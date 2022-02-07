شرطة كيبيك راضية وتشيد بـ’’تعاون‘‘ المتظاهرين ضدّ الإجراءات الصحية

كما حرص جهاز الشرطة في العاصمة الكيبيكية على التأكيد على تعاون منظمي التجمعات معه.

وأشار نائب مدير المراقبة الإقليمية في الجهاز، أندريه توركوت، إلى أنّ تجمعات المتظاهرين في قطاع مقرّ الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) عُقدت ’’في إطار الاحترام ودون تجاوزات‘‘.

’’نعتبر أنّنا (...) أوفينا بالتزامنا المُعلَن قبل بدء الأحداث، والذي كان أساساً تسهيل الحق في التظاهر بطريقة قانونية وسلمية وحمايته، مع الحفاظ على سلامة المتظاهرين ومستخدمي الطرق والأملاك العامة والمواطنين، بالإضافة إلى إنفاذ القوانين واللوائح المختلفة‘‘، قال توركوت في مؤتمر صحفي عقده اليوم.

وأضاف توركوت أنّ شرطة مدينة كيبيك أوقفت ثلاثة أشخاص وسحبت سيارة وأصدرت 50 محضر مخالفة بموجب القوانين البلدية المختلفة و72 محضر مخالفة بموجب قانون سلامة الطرق و48 محضر مخالفة لركن السيارات بشكل غير قانوني.

وكان بضع مئات من سائقي الشاحنات ومناصريهم قد تظاهروا مجدداً يوم أمس في وسط مدينة كيبيك. وغادر جميع سائقي الشاحنات قطاع مبنى الجمعية الوطنية في نهاية اليوم. لكنهم قالوا إنه إذا ما ظلت الإجراءات الصحية سارية فإنهم يعتزمون العودة للاحتجاج في المكان نفسه بعد أسبوعين.

آلاف المتظاهرين يسيرون يوم السبت في محيط نافورة ’’تورني‘‘ في قطاع الجمعية الوطنية في العاصمة الكيبيكية. الصورة: Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

وكما حدث يوم السبت، أسمع المتظاهرون أصواتهم بشكل سلمي، البعض منهم بواسطة أبواق مركباتهم والبعض الآخر على ظهور الخيل. لكنّ معظم المتظاهرين ساروا بهدوء في الشوارع بالقرب من نافورة ’’تورني‘‘.

وكما فعلوا يوم السبت، رفع المتظاهرون أمس ملصقات وهتفوا بشعارات ’’للمطالبة بمزيد من الحرية‘‘. لكنّهم كانوا أمس أقلّ عدداً بكثير من يوم أمس الأول.

وكانت حوالي ثلاثين شاحنة لا تزال متوقفة في جادة رينيه ليفيك، أحد الشرايين الرئيسية في كيبيك العاصمة، بعد ظهر أمس.

وقد تسامح جهاز شرطة كيبيك مع تواجدهم أمس، لكنه أشار إلى أنّ ’’كلّ مركبة متوقفة في مكان محظور‘‘ ستُعتبَر منتهكة للقانون اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد. وأكد جهاز الشرطة أنّ أواخر سائقي الشاحنات غادروا المكان أخيراً حوالي الخامسة والربع من مساء أمس دون أن يُعطوا محضر مخالفة.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)