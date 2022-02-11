اجتماعات مساء أمس لترودو لحلّ أزمة المعابر الحدودية المغلقة

وفي أحد هذه اللقاءات، الذي انعقد بشكل افتراضي، أطلع رئيس الحكومة الليبرالية زعماء أحزاب المعارضة في مجلس العموم على الوضع الراهن وآخر المستجدات.

وقال ترودو في تغريدة له على موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل قرابة الساعة العاشرة ليلاً إنه ’’أصرّ على أهمية أن يندّد جميع نواب كافة الأحزاب بهذه الأعمال غير المشروعة وأن يطالبوا بإزالة الحواجز‘‘، في إشارة إلى نوابٍ من حزب المحافظين يدعمون المتظاهرين.

هذه ’’الاحتلالات‘‘ وهذه ’’الحواجز غير الشرعية‘‘ المنتشرة في مختلف أنحاء كندا منذ بضعة أيام ’’تؤثر على المجتمعات التي تتواجد فيها وتضر بالوظائف والمؤسسات وكذلك باقتصاد بلادنا‘‘، أكّد ترودو.

كما التقى ترودو مساء أمس بوزرائه الأعضاء في مجموعة الاستجابة للحوادث وكذلك بعمدة وندسور درو ديلكينز.

’’سنساعد العمدة والمقاطعة (أونتاريو) على استعادة السيطرة على الوضع لأنه يضر حقاً بالعمال والاقتصاد على جانبيْ الحدود‘‘، أضاف ترودو.

عمدة وندسور، درو ديلكينز (أرشيف). الصورة: Chris Ensing/CBC

وجسر أمباسادور الذي يربط مدينة وندسور في مقاطعة أونتاريو بمدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأميركية يعبره نحوٌ من 2,5 مليون شاحنة سنوياً ويؤمّن أكثر من 25% من حركة البضائع بين الولايات المتحدة وكندا في الاتجاهيْن.

كانديس بيرغن، الزعيمة الانتقالية لحزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، نشرت تغريدة موجزة على ’’تويتر‘‘ بعد الاجتماع المسائي بين ترودو وقادة الأحزاب قالت فيها ’’شكراً لرئيس الحكومة على الإحاطة‘‘، مضيفةً ’’أواصل تشجيعه (لرئيس الحكومة) على التحرك لإنهاء الأمر بشكل سلمي وبسرعة‘‘.

وكانت بيرغن قد حثت المتظاهرين، في وقتٍ سابق من يوم أمس، على رفع حصارهم والعودة إلى ديارهم لتجنيب البلاد المزيد من الأضرار الاقتصادية. وكان هذا أول موقف رسمي لها من الاحتجاجات منذ اختيارها زعيمة لحزب المحافظين لمرحلة انتقالية مساء 2 شباط (فبراير) الجاري.

وكانت بيرغن قد أظهرت دعماً علنياً لقوافل سائقي الشاحنات التي تحتل وسط أوتاوا قبل حجب الثقة عن زعيم حزبها إرين أوتول وتبوئها منصبها الجديد.

جرارات زراعية تغلق أمس معبر كوتس على الحدود بين مقاطعة ألبرتا وولاية مونتانا الأميركية. الصورة: Radio-Canada

من جهتها قالت الكتلة الكيبيكية، ثاني أحزاب المعارضة، إنه ’’على الأرجح ، قامت مختلف أجهزة الشرطة بالتنسيق المناسب‘‘ وإنّ لدى هذه الأجهزة ’’تقييماً عملياً مناسباً للوضع على الأراضي الكندية‘‘.

وأشارت الكتلة في بيان مكتوب أرسلته إلى وسائل الإعلام إلى أنها تواصل ’’الدعوة إلى حل سلمي للأزمة‘‘ وتتمنى ’’رحيلاً طوعياً وسريعاً للمحتلين والمتظاهرين‘‘، ولفتت إلى أنّ أطفالاً كانوا حاضرين بين المتظاهرين.

وعلى نحو مماثل، ندّد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، مساء الخميس بكون ’’العاملات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وتجار التجزئة والبقالين وسائقي الشاحنات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والسكان قد تعرّضوا للمضايقة والترهيب وحتى الاعتداء خلال هذه الاحتلالات‘‘.

كما أعرب سينغ عن أسفه لاضطرار مصانع السيارات لإبطاء الإنتاج، لا بل للتوقف عن العمل مؤقتاً، بسبب الاضطرابات الناجمة عن إغلاق جسر أمباسادور أمام سلسلة التوريد.

كما أعرب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، عن قلقه من ’’محاولة فصائل يمينية متطرفة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى إدخال آرائها المتطرفة إلى كندا من خلال تمويل المتطرفين وتشجيع العنصرية ومعاداة السامية والتهديد بإطاحة بالحكومة‘‘.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)