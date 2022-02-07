شرطة تورونتو تعيد فتح معظم طرقات وسط المدينة بعد تظاهرة نهاية الأسبوع

’’نفّذ جهاز شرطة تورونتو عمليات إغلاق كبيرة لطرقات في قلب وسط المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع. تمّت إعادة فتح معظم الطرقات، ولا يزال للشرطة وجود متزايد في وسط المدينة‘‘، قالت شرطة كبرى المدن الكندية في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل صباح اليوم قبل أن تتوجه بالشكر لسكان المناطق المعنية ’’على صبركم وتعاونكم‘‘.

وكانت أعداد من المتظاهرين، بعضهم يلوّح بالأعلام الكندية، قد احتشدت في وسط تورونتو يوم السبت للمطالبة بإنهاء تفويضات اللقاح المضاد لفيروس كورونا والإجراءات الصحية الهادفة للحدّ من انتشار جائحة ’’كوفيد - 19‘‘. وتقول الشرطة إنها لا تملك تقديراً لحجم تلك الحشود.

ويفيد تقرير لراديو كندا أنّ آلاف المتظاهرين تجمعوا يوم السبت في محيط مقر الجمعية التشريعية لمقاطعة أونتاريو في وسط تورونتو للتعبير عن معارضتهم للتدابير الصحية وأنّ شاحنات لم تتمكن من الوصول إلى المكان بسبب حواجز الشرطة أغلقت تقاطع طرق مهماً حتى منتصف المساء.

مزارعون متضامنون مع سائقي الشاحنات المحتجين على الإجراءات الصحية عند وصولهم إلى تورونتو بعد ظهر الجمعة 4 شباط (فبراير) 2022. الصورة: CBC / Evan Mitsui

وتجمّع المتظاهرون تحت أنظار الشرطة وظلّ الوضع مضبوطاً بشكل عام. لكن بعد الظهر كتبت الشرطة على صفحتها على موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل أنها أوقفت متظاهراً في الثانية والعشرين من عمره بتهمة ’’الاعتداء بواسطة سلاح واستخدام مادة ضارة (قنبلة دخانية) والتسبب بالإيذاء‘‘.

كما أوقفت الشرطة رجلاً آخر يبلغ من العمر 34 عاماً بعد أن رمى شخصاً آخر، حسبما زُعم، بالبراز. ووُجِّهت إلى الموقوف تهمة الاعتداء بسلاح.

إحدى المشاركات في التجمع، بيرناديت ميوك، قالت إنها انضمت إليه لتعبّر سلمياً عن عدم موافقتها على القيود الصحية.

وما هي رسالتها إلى حكومات المقاطعات والحكومة الفدرالية؟ ’’من فضلكم، أوقفوا هذه الالتزامات. لا تجبرونا على القيام بأشياء لا نريد أن نفعلها بأجسادنا‘‘، قالت ميوك في إشارة إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قبل أن تضيف ’’ثم دعونا نعيش بحرية وسلام‘‘.

بيرناديت ميوك (إلى اليسار) شاركت في التجمع الاحتجاجي تعبيراً عن رفضها للإجراءات الصحية التي تعتبرها غير فعّالة. الصورة: Radio-Canada

وبحسب صفحة منظمي التجمّع الاحتجاجي على موقع ’’فيسبوك‘‘، التقى المشاركون في ثمانية مواقع في المنطقة قبل التوجه إلى موقع التجمع. وقالت شرطة تورونتو إن مسيرة المتظاهرين أدت إلى تباطؤ حركة المرور في أنحاء عديدة من المدينة.

وأرادت السلطات على وجه الخصوص تجنيب الموظفين والمرضى في المستشفيات الخمسة في المنطقة أن يكونوا هدفاً لمعارضي التطعيم والإجراءات الأُخرى الهادفة للحدّ من انتشار الجائحة.

وذكّرت الشرطة المتظاهرين، بعد حادث وقع بعد ظهر السبت، بأنّ عليهم ألّأ يعرقلوا حركة مرور سيارات الإسعاف.

’’يجب على المركبات والأشخاص إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف كي تواصل سيرها‘‘، قالت شرطة تورونتو في تغريدة، مشيرةً إلى أنه ’’تمّ إبطاء حركة مسعفين‘‘ عند تقاطع شارعيْن في وسط تورونتو ’’بسبب الشاحنات والمتظاهرين‘‘.

’’هذا أمر غير مقبول ولن يتمّ التسامح معه. هناك تأخيرات في حركة المرور على امتداد المدينة بسبب الاحتجاجات‘‘، أضافت شرطة تورونتو.

الدكتور أندرو بوزاني من شبكة الصحة الجامعية (UHN) في تورونتو. الصورة: CBC

ولم يقتصر التظاهر في عاصمة أونتاريو وكبرى مدن كندا على مناهضي التطعيم والإجراءات الاحترازية للتصدي للجائحة، إذ شهد الشارع أيضاً يوم السبت تظاهرة مضادة دعماً لعمال الصحة.

’’جميع الموجودين هنا قدّموا الكثير من التضحيات‘‘، قال الطبيب أندرو بوزاني من شبكة الصحة الجامعية (UHN) في تورونتو.

الهدف (من التظاهر) هو التعبير عن الامتنان والدفاع عن النظام (الصحي) ووقوف كلّ واحد منّا لنصرة المرضى وعائلاتهم نقلا عن الدكتور أندرو بوزاني من شبكة الصحة الجامعية

ويتفهم الدكتور بوزاني أن يكون الناس قد ضاقوا ذرعاً من الإجراءات الصحية، لكن ’’جميع العاملين في نظام الرعاية الصحية هم أيضاً مرهقون وتعبوا من القيود‘‘.

ومع ذلك، يعتقد الدكتور بوزاني أنّه يجب التصدي لمظاهر التعصب واللاتسامح وللتهديدات التي يتعرّض لها العاملون في قطاع الصحة.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)