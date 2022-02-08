ساسكاتشيوان: إثبات التلقيح لن يعود مطلوباً ابتداءً من 14 شباط (فبراير)

وعلى الرغم من أنّ المؤسسات لن تعود بحاجة إلى الطلب من زبائنها إبراز إثبات على التطعيم، إلّا أنّ هذا الإثبات ورمز الاستجابة السريعة (QR code) سيظلان متاحيْن للأشخاص الذين يسافرون خارج المقاطعة.

وسيبقى ارتداء قناع الوجه الواقي إلزامياً حتى نهاية شباط (فبراير).

ويقر سكوت مو بأنّ إثبات التطعيم كان إجراءً فعّالاً لمكافحة متحور دلتا من فيروس كورونا، لكنه يعتقد أنه مع متغير أوميكرون فوائدُ هذا الإجراء على السكان ’’لن تعود تفوق المخاطر‘‘.

حان الوقت بالنسبة لنا للمضي قُدماً نقلا عن سكوت مو، رئيس حكومة ساسكاتشيوان

تلميذة مدرسة تتناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا في غرب كندا. الصورة: Reuters / Jonathan Cherry

ويعتقد سكوت مو أنّ الوقت قد حان لإنهاء الانقسامات التي تسبب بها جواز السفر اللقاحي داخل المجتمع.

لكنه ذكّر بأنّ اللقاحات واختبارات الكشف السريعة ستظل متاحة بسهولة.

’’المسؤولية الشخصية في الخضوع للاختبار والحجر الذاتي إذا ثبتت الإصابة سيكونان أكثر أهمية‘‘، أضاف رئيس حكومة ساسكاتشيوان.

’’سيكون من المهم لكلّ شخص في ساسكاتشوان تحديد مستوى المخاطرة المقبول الخاص به والتصرف وفقاً لذلك إذا ما شعر بانزعاج صحي‘‘، أضاف سكوت مو.

وسُئل سكوت مو عمّا إذا كانت المؤسسات التي تختار الاستمرار في طلب جواز السفر اللقاحي بعد رفع تفويض المقاطعة ستتمتع بالحماية القانونية كما كانت الحال أثناء وجود التفويض، فأجاب بأنها لن تتمتع بهذه الحماية القانونية بعد رفع التفويض، مضيفاً ’’تحدثوا إلى محاميكم‘‘.

وأضاف رئيس حكومة ساسكاتشيوان أنّه تمّ اتخاذ القرار لتوفير المساواة بين عامة الناس.

وساسكاتشيوان هي أول مقاطعة كندية تعلن نهاية العمل بجواز السفر اللقاحي.

وأعلنت ساسكاتشوان أيضاً أنّ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً باتوا مؤهلين لتناول جرعة ثالثة من لقاح ’’فايزر - بيونتيك‘‘.

ولن يتم إعطاء هذه الجرعة المعزّزة إلا بعد مرور خمسة أشهر على الأقل على تلقي الطفل الجرعة الثانية.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)