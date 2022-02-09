[تقرير] شهر تاريخ السود : دَوْر المؤسسات العمومية في مكافحة العنصرية

وسمحت المناقشة التي نشّطتها الحقوقية هومو غيرو، لاثنتين من الناشطات السابقات واللتين تعملان حاليًّا في المؤسسات العمومية بالتحدث عن دورهما في محاربة التمييز والعنصرية.

المتدخِّلة الأولى هي كاثي وونغ نائبة الرئيس المكلّفة بالمساواة والتنوع والشمول واللغات الرسمية في مؤسسة تيليفيم كندا (Téléfilm Canada) المؤسسة العمومية المستقلة التي تعنى بدعم الانتاج السينمائي في كندا.

والثانية هي بُشرى منّاعي التي تشغل منصب مفوَّضة مكافحة العنصرية في بلدية مونتريال منذ يناير كانون الثاني 2021.

وكان بإمكان الجمهور التفاعل مع المتدخّلتين بطرح أسئلته عبر تطبيق زوم خلال الندوة التي نُظِّمت افتراضيًّا بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وتقول بشرى منّاعي إنّها تردّدت في قبول المنصب نظرا لحجم العمل الذي يجب القيام به لإحداث التغيير في الذهنيات وفي التصرّفات.

لقد ترددت قبل أن أقدّم ترشّحي لمنصب مفوَّضة مكافحة العنصرية في بلدية مونتريال ، لأني كنت أعرف مدى التحولات التي يجب إجراؤها [للقضاء على التمييز والعنصرية]. نقلا عن بشرى منّاعي، مفوَّضة مكافحة العنصرية في بلدية مونتريال

بشرى منّاعي ، مفوَّضة مكافحة العنصرية في بلدية مونتريال. الصورة من الأرشيف. الصورة: Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

وأضافت أنّه لا يجب الاستهانة بدور البلديات في مكافحة العنصرية. وبالنسبة لها فإنّ ’’البلدية تقدّم العديد من الخدمات للمواطنين عبر مختلف دوائرها في مجالات متعدّدة كالثقافة والتهيئة العمرانية و الشرطة. وكلّ هذه المجالات تشكّل فرصًا للقضاء على التمييز.‘‘

وذكّرت بشرى مناعي أنّ وظيفتها تتمثّل في تطبيق التوصيات الـ38 التي جاءت في تقرير مجلس الاستشارات العامة في مونتريال حول العنصرية الممنهجة والذي استشار سكّان المدينة بين عامي 2018 و2019.

وأولى هذه التوصيات هو الاعتراف بالتمييز والعنصرية الممنهجة (Racisme et discrimination systémiques).

كاتي وونغ المكلّفة بالتعددية في هيئة تيليفيلم كندا، المؤسسة العمومية المستقلة التي تعنى بدعم الانتاج السينمائي . الصورة من الأرشيف. الصورة: Avanti Groupe / Karine Dufour

وتوضح أنّ هذه التوصيات تشمل جوانب مختلفة من الحياة البلدية: الأمن العام ، الثقافة ، السكان الأصليين...

وتقول بشرى منّاعي إنّ دورها أو دور مفوّضة مكافحة العنصرية في بلدية مونتريال هو إجراء تحول شامل في الإدارة البلدية.

وأشارت إلى أنّ جهاز شرطة مونتريال بنفسه اعترف بالمنظور الممنهج للعنصرية.

وعلى الرغم من عدم اعتراف حكومة كيبيك بالعنصرية الممنهجة على عكس الحكومة الكندية، فإنّ بشرى منّاعي ترى أنّ مجموعة العمل ضدّ العنصرية التي أنشأتها حكومة فرانسوا لوغو جاءت بنفس العناصر: التحولات في الإسكان ، في العلاقات مع الأمم الأوائل ، في التعليم...