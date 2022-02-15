إجراءات حكومية لقطع التمويل عن محاصري وسط أوتاوا والمعابر

وأعلنت وزيرة المالية، كريستيا فريلاند، في وقت متأخر من بعد ظهر يوم أمس أنّه سيتعيّن من الآن فصاعداً على منصات التمويل الجماعي، التي تمّ استخدام بعضها لجمع الأموال للمتظاهرين، أن تخضع لمراقبة المركز الكندي لتحليل المعاملات والتقارير المالية (CANAFE - FINTRAC).

وهذا القرار، الذي من المتوقَّع أن يصبح دائماً، سيتيح للمركز المذكور التابع للحكومة الفدرالية إرسال المزيد من المعلومات إلى السلطات الكندية، كما أشارت فريلاند التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الحكومة الفدرالية.

نقوم بهذه التغييرات لأننا نعلم أنّ هذه المنصات تُستخدم لدعم عمليات الحصار غير القانونية والأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الكندي نقلا عن كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الحكومة الكندية ووزيرة المالية

صورة من الجوّ لشارع في وسط أوتاوا صباح اليوم. الصورة: Radio-Canada / Christian Milette

وأضافت فريلاند أنه بموجب قانون تدابير الطوارئ سمحت الحكومة للمصارف بقطع العلاقات مع عملائها، سواء الأفراد أو الشركات، الذين تشتبه في أنهم يموّلون عمليات الحصار.

وبالتالي بات بإمكان المصارف تجميد حسابات لديها دون الحاجة إلى إذن قضائي. وأوضحت فريلاند أنّ المصارف ستكون محمية ضدّ الدعاوى المدنية إن أقدمت على ذلك.

وأمرت الحكومة الفدرالية المؤسسات المالية بإعادة النظر في علاقتها التجارية مع أيّ شخص متورط في عمليات الحصار وإبلاغ الشرطة الملكية الكندية (GRC - RCMP) أو جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (SCRS - CSIS) بالمعلومات ذات الصلة.

ووصفت فريلاند هذه الإجراءات بأنها استراتيجية تهدف لتعقّب الأموال من أجل إنهاء تمويل هذه الحواجز غير القانونية التي يقيمها المتظاهرون المحتجون على التدابير الصحية المتصلة بجائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

وبالإضافة إلى المصارف، يجوز لشركات التأمين أيضاً أن تعلّق دون سابق إنذار بوالص التأمين الخاصة بعملائها، أكانوا أفراداً أم شركات، المتورطين في عمليات الإغلاق في أوتاوا أو على الحدود مع الولايات المتحدة.

أسلحة أعلنت الشرطة الملكية الكندية أمس عن مصادرتها من متظاهرين في محيط معبر كوتس في جنوب ألبرتا. الصورة: Gendarmerie royale du Canada

وعند إعداد وكالة الصحافة الكندية هذا التقرير لم تكن المصارف الكبرى في البلاد قد استجابت بعد لطلب الوكالة بالتعليق على الإجراءات الفدرالية. أمّا جمعية المصرفيين الكنديين (ABC - CBA) فرفضت التعليق على الموضوع.

وكان رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو قد استدعى نهاية بعد ظهر أمس قانون تدابير الطوارئ بهدف إنهاء الاحتجاجات التي تغلق وسط أوتاوا ومعابرَ حدودية رئيسية والتي وصفها ترودو بأنها غير قانونية ولا تشبه بأيّ شيء الاحتجاجات السلمية.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)