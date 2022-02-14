أونتاريو تلغي العمل بجواز السفر اللقاحي في الأول من آذار (مارس)

وحالياً بإمكان الحانات والمطاعم وصالات الألعاب الرياضة استقبال الزبائن بنسبة لا تتخطى 50% من قدرتها الاستيعابية. لكنّ فورد أشار إلى تحسّن مستمر في مؤشرات الصحة العامة، وأضاف أنّ هذا القيد سيتمّ رفعه هذا الخميس بدلاً من الاثنين المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك ستُزال جميع القيود الأخرى المتعلقة بالقدرة الاستيعابية، والتي تطال ملاعب الرياضة ودور السينما وصالات العروض الفنية وسواها، في الأول من آذار (مارس) بدلاً من الرابع عشر منه كما جاء في الخطة المقدَّمة في 20 كانون الثاني (يناير) الفائت.

كما أعلنت حكومة أونتاريو أنّ جواز السفر اللقاحي لن يعود مطلوباً اعتباراً من الأول من آذار (مارس).

لكنّ ارتداء قناع الوجه الواقي يظلّ إلزامياً حتى إشعار آخر في الأماكن العامة. ووصف فورد القناع بأنه ’’طبقة حماية إضافية‘‘ خلال عملية إزالة التدابير الصحية.

امرأة تبرز جواز سفرها اللقاحي على هاتفها المحمول قبل دخولها أحد المتاجر. الصورة: Radio-Canada / Vincent Yergeau

وفي مؤتمره الصحفي قال رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ إنّ قرار تسريع تخفيف إجراءات الصحة العامة ليس ناجماً عن ضغوط الحصار على مدخل جسر أمباسادور في وندسور خلال الأسبوع الفائت احتجاجاً على إلزامية اللقاح لسائقي الشاحنات أو عن ضغوط المتظاهرين المسيطرين على وسط العاصمة الفدرالية منذ أسابيع.

واستشهد فورد بتراجع معدل إيجابية اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وتراجع حالات الاستشفاء بسبب الإصابة بالفيروس، التي انخفضت إلى ما دون عتبة الـ1500 حالة، فضلاً عن استقرار عديد القوى العاملة في المستشفيات لشرح دوافع قراره بتسريع تخفيف القيود الصحية.

نقوم بتسريع إزالة القيود الصحية لأنه من الآمن القيام بذلك، ولا علاقة لإعلان اليوم بما يحدث في وندسور أو أوتاوا نقلا عن دوغ فورد، رئيس حكومة أونتاريو

ووجّه رئيس حكومة كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد تحذيراً لمرتكبي التجاوزات في أوساط المتظاهرين المحتجين.

’’نسير قُدماً كمقاطعة وكدولة، وهذه الفوضى لن يتم التسامح معها، أعدكم بذلك‘‘، أكّد فورد.

رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو، الدكتور كيران مور (أرشيف). الصورة: CBC/Evan Mitsui

وأسوة بدوغ فورد، قال رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو، الدكتور كيران مور، إنّ جواز السفر اللقاحي لم يعد ضرورياً وإنه من الممكن تسريع عملية إزالة القيود الصحية بفضل معدل التطعيم المرتفع في أونتاريو.

’’أكثر من 92% من سكان أونتاريو الذين بلغوا 12 سنة فما فوق تلقوا جرعتيْن على الأقل من اللقاح، و6,7 ملايين أونتاري من عمر 18 سنة فما فوق تلقوا الجرعة المنشطة‘‘، قال الدكتور مور.

لكنّ بعض الخبراء في علم الأوبئة يخشون من أن تكون احتجاجات الأسابيع الأخيرة ضد التدابير الصحية قد ساهمت في تسريع عملية إزالة القيود الصحية، لاسيما وأنّ أونتاريو على موعد مع انتخابات تشريعية عامة في حزيران (يونيو) المقبل.

زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، أندريا هورفاث، متحدثة في مؤتمر صحفي (أرشيف). الصورة: Assemblée législative de l'Ontario

زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، أندريا هورفاث، وصفت قرار إلغاء جواز السفر اللقاحي بأنه ’’محفوف بالمخاطر ومخيف لكبار السن وللأولياء الذين لديهم أطفال صغار السنّ غير مؤهلين بعد لتناول اللقاح وللأشخاص العاديين الذين يريدون التأكد من أن الشخص الذي بجانبهم على جهاز المشي في صالة الألعاب الرياضية أو الذي يجلس إلى الطاولة المجاورة لطاولتهم في المطعم قد تلقى اللقاح‘‘.

واتهمت هورفاث، التي يشكل حزبها اليساري التوجه المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية لأونتاريو، رئيسَ حكومة الحزب التقدّمي المحافظ بـ’’الاستسلام لمطالب مناهضي التلقيح‘‘.

نريد أن يُعاد فتح أونتاريو بالكامل عندما يكون ذلك آمناً، وأن تظل المطاعم وصالات الألعاب الرياضية وبشكل خاص المدارس مفتوحة. وجواز السفر اللقاحي يساهم في إبقاء كل ذلك مفتوحاً وفي حمايتنا نقلا عن أندريا هورفاث، زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو

يُذكر أنّ وزيرة الصحة في حكومة فورد، كريستين إليوت، قالت الأسبوع الماضي إنّ إبراز جواز السفر اللقاحي وارتداء قناع الوجه سيظلان سارييْن لفترة طويلة بعد، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)