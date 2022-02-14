من هم الكنديون من أصول عربية؟

ولكن بعد نحو قرن ونصف على بدء الهجرة العربية إلى كندا، لا يزال تاريخ الكنديين العرب يحتاج لمزيد من التوثيق.

هذا الملف نشره راديو كندا الدولي للمرة الأولى عام 2015 على موقعه السابق، وبلغاته الخمس آنذاك، للإجابة على أسئلة كانت، ولا تزال، تُطرح باستمرار عن المواطنين الكنديين من أصول عربية ولإعطاء صورة أقرب للواقع عن الجاليات العربية. كما يسعى الملف لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة الناجمة عن خلط للأمور والتي تتكرر كثيراً، مع الأسف.

يكتشف زوار موقع راديو كندا الدولي من خلال هذا الملف المعاد نشره منابعَ الهجرة العربية إلى كندا ويطّلعون على معلومات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية عن الكنديين من أصول عربية وعلى مساهماتهم ودورهم في المجتمع الكندي التعددي وعلى مقاربتهم لمسائل اجتماعية وسياسية وأمنية في كندا وتفاعلهم مع الأحداث والتطورات في بلدانهم الأم.

هذا الملف هو دعوة مفتوحة للقراءة والاستماع والتأمّل.

بائع ’’كشة‘‘ لبناني في جزيرة الأمير إدوارد في شرق كندا أوائل القرن الـ20 يقف قرب العربة التي يجوب بها وحصانه أنحاء الجزيرة عارضاً على السكان سلعاً وبضائع متنوعة (الصورة تقدمة داود أبي راشد). الصورة: Photo offerte par Daoud Abi-Rashed

شارع جان تالون في مونتريال وقد غصّ بالمحتفلين بتأهل المنتخب الجزائري للدور الثمن النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم في البرازيل في 26 حزيران (يونيو) 2014 (الصورة مقدمة من الصحفي الكندي الجزائري عبد اللطيف تواتي). الصورة: Photo offerte par Abdellatif Touati

كنيسة ومسجد في منطقة باب شرقي في دمشق في 7 أيلول (سبتمبر) 2013 (خالد الحريري / رويترز). الصورة: Reuters / Khaled Al-Hariri

مسيرة في مونتريال يوم الأحد 15 آذار (مارس) 2015 شارك فيها أكثر من مئة شخص بمناسبة مرور أربع سنوات على انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا للمطالبة بالديمقراطية والحريات. الصورة: CBC / Jennifer Choi

5. الكنديون العرب: وجوه بارزة في مختلف الميادين

رئيس حكومة مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد جو غِز رافعاً يد كاثرين كولبيك في شارلوت تاون في 23 كانون الثاني (يناير) 1993 عقب فوزها بزعامة الحزب الليبرالي في المقاطعة، وستخلفه كولبيك في رئاسة حكومة المقاطعة بعد أن قرّر الاستقالة من منصبه بسبب فشل الاستفتاء الكندي على اتفاق شارلوت تاون. الصورة: La Presse canadienne / Andrew Vaughan

6. الكنديون العرب: أنشطة إعلامية وجمعوية