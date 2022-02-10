انتقادات لقرار حكومة ألبرتا بإلغاء إلزامية ارتداء القناع الواقي في المدارس

ويرى معارضو القرار أنه سابق لأوانه وذو دوافع سياسية. ويطالب العديد من أهالي الطلاب والمعلمين كما مجلس المدرسة العامة في إدمونتون، عاصمة ألبرتا، حكومةَ جايسن كيني بنشر البيانات التي تبرّر قرارها.

ويرى إدي كينت الذي لديه ابن في الثالثة عشرة من عمره وابنة في العاشرة من عمرها أنّ رئيس حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) اتخذ هذا القرار لأغراض سياسية.

’’أعتقد أنه تمّت التضحية بالأطفال لأنّ رئيس الحكومة يعتقد أنهم لن يتأثروا بالقدر نفسه‘‘، قال كينت.

وليس منطقياً، بنظر كينت، رفع إلزامية ارتداء القناع لمجموعة ديموغرافية ذات معدل تطعيم منخفض.

وأضاف كينت أنه لا يعرف كيف سيبرر هذا التغيير لطفليْه القلقيْن ممّا إذا كان أصدقاؤهما سيرتدون أقنعة وما إذا كانت هذه الخيارات ستؤدي إلى توترات اجتماعية.

رئيسة مجلس المدرسة العامة في إدمونتون، تريشا إستابروكس (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Richard Marion

من جهتها قالت نيكولا دوهرتي، وهي أمّ لثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 12 و14 و16 عاماً، إنّ الحكومة تبعث رسائل متناقضة بإعلانها أنّ الأقنعة لم تعد ضرورية بعد أيام قليلة من إرسالها 16,5 مليون قناع إلى جميع الطلاب في المقاطعة.

وتخشى دوهرتي أن يتغيب أطفالها أكثر عن المدرسة إذا ما توقف الطلاب عن ارتداء قناع الوجه الواقي.

وزيرة التعليم في ألبرتا، أدريانا لاغرانج، قالت من جهتها إنه عندما ينتهي العمل بقرار إلزامية ارتداء القناع في المدارس يوم الاثنين المقبل، لن يعود بوسع المجالس المدرسية وضع قواعدها الخاصة فيما يتعلق بارتداء القناع، على عكس العام الماضي.

وحسب رئيسة مجلس المدرسة العامة في إدمونتون، تريشا إستابروكس، فوجئ أمناء المجلس بالقرار.

’’إنه تغيير بالغ الأهمية وسريع جداً، ويصدر مرة ​​أخرى بدون استشارة المجالس المدرسية‘‘، قالت إستابروكس بحسرة قبل أن تضيف أنّ المجلس سيواصل تشجيع الطلاب على ارتداء قناع الوجه الواقي.

رئيس حكومة ألبرتا، جايسن كيني (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Larry MacDougal

يُشار إلى أنّ أكثر من عشرة نواب في حزب المحافظين المتحد يضغطون منذ فترة طويلة على رئيس الحكومة جايسن كيني لاعتماد تدابير صحية أقلّ تدخلاً في مجال الصحة العامة.

ويواجه كيني، الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي، تصويتاً على الثقة داخل حزبه في 9 نيسان (أبريل) المقبل.

وقال ماكنزي كيبلر، مدير القضايا لوزير الصحة في ألبرتا، في بيان إنّ معدّلات الاختبارات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا لفترة سبعة أيام آخذة بالتراجع وإنّ تحاليل مياه الصرف الصحي تظهر انخفاضاً في تركيز الفيروس في معظم مناطق المقاطعة.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)