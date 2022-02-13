[تقرير] مظاهرة في مونتريال لدعم حركة سائقي الشاحنات المندّدة بالقيود الصحية ضد كوفيد-19

كما نُظِّمت المظاهرة دعمًا لحركة سائقي الشاحنات الذين شلّوا العاصمة الكندية أوتاوا منذ أسبوعين احتجاجا على هذه الإجراءات المتواصلة منذ قرابة عامين.

وبدأت هذه الحركة الاحتجاجية بعد أن طلبت الحكومة الكندية من سائقي الشاحنات غير الملقّحين الخضوع للحجر الصحي في كل مرة يعودون فيها إلى كندا من الولايات المتحدة.

وانضمّ إلى هذه الحركة التي أطلق عليها منظّموها اسم قافلة الحرية أولئك الذين يعارضون الإجراءات الصحية.

كما تلقى سائقو الشاحنات دعمًا ماليًا من مجموعات أمريكية يمينية متطرفة وتضمّ خبراء لوجستيات عسكريين سابقين من بين منظميها.

وتحوّل تجمّع الأمس إلى مسيرة عبر شوارع حي فيليريه قبل العودة إلى نقطة التجمع في منتزه جاري.

وانضم إلى التجمّع ماكسيم بيرنييه ، زعيم حزب الشعب في طندا ، الذي ندّد بحملة التطعيم ضد كوفيد-19 في كندا ، والتي قال إنها حملة للفصل والتمييز.

ثم توجهت قافلة من المشاركين في هذا التجمّع بسياراتهم إلى أوتاوا للانضمام إلى مظاهرة سائقي الشاحنات.

شاركت أميرة وزوجها يحيى وابنهما ريان في مظاهرة ضد القيود الصحية نُظمت في مونتريال دعما لحركة سائقي الشاحنات الذين يشلّون العاصمة الكندية أوتاوا منذ أسبوعين. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

أميرة ويحيى زوجان من تونس و المغرب على التوالي. فضلوا عدم إعطاء لقبهم. جاءوا مع ابنهم ريان. إذا لم يتم تطعيم أميرة ضد COVID-19 ، فقد تناولت يحيى جرعتين من اللقاحات لاحتياجات عملها.

في مقابلة مع راديو كندا الدولي ، قالوا إنهم قرروا المشاركة في هذه المظاهرة لأنهم يعتقدون أن التطعيم يجب أن يكون اختيارًا شخصيًا وليس مفروضًا من قبل الحكومة.

نحن هنا لأننا مؤيدون لحق الاختيار ، بحيث يقرر كل فرد حياته وما يريده في حياته أميرة

وتضيف أنها لم يتم تطعيمها لأنها غير مقتنعة أن اللقاح يعمل بنسبة 100٪.

عندما تم الإشارة إليها أن التحسن في الوضع الوبائي يرجع إلى التطعيم الشامل ، فإنها غير مقتنعة.

يقول الشخص الذي يعمل في الإدارة: بما أن اللقاحات لا تزال قيد الدراسة ، فإننا لن نعرف فعاليتها إلا في غضون سنوات قليلة .في ظل وجود اليمين المتطرف ودعمه داخل حركة سائقي الشاحنات ، تؤكد الكوبيه أن هذا لا يزال هامشيًا.

جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية. الصورة: CBC/Chris Rands

علاوة على ذلك ، تم تنظيم مظاهرة مضادة شارك فيها حوالي 150 شخصًا استنكروا العنصرية واليمين المتطرف في نفس الوقت أمام الشخص الذي دعم سائقي الشاحنات.

بالنسبة لمنظميها قافلة الحرية المفترضة هي حصان طروادة لليمين المتطرف.

وأكدت صفحة الفيسبوك الخاصة بهذه المظاهرة المضادة .

وكان رئيس الوزراء الكندي ، جاستن ترودو ، قد استنكر أيضًا قبل أسبوعين في بداية الحركة ، وجود رموز نازية في مظاهرة لسائقي الشاحنات في مبنى البرلمان.

لن نستسلم لمن يلوحون بأعلام عنصرية. "، قال السيد ترودو في إيجاز صحفي.

وأضاف السيد ترودو: يحق لجميع الكنديين التعبير عن عدم موافقتهم مع الحكومة ، لكن ليس لديهم الحق في تهديد أو مضايقة مواطنيهم ، أو نشر رسائل كراهية . امتص لجميع الكنديين! لكنهم يعرفون أن السبيل الوحيد للخروج هو الاستمرار في الاستماع إلى العلوم. »