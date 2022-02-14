4. الكنديون العرب والاهتمام بالشؤون السياسية في الأوطان الأم وفي الوطن الكندي

الكنديون العرب و’’الربيع العربي‘‘

كان العالم العربي، عند إعداد هذا الملف، يجتاز مرحلة مفصلية من تاريخه أطلق عليها في بداياتها تسمية ’’الربيع العربي‘‘. هذا في البدايات، لأن التطورات حولت الربيع خريفاً والآمال خيبات في دول ’’الربيع العربي‘‘ باستثناء تونس.

والقصة بدأت من تونس في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010 مع إقدام شاب في السادسة والعشرين من عمره، اسمه محمد البوعزيزي، على إضرام النار في نفسه ألماً وحرقة احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية في مدينته سيدي بوزيد عربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه، وهو الخريج الجامعي الباحث عن عمل، واحتجاجاً على فسادٍ مستشرٍ في كافة مرافق الدولة. توفي البوعزيزي بعد ثمانية عشر يوماً على ذلك، داخلاً التاريخ من بابه العريض حتى قبل وفاته، مشعلاً انتفاضات وثورات أطاحت حكاماً بدءاً بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي مروراً بالرئيس المصري حسني مبارك وفيما بعد بخلفه محمد مرسي، والرئيس الليبي معمر القذافي الذي قُتل في الانتفاضة على حكمه، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وهددت جدياً حكم الرئيس السوري بشار الأسد الذي تحولت بلاده مسرحاً لحرب داخلية وإقليمية ودولية سقط فيها حتى الآن أكثر من 220 ألف قتيل، دون إغفال الحراك الشعبي في البحرين والمواجهات الدامية فيها بين المتظاهرين وقوات الأمن، وتظاهرات في الأردن والمغرب والعربية السعودية والسودان.

وهذه الحراكات والانتفاضات الشعبية أعطت آمالاً للكثيرين الكثيرين في العالم العربي، وللجاليات العربية في كافة أرجاء العالم، ومن بينهم الكنديون العرب، فرأوا فيها ’’ربيعاً عربياً‘‘ قبل أن يشعر الكثيرون منهم بالخيبة ويتسرب اليأس إلى نفوسهم بسبب ما آلت إليه الأوضاع في دول ’’الربيع‘‘ باستثناء تونس التي، ورغم الهجمات الدامية التي يقوم بها متشددون إسلامويون، تسير بثبات على طريق الديمقراطية والحريات، والانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة دليل واضح على ذلك.

فادي الهاروني حاور الكاتبة والناشطة السياسية والاجتماعية الكندية السورية السيدة عفراء جلبي، عضو اللجنة التنفيذية في ’’مشروع اليوم التالي‘‘ الذي يدعم التحول الديمقراطي في سوريا، حول ’’الربيع العربي‘‘ والحرب الدائرة في وطنها الأم (نافذة جديدة) وما تركه كل ذلك من أثر عليها وعلى السوريين الكنديين.

وحول كيفية تعاطي الكنديين من أصول عربية مع ’’الربيع العربي‘‘ (نافذة جديدة) نستمع أيضاً لرأي البروفسور سامي عون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيربروك ومدير مرصد الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية في كرسي راوول داندوران للدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية في جامعة كيبيك في مونتريال.

الكنديون العرب وشرعة العلمنة في كيبيك

وزير المؤسسات الديمقراطية والمشاركة المواطنية في حكومة مقاطعة كيبيك، بيرنار درانفيل، يكشف عن مضمون ’’شرعة القيم الكيبيكية‘‘ في مبنى الجمعية الوطنية في كيبيك في 10 أيلول (سبتمبر) 2013. الصورة: La Presse canadienne

لعلّ أكثر المسائل إثارة للجدل على الساحة السياسية في مقاطعة كيبيك في السنوات الأخيرة كانت شرعة العلمنة التي تبنتها حكومة الحزب الكيبيكي الاستقلالي برئاسة بولين ماروا. وحكومة ماروا كانت حكومة أقلية في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، أوصلتها صناديق الاقتراع إلى السلطة في أيلول (سبتمبر) 2012 وأسقطتها في نيسان (ابريل) 2014 معيدة الحزب الليبرالي الكيبيكي إلى السلطة، وهذه المرة بزعامة فيليب كويار.

ففي 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 قدّم وزير المؤسسات الديمقراطية والمشاركة المواطنية في حكومة كيبيك، بيرنار درانفيل، إلى الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك مشروع قانون يحمل الرقم 60 وهو نسخة معدلة من ’’شرعة القيم الكيبيكية‘‘ التي كان قد أعلنها في 10 أيلول (سبتمبر) من العام نفسه.

وحملت هذه النسخة الجديدة اسم ’’الشرعة التي تؤكد قيم العلمنة والحيادية الدينية للدولة والمساواة بين النساء والرجال وتضع إطاراً لطلبات التسويات‘‘، وجاءت بعد سلسلة استشارات عامة اطّلع خلالها الوزير درانفيل على مروحة واسعة من الآراء بشأن النسخة الأولى من الشرعة التي أثارت جدلاً واسعاً، لاسيما في ما يتصل بجزئها المتعلق بمنع موظفي القطاعيْن العام وشبه العام في المقاطعة، ومن ضمنهم العاملون والعاملات في دور الحضانة والمدارس والجامعات وقطاع الصحة، من ارتداء الرموز الدينية التي يمكن ’’رؤيتها بسهولة‘‘.

وكان الهدف من الشرعة، من وجهة نظر حكومة الحزب الكيبيكي، وضع قواعد واضحة لطلبات التسويات المعقولة استناداً إلى ’’القيم المشتركة‘‘ التي ’’توحّد‘‘ الكيبيكيين، لاسيما ’’المساواة بين النساء والرجال‘‘ و’’الحيادية الدينية للدولة‘‘، كما صرّح الوزير درانفيل. لكن الحزب الليبرالي الكيبيكي الذي كان يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية اعتبر الشرعة ’’مشروعاً غير شرعي وغير دستوري‘‘ ورأى فيها ’’هجوماً جبهوياً‘‘ ضد الحريات الفردية.

نستمع إلى موقفيْن متباينيْن من شرعة العلمنة في ثلاث مقابلات أجراها فادي الهاروني مع السيد هارون بوعزّي والدكتور حسّان جمالي والدكتورة مُنية مازيغ في 8 و13 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 على التوالي، أي في الأيام والأسابيع التي تلت تقديم الوزير درانفيل مشروع قانون شرعة العلمنة إلى الجمعية الوطنية الكيبيكية.

هارون بوعزّي (نافذة جديدة) كندي من أصل تونسي وعضو مؤسس في ’’جمعية المسلمين والعرب من أجل العلمنة في كيبيك‘‘ (Association des Musulmans et des Arabes pour la Laïcité au Québec – AMAL)، وهو التقى الوزير درانفيل برفقة عضو آخر في الجمعية قبل شهر ونيف من تقديم الوزير النسخة المعدلة من ’’شرعة القيم الكيبيكية‘‘ بناءً على طلب تقدمت به الجمعية كي تعرض على الوزير موقفها من الشرعة.

وحسّان جمالي (نافذة جديدة) كندي من أصل سوري، مهندس ومدرّس متقاعد وصاحب مؤلفات وكتابات في مجالات الدين والمجتمع واندماج المهاجرين، أبرزها ’’النجاح في كيبيك – دليل الدراسات والمهن للمهاجرين‘‘ و’’مسلم في الغرب‘‘ و’’القرآن والانحراف السياسي‘‘، وكتب مقالة بعد صدور النسخة الأولى من ’’شرعة القيم الكيبيكية‘‘ دعا فيها لوضع ’’شرعة علمنة‘‘ وإرساء قواعد مدرسة علمانية ’’ذات علمانية حقة‘‘.

ومُنية مازيغ (نافذة جديدة) كندية من أصل تونسي متخصصة في الشؤون المالية في جامعة ماكغيل في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك، وهي أقامت في مونتريال من عام 1991 حتى عام 1998 تاريخ انتقالها إلى العاصمة الفدرالية أوتاوا حيث لا تزال تقيم.

هل من لوبي عربي في كندا؟

متظاهرون داعمون للفلسطينيين يصرخون بوجه شخصيْن في أوتاوا في 26 تموز (يوليو) 2014 خلال تظاهرة دعم للفلسطينيين وتنديد بالعملية العسكرية الإسرائيلية المستهدفة آنذاك قطاع غزة. الصورة: Reuters / Chris Wattie

يبلغ عدد الكنديين من أصول عربية، كلياً أو جزئياً، نحواً من ثلاثة أرباع المليون نسمة وفق تقديرات مطلعة، أي أكثر من 2% من إجمالي عدد سكان كندا البالغ 35,7 مليون نسمة حسب تقديرات مؤسسة الإحصاء الكندية (32,85 مليون نسمة وفق الإحصاء السكاني لعام 2011).

ما قدرة هذه المجموعة العربية الأصول على التأثير على السياسات العامة في كندا وعلى السياسة الخارجية الكندية؟ وهل يمكن الحديث عن لوبي عربي كندي (نافذة جديدة)، لوبي فعّال وقادر على ممارسة الضغوط والتأثير على مجريات السياسات الداخلية والخارجية لكندا؟ فادي الهاروني طرح السؤال على البروفيسور سامي عون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيربروك ومدير مرصد الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية في كرسي راوول داندوران للدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية في جامعة كيبيك في مونتريال.