رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو مرتاح للوضع الوبائي

ويستند الدكتور مور في توقعاته إلى تركيز فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي وإلى معدل الاستشفاء اللذيْن ’’انخفضا بشكل كبير‘‘.

وبينما ألغت أونتاريو ابتداءً من اليوم الحدّ الأقصى للسعة في المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية وسواها من الأماكن، أبدى الدكتور مور ارتياحه للوضع الصحي في مقابلة مع ’’سي بي سي‘‘.

كنا قلقين من وثبة جديدة في عدد الإصابات ولهذا السبب نقوم بمراقبة البيانات عن كثب ونعيد فتح (الاقتصاد) بطريقة تدريجية… (لكن) لا أتوقع ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة نقلا عن الدكتور كيران مور، رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو

ووفقاً لخطة الإسراع في إزالة القيود الصحية المتصلة بالجائحة التي قدّمها يوم الاثنين رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد والدكتور كيران مور، ستلغي سلطات أونتاريو كل القيود على القدرات الاستيعابية للأماكن العامة ابتداءً من الأول من آذار (مارس) المقبل.

من ناحية أخرى، لم يتم تحديد موعد لانتهاء الالتزام بارتداء قناع الوجه الواقي في أماكن معينة.

ومن جهته، يقول الدكتور جيروم لايس، وهو أخصائي أمراض معدية في مستشفى ’’صنيبروك‘‘ (Sunnybrook Hospital) في تورونتو، هو أيضاً إنّ ’’الأمور تبدو أفضل بكثير‘‘.

لقد تعافى نظام الرعاية الصحية من أزمة الموجة المرتبطة بمتغير أوميكرون. بالطبع، لا تزال هناك تحديات كبيرة ومشاكل مزمنة على مستوى النقص في العمال الصحيين. لكن بشكل عام، العدوى المجتمعية (للوباء) تسجل تراجعاً وهناك عدد أقل من الفاشيات نقلا عن الدكتور جيروم لايس، أخصائي أمراض معدية في مستشفى ’’صنيبروك‘‘ في تورونتو

ومع ذلك، يعتقد الدكتور لايس أنّ ارتداء قناع الوجه الواقي يجب أن يبقى إلزامياً في الأماكن المحددة له حتى الصيف المقبل على أقرب تقدير.

ويستشهد بانتشار السلالة الفرعية BA.2 من أوميكرون في أونتاريو، والتي تبدو أكثر قابلية للانتقال من سلالة أوميكرون الأصلية.

من شبه المؤكَّد أننا سنشهد ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة في الأسابيع المقبلة. لا أقول إنها ستكون بالضرورة موجة كبيرة، لكنني أعتقد أنه كلما ازدادت التدابير التي يمكننا الحفاظ عليها، وهي تدابير سهلة للغاية مثل ارتداء الأقنعة، يمكن أن يكون لها تأثير هام في محاولة الحدّ من تأثير متغير أوميكرون بحلول الصيف نقلا عن الدكتور جيروم لايس، أخصائي أمراض معدية في مستشفى ’’صنيبروك‘‘ في تورونتو

واليوم تراجع عدد حالات الاستشفاء المتصلة بفيروس كورونا في مستشفيات أونتاريو 61 حالة عن يوم أمس، فبلغ 1.342 حالة، من ضمنها 356 حالة في أقسام العناية المركزة في المستشفيات، أي بتراجع 8 حالات عن يوم أمس.

وارتفع عدد الوفيات 37 حالة عن يوم أمس، ليبلغ عددها الإجمالي منذ بداية الجائحة قبل نحو سنتيْن 12.204 حالة.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)