ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة في كندا 5% في 2021 بسبب أزمة أشباه الموصلات

فهذا النقص أعاق عملية إنتاج السيارات الجديدة ودفع المزيد من الشارين إلى سوق السيارات المستعملة، كما تقول المؤسسة الاستشارية الواقع مقرها في مدينة ريتشموند هيل في منطقة تورونتو الكبرى.

وأظهرت دراسة استقصائية شملت 450 عضواً في ’’جمعية تجار السيارات المستعملة‘‘ (UCDA) في في مقاطعة أونتاريو أنّ كلّ وكالة بيع مرخصة أو مستقلة باعت ما معدّله ​​250 سيارة مستعملة في عام 2021 مقارنةً بـ238 سيارة في عام 2020، أي بزيادة نسبتها 5,04%.

لكن مقارنةً بعام 2019، عندما بلغ المعدل ​273 سيارة، تكون مبيعات عام 2021 قد انخفضت بنسبة 8,42%.

وأظهر التقرير أنّ الوكلاء المستقلين سجّلوا العام الماضي نمواً أدنى من الوكلاء المعتمَدين لأنهم يفتقرون إلى سيارات للمقايضة من غير المؤجَّرة ويواجهون بالتالي صعوبة أكبر في التزوّد بسيّارات مستعملة.

ومن المتوقع أن يرتفع معدّل مبيعات السيارات المستعملة إلى 256 سيارة لكل تاجر في العام الحالي، أي بزيادة 2,4% عن معدّل المبيعات للعام الماضي. ويتوقع التجار المستقلون مكاسب فيما يتوقع التجار المعتمَدون تراجعات طفيفة.

أزمة النقص في أشباه الموصلات أعاقت عملية إنتاج السيارات الجديدة ودفعت المزيد من المستهلكين إلى سوق السيارات المستعملة. الصورة: Getty Images / Justin Sullivan

كما كشف الاستطلاع عن زيادات كبيرة في الأسعار في قطاعات السيارات المستعملة المختلفة.

على سبيل المثال قال أكثر من نصف التجار إنّ أسعار الشاحنات الصغيرة المستعمَلة من فئة ’’بيك أب‘‘ ارتفعت بنسبة 20% على الأقل.

وقال معظم التجار المستطلَعين إنّ أسعار السيارات الرياضية المتعددة الأغراض (SUV) وسيارات الركاب (passenger cars) المستعمَلة ارتفعت بنسبة 11% إلى 20%.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)