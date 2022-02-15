ساسكاتشوان: سقف قياسي جديد للصادرات الزراعية

ويمثّل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 6,7% عن إجمالي الصادرات الزراعية لساسكاتشوان عام 2020 البالغ 16,4 مليار دولار والذي شكّل في حينه سقفاً قياسياً متجاوزاً إجمالي الصادرات الزراعية للعام السابق، 2019، بـ27%.

ولا تزال في طليعة الأغذية الزراعية المصدَّرة عام 2021 بذورُ الكانولا وزيت الكانولا والقمح غير الصلب والعدس والقمح الصلب والبازلاء الجافة.

أما الأسواق الدولية الرئيسية لهذه الأغذية فهي الولايات المتحدة والصين واليابان والمكسيك.

’’تظهر هذه الأرقام القياسية للصادرات أنّ ساسكاتشوان في وضع قوي لمواصلة إنتاج المنتجات الزراعية ذات المستوى العالمي وتوفيرها لعالمٍ متنامٍ يريدها ويحتاج إليها‘‘، يقول وزير تنمية التجارة والصادرات في حكومة ساسكاتشوان، جيريمي هاريسون.

’’تقوم قاعدة تصديرنا المتنامية بتوفير فرصة اقتصادية ووظائف جيدة وبتوليد استثمارات للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء المقاطعة‘‘، يضيف هاريسون.

حصاد القمح في إحدى مزارع ساسكاتشوان (أرشيف). الصورة: CBC / Tory Gillis

وشكّلت الصادرات الغذائية الزراعية عام 2021 قرابة نصف صادرات ساسكاتشوان الإجمالية البالغة قيمتها 37,1 مليار دولار، كما يقول موقع حكومة ساسكاتشوان.

’’تغلبت ساسكاتشوان على التحديات بما في ذلك الاضطرابات التي طالت البنية التحتية بسبب الظواهر الجوية السيئة في مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي لتظل أحد المصدّرين الرائدين للأغذية الزراعية في كندا، وهي تتمتع بسمعة عالمية كمورّد ثابت لمنتجات غذائية زراعية آمنة وعالية الجودة وبالطرق المستدامة‘‘، يضيف موقع حكومة ساسكاتشوان.

وللمنتجات الغذائية الزراعية دور هام في اقتصاد ساسكاتشوان وتأثيرات تتجاوز حدود المقاطعة، حسب وزير الزراعة في المقاطعة، ديفيد ماريت.

لقد قام منتجونا بإطعام العالم لأجيال، ونواصل تمكين الابتكار الضروري لمواصلة تغذية سكان العالم المتزايدين الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050 نقلا عن ديفيد ماريت، وزير الزراعة في حكومة ساسكاتشوان

’’تثبت هذه الأرقام عن الصادرات مرة أخرى أننا على مستوى هذا التحدي وعلى الطريق نحو تحقيق الأهداف المستقبلية التي حددناها‘‘، يضيف وزير الزراعة في ساسكاتشوان.

وزير الزراعة في حكومة ساسكاتشوان، ديفيد ماريت (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Raphaële Frigon

وتمكنت ساسكاتشوان من زيادة صادراتها الزراعية بنسبة تفوق 56% منذ عام 2012.

وتسجّل خطط المقاطعة الجارية لتوسيع السوق الدولية تقدماً مع إنشاء مكاتب جديدة للتجارة والاستثمار في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة المتحدة والمكسيك وفيتنام بالإضافة إلى المكاتب الحالية في اليابان والهند والصين وسنغافورة.

ويُعتبر قطاعا المعالجة والزراعة، ذوا القيمة المضافة، من المكونات الرئيسية لأهداف خطة النمو في ساسكاتشوان التي تشمل زيادة إنتاج المحاصيل إلى 45 مليون طن متري والصادرات الزراعية إلى 20 مليار دولار وإيرادات القيمة المضافة إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا مأخوذ من موقع حكومة ساسكاتشوان، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)