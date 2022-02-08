كيبيك: جدول زمني لاستعادة ’’حياة طبيعية أكثر‘‘ في 14 آذار (مارس)

وقدّم هذه الخطة رئيس الحكومة فرانسوا لوغو في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة وزير الصحة كريستيان دوبيه والمدير الوطني الانتقالي للصحة العامة في المقاطعة لوك بوالو.

وتتمحور الخطة حول خمسة تواريخ في شباط (فبراير) وآذار (مارس) ينبغي أن تؤدي إلى رفع كامل للقيود المفروضة على المطاعم والحانات وصالات العروض الفنية والكازينوهات ودور العبادة وصالات الألعاب الرياضية والمنتجعات الصحية في المقاطعة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

فابتداءً من 12 شباط (فبراير) الحالي يُلغى الحد الأقصى القانوني لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع في المساكن الخاصة. ومع ذلك توصي سلطات الصحة العامة بحد أقصى من 10 أشخاص أو من ثلاث فقاعات عائلية، أي ثلاث عائلات تقيم كل منها على عنوان مختلف.

كما يرتفع الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح به لطاولة واحدة في المطاعم وغرف الطعام إلى 10 أشخاص أو مجموعة من ثلاثة عناوين مختلفة.

وتُرفع أيضاً القيود المفروضة على زوار مراكز الرعاية الصحية الطويلة الأمد (CHSLD) ودور المسنين (RPA). فيصبح بإمكان جميع الأشخاص الذين يحملون جوازاً لقاحياً ساري المفعول زيارة أقاربهم وأصدقائهم في هذه المراكز والدور.

مطعم في مونتريال ينتظر عودة الزبائن إليه. الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

وابتداءً من 14 شباط (فبراير) يُعاد فتح صالات الألعاب الرياضية والمنتجعات الرياضية بنسبة 50% من سعتها، كما يُسمح بممارسة الألعاب الرياضية الجماعية.

ويرتفع عدد الأشخاص المسموح لهم بحضور عروض خارجية إلى 5.000 كحدّ أقصى.

وابتداءً من 21 شباط (فبراير) يصبح بإمكان كافة المؤسسات التجارية استقبال الزبائن بنسبة 100% من قدرتها الاستيعابية.

كما يُزال الحد الأقصى البالغ 500 شخص المفروض على قاعات العروض، لكن لن يُتاح لها تجاوز 50% من سعتها.

ابتداءً من 28 شباط (فبراير) يصبح بالإمكان تنظيم بطولات ومسابقات رياضية مجدداً. الصورة: Radio-Canada

وابتداءً من 28 شباط (فبراير) يمكن تنظيم بطولات ومسابقات رياضية مجدداً، كما يُتاح لدور العبادة ولقاعات العروض استقبال الزوار بنسبة 100% من سعتها باستثناء مركز ’’بيل‘‘ في مونتريال ومركز ’’فيديوترون‘‘ في كيبيك العاصمة.

كما يُعاد فتح الحانات والكازينوهات بنسبة 50% من سعتها، ولكن بدون رقص ولا غناء كاريوكي.

ولن يعود العمل عن بُعد إلزامياً ابتداءً من آخر يوم في شباط (فبراير)، لكن يُوصى به فقط من قبل مديرية الصحة العامة.

وابتداءً من 14 آذار (مارس) المقبل يُتاح الرقص وغناء الكاريوكي في الحانات والكازينوهات، كما يُتاح للمطاعم والحانات وقاعات العروض الضخمة، كمركزيْ ’’بيل‘‘ و’’فيديوترون‘‘، استقبال الزوار بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية.

هذا يعني أنه في 14 آذار (مارس) تكون معظم الإجراءات الصحية قد رُفعت، أي أننا سنستعيد حياة طبيعية أكثر نقلا عن فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك

لكنّ الخطة التي قدّمتها حكومة كيبيك اليوم لا تلحظ تعديل أيٍّ من إجراءات الحماية الشخصية ضد فيروس كورونا، مثل ارتداء قناع الوجه الواقي وتعقيم اليديْن والالتزام بالتباعد الجسدي. وبالتالي تبقى كافة هذه الإجراءات، بما في ذلك جواز السفر اللقاحي، قائمة حتى إشعار آخر.

(نقلاً عن تقرير لستيفان بوردولو على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)