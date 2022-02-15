أسلحة فتاكة بقيمة 7,8 ملايين دولار وقرض بقيمة 500 مليون دولار من كندا لأوكرانيا

’’في ضوء خطورة الموقف، وعقب محادثات مع شركائنا الأوكرانيين، وافقتُ على توفير معدات وذخيرة فتاكة بقيمة 7,8 ملايين دولار‘‘، قال ترودو في مؤتمر صحفي عقده عند الرابعة والنصف من بعد ظهر أمس وكان الجزء الأكبر منه مخصصاً لاستدعاء قانون تدابير الطوارئ في كندا.

القصد من هذا الدعم من كندا وشركاء آخرين هو ردع روسيا عن مواصلة عدوانها على أوكرانيا نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية.

ومن غير الواضح متى سيتم شحن هذه الأسلحة المكوّنة بشكل رئيسي من مدافع رشاشة ومسدسات يدوية وبنادق قصيرة وذخيرتها.

أمّا بالنسبة للقرض بقيمة 500 مليون دولار فهو يُضاف إلى قرض منفصل بقيمة 120 مليون دولار أعلنت الحكومة الكندية عن تقديمه لأوكرانيا في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقال رئيس الحكومة الكندية إنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت وجدّد له دعم كندا الثابت لأوكرانيا. وأضاف أنه تحدث أيضاً مع قادة أوروبيين آخرين في نهاية الأسبوع.

ووفقاً لترودو، فإنّ الأسلحة والذخيرة التي وعدت كندا بإرسالها تستجيب لطلب محدد من أوكرانيا.

وبالتالي تنضمّ كندا إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلغاريا وجمهورية التشيك ولاتفيا وهولندا وبولندا وإستونيا وليتوانيا التي تعهدت هي أيضاً بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، كما قال ترودو.

’’من المهم للكنديين وللعالم أن يعرفوا أن كندا ستواصل دعم أوكرانيا واستقلالها وسلامتها وسيادتها، بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها‘‘، أكّد رئيس الحكومة الكندية.

مصافحة بقبضة اليد بسبب جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ بين رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميهال ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في 17 كانون الثاني (يناير) 2022 في كييف. الصورة: Associated Press

وكانت وزارة الدفاع الوطني في أوتاوا قد أعلنت يوم الأحد أنّ كندا ستخرج قواتها من أوكرانيا، في خطوة تمثل أقوى إشارة على أنّ غزواً روسياً لهذه الجمهورية السابقة في الاتحاد السوفياتي بات وشيكاً.

ويتمركز حالياً الجنود الكنديون الذين يقومون بمهمة تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في أماكن أُخرى من أوروبا بشكل مؤقّت.

ولأسباب أمنية لم تعطِ كندا أيّ تفاصيل عن عدد الجنود الذين تمّ نقلهم ولا عن أماكن تواجدهم.

يُذكر أنّ ترودو أعلن أواخر الشهر الفائت عن تمديد مهمة ’’يونيفاير‘‘ (Unifier)، التي يقوم في إطارها 200 جندي كندي بتدريب جنود أوكرانيين على مدار السنة، مدةَ ثلاث سنوات وتوسيعِ نطاقها استجابة لطلب أوكرانيا.

وكان من المقرر أن تنتهي هذه المهمة في نهاية آذار (مارس) المقبل.

يُشار إلى أنّ وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم، قبل اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، أنّ قسماً من الـ100 ألف جندي الذين سبق لها أن نشرتهم على الحدود مع أوكرانيا سيعودون إلى حامياتهم ابتداءً من اليوم، وبثت صوراً لعربات مدرعة محمَّلة على قطار.

(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘ وعن تقريريْن لوكالة الصحافة الكندية ووكالة الصحافة الفرنسية على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)