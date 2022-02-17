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مساعدة إضافية بقيمة 58,5 مليون دولار من حكومة كيبيك لقطاع الثقافة
أعلنت وزيرة الثقافة في حكومة كيبيك ناتالي روا اليوم أنه سيتم دفع مبلغ إضافي قدره 58,5 مليون دولار لبرامج وصناديق قائمة لمساعدة قطاع الثقافة في المقاطعة الذي تضرر بشدة من الإغلاقات المتكررة لصالات العروض الفنية ودور السينما بسبب جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.
ومنذ بداية الجائحة ضخت كيبيك نحواً من 830 مليون دولار في خطة الإنعاش الاقتصادي للقطاع الثقافي، وفقاً لبيان صحفي.
وقالت وزيرة الثقافة في حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك إنّ ’’الضوء الأخضر من سلطات الصحة العامة يتيح لنا الآن التطلع نحو المستقبل وإعداد استئناف قوي ودائم للأنشطة الثقافية‘‘.
يُذكر أنّ صالات العروض الفنية ودور السينما في كيبيك أُغلقت في 20 كانون الأول (ديسمبر) الفائت في عزّ موجة متغيّر أوميكرون من فيروس كورونا.
وبإمكانها منذ 7 شباط (فبراير) أن تستقبل الحضور بنسبة أقصاها 50% من سعتها، لكن كافة القيود ستُرفَع تدريجياً بحلول 14 (آذار) مارس.
كما أنّ العروض الخارجية لن تخضع ابتداءً من التاريخ المذكور لقيود متعلقة بعدد الحضور.
وسيتم دفع المبالغ المعلنة اليوم إلى منظمات مختلفة، من بينها جمعية تنمية المؤسسات الثقافية (SODEC) ومجلس الفنون والآداب في كيبيك (CALQ)، لمواصلة دعم المبادرات الثقافية.
وسيتم استخدام 12 مليون دولار لمواصلة إجراءات دعم البث لغاية 31 آذار (مارس). وهذا الإجراء يجعل من الممكن تعويض النقص الناجم عن تخفيض سعة صالات العروض.
وخُصّص مبلغ 38 مليون دولار لقطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني عن طريق جمعية تنمية المؤسسات الثقافية.
وبالنسبة لصندوق الطوارئ للفنانين والعاملين الثقافيين في مجال فنون الخشبة، الذي تديره مؤسسة الفنانين والذي يجب أن يقدم مساعدة مباشرة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات كبيرة، فسيحصل على مليونيْ دولار.
أمّا المبلغ المتبقي من أصل الـ58,5 مليون دولار، وقدره 6,5 ملايين دولار، فسوف يذهب إلى جمعية تنمية المؤسسات الثقافية لدعم برنامجها لمساعدة مشروع التعافي الثقافي.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)