونتريال والناس من كل مكان للحضور ورؤيتها. تأثرت قطاعات المطاعم والثقافة في المدينة بشكل خاص بالأزمة الصحية.

وأضافت أنّ المهرجان سيسمح لهذه القطاعات بإعادة إطلاق أنشطتها على نطاق واسع.

مهرجان أضواء المدينة في مونتريال. الصورة: Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

ومن بين الميزات الجديدة الأخرى في برنامج مهرجان أضواء المدينة في مونتريال لهذا العام مسار تزلج موسيقي مرتفع ومسار تركيبات ضوئية وشاشات سينمائية عملاقة.

ويساهم هذا البرنامج الثري والمتنوع في الانتعاش الاقتصادي للمدينة وكذلك في دعم قطاعي المطاعم والفنادق ، مع تنشيط منطقة وسط المدينة.

نحن فخورون جدًا بدعم مهرجان أضواء المدينة، وهو حدث كبير يعرض فناني مونتريال والحرفيين والطهاة ومهاراتهم. المهرجان سيجلب أيضًا نفساً من الأمل للمواطنين والمواطنات وكذلك للمطاعم والفنادق في المدينة. نقلا عن إريكا ألنوس، المسؤولة عن الثقافة والتراث في المجلس التنفيذي لمدينة مونتريال

وتدعم مدينة مونتريال المهرجانات والفعاليات من "أجل تعزيز الأنشطة الجامعة والاحتفالية في حي الاستعراضات والدوائر المختلفة للمدينة على مدار العام.

وسيستفيد المهرجان في عام 2022 ، من مساهمة مالية قدرها 600.000 دولار من قسم الثقافة للمدينة، بالإضافة إلى دعم فني يقدر بنحو 310.000 دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، وفي سياق الجائحة ، ستتم إضافة مساهمة قدرها 200.000 دولار للسماح بتمديد المهرجان خلال عطلة الربيع المدرسية، التي ستكون في الفترة من 28 فبراير شباط إلى 5 مارس آذار 2022.