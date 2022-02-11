أونتاريو تعلن حالة الطوارئ رداً على احتجاجات سائقي الشاحنات

وجاء الإعلان على لسان رئيس الحكومة، دوغ فورد، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم فيما تتسبب الحركة الاحتجاجية في مواصلة إغلاق أجزاء من قلب العاصمة الفدرالية أوتاوا وتعرقل حركة المرور على جسر أمباسادور، أهم ممرّ تجاري بين كندا والولايات المتحدة، انطلاقاً من وندسور. وتقع أوتاوا ووندسور في أونتاريو.

وقال فورد إنه سيدعو مجلس الوزراء و’’يصدر على وجه السرعة أوامر من شأنها أن توضح بجلاء أنّ إعاقة حركة السلع والأشخاص والخدمات على طول البنية التحتية الحيوية وعرقلتها هما غير قانونيتيْن وتعرّضان من يقوم بهما للمعاقبة‘‘.

’’ويشمل ذلك حماية المعابر الحدودية الدولية والطرق السريعة من سلسلة 400 والمطارات والموانئ والجسور والسكك الحديدية. كما يشمل أيضاً حماية الحركة الآمنة والأساسية للخدمات الإسعافية والطبية وللمواصلات العامة والطرق البلدية والإقليمية وكذلك ممرات المشاة‘‘، أضاف رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو.

’’ستكون غرامات عدم الامتثال شديدة، مع عقوبة قصوى قدرها 100.000 دولار والسجن لمدة تصل إلى عام. كما سنمنح سلطة إضافية للنظر في سحب التراخيص الشخصية والتجارية لأيّ شخص لا يمتثل لهذه الأوامر‘‘، قال فورد.

لقطة من احتجاجات سائقي الشاحنات وسائر المتظاهرين ضد التدابير الصحية الليلة الماضية في أوتاوا. الصورة: Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

وكان رئيس حكومة كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان وحجم الاقتصاد قد تعرّض لانتقادات من أحزاب المعارضة لعدم بذله مزيداً من الجهود لإيقاف احتجاجات سائقي الشاحنات في أوتاوا التي تدخل اليوم عطلة نهاية الأسبوع الثالثة على التوالي.

واليوم وصف فورد الوضع في العاصمة الفدرالية بأنه ’’حصار‘‘.

إنه احتلال غير قانوني. لم يعد هذا احتجاجاً نقلا عن دوغ فورد، رئيس حكومة أونتاريو، عن سيطرة المتظاهرين ضدّ الإجراءات الصحية على وسط أوتاوا

وطلب فورد من سائقي الشاحنات المحتجين على إلزامية التطعيم ضدّ فيروس كورونا والمعارضين لسائر التدابير الصحية الهادفة للحدّ من انتشار الجائحة إزالة حواجزهم والعودة إلى ديارهم.

لكنّ حكومة فورد رفضت دعوة ثالثة للمشاركة في محادثات ثلاثية حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات الجارية، قال موقع ’’سي بي سي‘‘ الإخباري (هيئة الإذاعة الكندية) نقلاً عن مصدر مطّلع.

فقد قال مصدر في سلطة أونتاريو، لم يكن مخولاً للتحدث علناً، لـ’’سي بي سي‘‘ إنّ حكومة فورد لا تعتقد أن محادثات ثلاثية تضمها إلى الحكومة الفدرالية وبلدية أوتاوا هي ضرورية لأنّ جميع مستويات الحكم الثلاثة ظلت على تواصل مع بعضها منذ بدء الاحتجاجات.

(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)