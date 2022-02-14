الشرطة الملكية تصادر أسلحة وتوقف 11 متظاهراً قرب معبر كوتس في ألبرتا

وقالت الشرطة الملكية في بيان أصدرته اليوم إنها علمت بوجود مجموعة منظمة صغيرة ضمن الحركة الاحتجاجية الأكبر عند معبر كوتس.

وأضافت الشرطة الملكية أنه كان لديها معلومات عن أنّ المجموعة تمكنت من الوصول إلى مخبأ للأسلحة النارية والذخيرة. وصادر عناصر الشرطة بنادق طويلة ومسدسات ومجموعات متعددة من الدروع الواقية للبدن ومِنجل وكمية كبيرة من الذخيرة ومخازن أسلحة نارية عالية السعة.

وأدى احتجاج الأشخاص المعارضين لإلزامية اللقاح ضدّ وباء ’’كوفيد - 19‘‘ إلى إعاقة الوصول، أو منعه، على مدى أسبوعين إلى معبر كوتس الحدودي المزدحم في العادة.

وقالت الشرطة الملكية إنّ جراراً زراعياً كبيراً وشاحنة قاطرة حاولا دهس سيارة للشرطة مساء الأحد، ممّا قدّم ’’مثالاً على العقلية المحاربة لجزء صغير من المحتجين‘‘، كما جاء في البيان.

وتمكن عناصر الشرطة من الابتعاد عن مسارهما وتجنّب الاصطدام.

وقالت الشرطة الملكية إنه تمّ التعرف على سائق الجرار وإنّ عناصرها يعملون على تحديد مكانه لاعتقاله.

وفي نهاية الأسبوع قامت الشرطة بتعطيل ثلاث حفارات كانت، حسب اعتقادها، في طريقها للانضمام إلى المتظاهرين الذين يحاصرون الممرّ الحدودي.

وقال العريف تروي سافينكوف إنّ الشرطة الملكية اعترضت المعدات الثقيلة على الطريق السريع شمال منطقة الاحتجاج وإنّ عناصرها طلبوا من سائقيها العودة من حيث أتوا.

وأضاف أنّ السائقين فعلوا ذلك، لكنّ الحفارات توقفت بعد ذلك على جانب الطريق واشتبهت الشرطة في أنها تخطط للانضمام إلى المحتجين.

وقال سافينكوف إنه لا يعرف ما الذي فعلته الشرطة لتعطيل عمل المركبات.

وأضاف أنّ الشرطة أصدرت أمس عشرات محاضر المخالفة بحق المركبات المشاركة في الاحتجاج، وأنّ هذه المخالفات في معظمها صدرت بموجب قانون السلامة المرورية في ألبرتا وقوانين أخرى تتعلق بالسلامة الطرقية.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية من موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)