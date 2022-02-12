أمر قضائي للمتظاهرين بإخلاء مدخل جسر أمباسادور

وحصلت جمعيات كندية لمصنعي قطع غيار السيارات ومصنعي السيارات على هذا الأمر القضائي البالغة مدته 10 أيام والذي دخل حيّز التنفيذ عند الساعة السابعة من مساء أمس الجمعة بعد أن جادلت بأنّ قطاع صناعة السيارات في كلّ من مقاطعة أونتاريو وولاية ميشيغان الأميركية يعتمد كلياً على استخدام هذا الجسر لنقل القطع والسيارات بين البلديْن.

وهذا الجسر الذي يربط وندسور في أونتاريو بديترويت في ميشيغان بالغ الأهمية للتبادل التجاري بين كندا والولايات المتحدة وتمرّ عليه بضائع بقيمة 400 مليون دولار يومياً في الاتجاهيْن.

ومنذ يوم الاثنين تمنع مجموعة من المتظاهرين المطالبين بإزالة القيود الصحية الوصولَ إلى الجسر عبر طريق هورون تشيرش (Huron Church Road).

وفي حكمه قال رئيس المحكمة العليا في أونتاريو، جيفري مورافيتز، إنّ محامي قطاع صناعة السيارات قد استوفوا متطلبات القانون للحصول على الأمر القضائي الذي طلبوه.

ومن الأمور التي كان على المدعين إثباتها خطورةُ الموقف والضررُ الذي لا يمكن إصلاحه والذي لحق بالصناعة.

شرطية في مكان اعتصام المتظاهرين الذين يغلقون مدخل جسر أمباسادور. الصورة: (Evan Mitsui/CBC) / Evan Mitsui

ومثّل المحامي مايك ويلز الجمعية الكندية لمصنّعي قطع غيار السيارات والجمعية الكندية لمصنّعي السيارات ومجموعة ’’غلوبال أوتومايكر كندا‘‘.

وأكد ويلز أنّ قطاع السيارات في أونتاريو يخسر 50 مليون دولار يومياً منذ يوم الاثنين. ’’قطاع السيارات برمّته تعطل وسيكون من المستحيل تعويض الخسائر المتكبَّدة‘‘، على حدّ قوله.

وشرح ويلز أنّ الوضع على الحدود خطير لأنّ إغلاق الجسر قد تسبّب بالفعل في تباطؤ الحركة على خطوط تجميع السيارات في المصانع.

’’والأسوأ من ذلك أنّ بعض الشركات أوقفت إنتاجها وبدأت بتسريح العمّال‘‘، أضاف ويلز.

كما تساءل المحامي عن نطاق ’’حركة عصيان مدني من هذا النوع‘‘ في وندسور.

’’هذه التظاهرات، رغم أنها سلمية، ليست أشكالاً مشروعة وصالحة لحريات التجمع والتعبير‘‘، قال ويلز، مشيراً إلى أنها بالأحرى ذات طبيعة غير قانونية.

وأضاف المحامي أنّ المتظاهرين انتهكوا قوانين المرور البلدية في وندسور وأنّ جهود السلطات لإخلائهم لم تعطِ أيّ نتيجة.

وأقرّ ويلز بأنّ حرية التعبير والتجمع أمر أساسي، لكنه أضاف أنّ هناك أماكن أخرى في أونتاريو يمكن للناس أن يعبّروا فيها عن مظالمهم ضد الحكومات.

وأشار ويلز أخيراً إلى أنّ صناعة السيارات عانت أكثر من سائقي الشاحنات المحتجين في هذه المغامرة السيئة، وإن أقرّ بأنّ السائقين فقدوا وظائفهم برفضهم تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقدّمت محامية بلدية وندسور، جينيفر كينغ، الحجج نفسها، مذكرةً بأنّ هذه المدينة هي عاصمة صناعة السيارات في كندا.

وأكدت كينغ أنّ الدراسة في وندسور تعطلت وتوجّب على المدارس استئناف التدريس عبر الإنترنت لأسباب أمنية.

وكان محامي مقاطعة أونتاريو، جوش هانتر، قد حصل على صفة المتدخل في هذه المرافعات، فدعم، كما كان متوقعاً، حججَ المدعين.

’’هذه ليست تعبئة لصالح حرية التعبير، إنما هي عمل ترهيب‘‘، قال هانتر.

ولم يتمثّل المتظاهرون وسائقو الشاحنات المناهضون للتلقيح في هذه القضية، إذ تمّ تجميد منصة التمويل الاجتماعي لتبرعاتهم من قبل سلطات أونتاريو يوم الخميس.

لكنّ جمعيتيْن للحريات المدنية، ’’مواطنون من أجل الحرية‘‘ (Citizens for Freedoms) و’’صندوق الديمقراطية‘‘ (Democracy Fund)، تولتا الدفاع عنهم.

محامي ’’صندوق الديمقراطية‘‘ آلان هونر قال إنّ على المحاكم ألّا تتدخل في حركة احتجاجية ظلت سلمية.

وأكد هونر أنّ سيادة القانون لا تزال سارية في أونتاريو وأنه ليس ضرورياً بالتالي إصدار أمر قضائي قد يؤدي إلى تقويض ثقة الجمهور في سيادة القانون.

من جهته قال محامي ’’مواطنون من أجل الحريات‘‘، أنطوان دايي، إنّ التعبئة أمام جسر أمباسادور هي بادرة تضامن مع المتظاهرين الذين يحتلون وسط مدينة أوتاوا للاحتجاج على التطعيم الإجباري.

وأضاف دايي أنّ غالبية الدول الغربية تقوم بإلغاء القيود الصحية على أراضيها وأنه ’’يجب أن نتوقع في الديمقراطيات حصول اضطرابات في الأحياء أو تمس النظام العام عندما تجري تظاهرات بشكل سلمي‘‘، مشدداً على أنّ حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات بالغتا الأهمية.

(نقلاً عن تقرير لجان فيليب نادو على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)