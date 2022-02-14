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من هم الكنديون من أصول عربية؟

ورقة قيقب حمراء موضوعة على نصّ بالعربية.

يرقى الحضور العربي في كندا إلى أواخر القرن التاسع عشر.

الصورة: RCI

RCI

تاريخ الكنديين العرب ليس حديث العهد كما قد يتصور البعض، فالهجرة العربية إلى كندا بدأت قبل نحو 140 عاماً، إذ يفيد العديد من المراجع أنّ أول عربي قدم إلى كندا بهدف الاستقرار والعمل كان اللبناني ابراهيم أبو نادر في عام 1882، أي بعد 15 عاماً على قيام الاتحادية الكندية. وأبو نادر من مدينة زحلة التي كانت آنذاك تتبع متصرفية جبل لبنان الحائزة على حكم ذاتي ضمن السلطنة العثمانية.

ولكن بعد نحو قرن ونصف على بدء الهجرة العربية إلى كندا، لا يزال تاريخ الكنديين العرب يحتاج لمزيد من التوثيق.

هذا الملف نشره راديو كندا الدولي للمرة الأولى عام 2015 على موقعه السابق، وبلغاته الخمس آنذاك، للإجابة على أسئلة كانت، ولا تزال، تُطرح باستمرار عن المواطنين الكنديين من أصول عربية ولإعطاء صورة أقرب للواقع عن الجاليات العربية. كما يسعى الملف لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة الناجمة عن خلط للأمور والتي تتكرر كثيراً، مع الأسف.

يكتشف زوار موقع راديو كندا الدولي من خلال هذا الملف المعاد نشره منابعَ الهجرة العربية إلى كندا ويطّلعون على معلومات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية عن الكنديين من أصول عربية وعلى مساهماتهم ودورهم في المجتمع الكندي التعددي وعلى مقاربتهم لمسائل اجتماعية وسياسية وأمنية في كندا وتفاعلهم مع الأحداث والتطورات في بلدانهم الأم.

هذا الملف هو دعوة مفتوحة للقراءة والاستماع والتأمّل.

بائع ’’كشة‘‘ لبناني في جزيرة الأمير إدوارد في شرق كندا أوائل القرن الـ20 يقف قرب العربة التي يجوب بها وحصانه أنحاء الجزيرة.

بائع ’’كشة‘‘ لبناني في جزيرة الأمير إدوارد في شرق كندا أوائل القرن الـ20 يقف قرب العربة التي يجوب بها وحصانه أنحاء الجزيرة عارضاً على السكان سلعاً وبضائع متنوعة (الصورة تقدمة داود أبي راشد).

الصورة: Photo offerte par Daoud Abi-Rashed

حشد من الناس، بينهم من يحملون العلم الجزائري، يحتفلون في الشارع.

شارع جان تالون في مونتريال وقد غصّ بالمحتفلين بتأهل المنتخب الجزائري للدور الثمن النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم في البرازيل في 26 حزيران (يونيو) 2014 (الصورة مقدمة من الصحفي الكندي الجزائري عبد اللطيف تواتي).

الصورة: Photo offerte par Abdellatif Touati

كنيسة ومسجد في منطقة باب شرقي في دمشق.

كنيسة ومسجد في منطقة باب شرقي في دمشق في 7 أيلول (سبتمبر) 2013 (خالد الحريري / رويترز).

الصورة: Reuters / Khaled Al-Hariri

ناس يسيرون في أحد شوارع مونتريال رافعين العلم السوري القديم الذي اتخذه معارضو نظام الرئيس بشار الأسد علماً لهم.

مسيرة في مونتريال يوم الأحد 15 آذار (مارس) 2015 شارك فيها أكثر من مئة شخص بمناسبة مرور أربع سنوات على انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا للمطالبة بالديمقراطية والحريات.

الصورة: CBC / Jennifer Choi

5. الكنديون العرب: وجوه بارزة في مختلف الميادين

رجل يرفع يد امرأة في تجمّع حزبي.

رئيس حكومة مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد جو غِز رافعاً يد كاثرين كولبيك في شارلوت تاون في 23 كانون الثاني (يناير) 1993 عقب فوزها بزعامة الحزب الليبرالي في المقاطعة، وستخلفه كولبيك في رئاسة حكومة المقاطعة بعد أن قرّر الاستقالة من منصبه بسبب فشل الاستفتاء الكندي على اتفاق شارلوت تاون.

الصورة: La Presse canadienne / Andrew Vaughan

6. الكنديون العرب: أنشطة إعلامية وجمعوية

صحف كندية باللغة العربية مصفوفة على طاولة.

مجموعة من الصحف الكندية الصادرة بالعربية (الصورة لراديو كندا الدولي).

الصورة: RCI

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