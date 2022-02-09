لايتباوند يتنحى من رئاسة تجمّع نواب كيبيك في الحزب الليبرالي الكندي بعد انتقاده ترودو

وكان لايتباوند، الذي يمثّل في مجلس العموم دائرة ’’لويس هيبير‘‘ (Louis-Hébert) في مدينة كيبيك، قد دعا وسائل الإعلام صباح أمس للتعبير أمامها عن أسفه لـ’’تسييس الجائحة‘‘.

وندّد لايتياوند في مؤتمره الصحفي بالسياسات التي، حسب قوله، تفرّق بين الناس بلا داعٍ، في حين أنّ معدّل التطعيم ضدّ فيروس كورونا في كندا هو من بين الأعلى في العالم.

وأعرب لايتباوند عن أمله في أن تتبنى حكومة ترودو ’’خارطة طريق كمية وقابلة للقياس‘‘ لوضع حدّ للقيود الصحية التي تقع ضمن صلاحياتها.

وبرأي لايتباوند ليس من الضروري رفع كافة القيود الصحية بشكل فوري، ’’لكن من الضروري معرفة متى سيبدأ رفع الإجراءات، وفقاً لمقاييس دقيقة وقابلة للقياس الكمي‘‘.

شاب يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في عيادة تلقيح في مدينة غويلف في مقاطعة أونتاريو. الصورة: CBC/Katherine Bueckert

ويعتقد نائب ’’لويس هيبير‘‘ أيضاً أنّ الناس لم يعودوا قادرين على فهم الفائدة من هذه القيود الصحية لأنّ الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات لم تعد تشرحها.

’’من الأسهل بكثير قبول الأمور عندما، على الأقل، نفهمها، خاصة وأنّ لهذه القيود عواقب حقيقية بالفعل على حياة الناس‘‘، أضاف النائب الليبرالي.

وجادل لايتباوند بأنّ التطعيم الإلزامي لسائقي الشاحنات هو مثال جيد على ما يقوله. ’’إنها سياسة تتعارض حالياً مع التوصيات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، ومن وجهة نظر وبائية ليس لدينا أرقام حول ما نحاول تحقيقه من خلالها‘‘.

وحرص لايتباوند على التأكيد على أنه لم يشارك في أيٍّ من احتجاجات سائقي الشاحنات التي أحدثت أو لا تزال تحدث ضجيجاً كبيراً، وبالمعنى الحرفي للكلمة، منذ أكثر من عشرة أيام في أوتاوا ثمّ على امتداد كندا.

كما طلب من سائقي الشاحنات والمتعاطفين معهم الذين يحتلون وسط أوتاوا ’’الانتقال دون تأخير‘‘ إلى أماكن أُخرى، وأدان، ’’بدون تحفظ‘‘، ’’الانزلاق المقزّز‘‘ للبعض.

لقطة من الاحتجاجات المتواصلة لسائقي الشاحنات في أوتاوا اليوم. الصورة: Radio-Canada / Alexis Tremblay

وحتى لو كانت هذه هي المرة الأولى منذ وصول الجائحة إلى كندا، في آذار (مارس) 2020، التي يكسر فيها مسؤول منتخب صفوف الحزب الليبرالي الكندي بشأن الوباء، فإنّ لايتباوند لم يُعِد النظر في ولائه السياسي أمس.

’’يمكنني أن أؤكد لكم أنني لن أغير حزبي. لديّ الكثير من الاحترام لناخبيّ، ما يحول دون إقدامي على ذلك‘‘، أكّد لايتباوند.

ويرى لايتباوند أنّ هناك مساحة للاختلاف داخل الحزب الليبرالي الكندي. ’’لقد شرحتُ مواقفي بشكل واضح للغاية داخل الكتلة البرلمانية (للحزب الليبرالي)‘‘، قال لايتباوند الذي أعرب عن أمله في أن يتمكن من مواصلة الضغط داخلياً كي تقوم حكومة ترودو بـ’’تبني نهج مختلف‘‘.

وأشار لايتباوند إلى أنّ هناك نواباً ليبراليين آخرين يفكّرون مثله.

إذا كنتُ الشخص الوحيد الذي يتحدث علناً اليوم، يمكنني أن أؤكد لكم أني لستُ الوحيد الذي يشعر بعدم الارتياح، بدرجات متفاوتة، مع الاتجاه الذي قررت الحكومة اتخاذه نقلا عن جويل لايتباوند، النائب الليبرالي عن دائرة ’’لويس هيبير‘‘

وأعلن لايتباوند بعد ظهر أمس، في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل، أنه يعتزم ترك منصبه كرئيس لتجمع نواب الحزب الليبرالي الكندي في مقاطعة كيبيك، وأكّد أنّه اتخذ هذا القرار بنفسه.

وشرح لايتباوند خلف الكواليس أنه لا يشعر بأنه في وضع يسمح له بأن يظلّ صوتَ تجمّع النواب الكيبيكيين في الحزب الليبرالي بعد إعرابه علناً عن اختلافه في الرأي مع الحكومة الليبرالية.

وأكّد كبير مسؤولي الانضباط (chief whip) في الحزب الليبرالي الكندي، ستيفن ماكينون، على موقع ’’تويتر‘‘ استقالة لايتباوند من رئاسة تجمّع نواب كيبيك في الحزب، لكنّه أضاف أنّ النائب الكيبيكي يبقى ’’عضواً في الكتلة البرلمانية الليبرالية‘‘ بما أنّه أعاد التأكيد على ’’ثقته الكاملة بالحكومة‘‘.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)