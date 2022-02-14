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من هم الكنديون من أصول عربية؟
تاريخ الكنديين العرب ليس حديث العهد كما قد يتصور البعض، فالهجرة العربية إلى كندا بدأت قبل نحو 140 عاماً، إذ يفيد العديد من المراجع أنّ أول عربي قدم إلى كندا بهدف الاستقرار والعمل كان اللبناني ابراهيم أبو نادر في عام 1882، أي بعد 15 عاماً على قيام الاتحادية الكندية. وأبو نادر من مدينة زحلة التي كانت آنذاك تتبع متصرفية جبل لبنان الحائزة على حكم ذاتي ضمن السلطنة العثمانية.
ولكن بعد نحو قرن ونصف على بدء الهجرة العربية إلى كندا، لا يزال تاريخ الكنديين العرب يحتاج لمزيد من التوثيق.
هذا الملف نشره راديو كندا الدولي للمرة الأولى عام 2015 على موقعه السابق، وبلغاته الخمس آنذاك، للإجابة على أسئلة كانت، ولا تزال، تُطرح باستمرار عن المواطنين الكنديين من أصول عربية ولإعطاء صورة أقرب للواقع عن الجاليات العربية. كما يسعى الملف لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة الناجمة عن خلط للأمور والتي تتكرر كثيراً، مع الأسف.
يكتشف زوار موقع راديو كندا الدولي من خلال هذا الملف المعاد نشره منابعَ الهجرة العربية إلى كندا ويطّلعون على معلومات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية عن الكنديين من أصول عربية وعلى مساهماتهم ودورهم في المجتمع الكندي التعددي وعلى مقاربتهم لمسائل اجتماعية وسياسية وأمنية في كندا وتفاعلهم مع الأحداث والتطورات في بلدانهم الأم.
هذا الملف هو دعوة مفتوحة للقراءة والاستماع والتأمّل.
5. الكنديون العرب: وجوه بارزة في مختلف الميادين
6. الكنديون العرب: أنشطة إعلامية وجمعوية