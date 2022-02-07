بارو المتعافي من السرطان يقدّم لكندا ذهبيتها الأولى في أولمبياد بكين

كان النزول الثاني لماكساسن بارو، المعروف أيضاً بماكس بارو، قريباً من الكمال. فقد نجح ابنُ مدينة برومون في مقاطعة كيبيك في كافة ألعابه البهلوانية وأظهر تقنية ممتازة.

ونال بارو البالغ من العمر 27 عاماً ما مجموعه 90,96 نقطة على أدائه، فيما نال مواطنه ماكموريس (28 عاماً)، ابنُ ريجاينا، عاصمة مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا، 88,53 نقطة وحلّ وراء الصيني ييمينغ سو (Yiming Su)، ابن الـ17 ربيعاً، بـ0,17 نقطة فقط.

’’هذا يعني الكثير، خاصة مع النزول الذي قمتُ به اليوم. حققتُ ثلاث ثلاثيات متتالية. لم أفعل ذلك مطلقاً في مسيرتي. هذا هو أكبر نزول لي وقد هبطت بشكل مثالي‘‘، قال بارو بعد فوزه بالميدالية الذهبية.

الكنديان ماكسانس بارو ومارك ماكموريس حصدا، على التوالي، الميداليتيْن الذهبية والبرونزية في التزلج المنحدر على الجليد. الصورة: Getty Images / Clive Rose

وهذه عودة مظفّرة لبارو الذي علم في كانون الأول (ديسمبر) 2018 أنه مصاب بسرطان الجهاز الليمفاوي فخضع للعلاج الكيميائي واضطُرّ للتغيّب عن موسم 2018 - 2019 بأكمله.

وسبق هذه المرحلة الصعبة فوزُه بالميدالية الفضية في الرياضة نفسها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية السابقة في شباط (فبراير) 2018 في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية.

ماكسانس بارو يعرب عن فرحته بالفوز بأوّل ذهبية لكندا في أولمبياد بكين. الصورة: Getty Images / Patrick Smith

أمّا الشاب الصيني فحقّق حلماً اليوم بفوزه بميدالية فضية في عاصمة بلاده وحلوله بين بارو وماكموريس، اثنيْن من المتزلجين المُعجب بهم.

بالكاد أستطيع أن أصدّق أنني أشاركهما المنصة. فأوّل مرة شاهدتُ فيها التزلج المنحدر على الجليد كان مارك ماكمورس (من يمارسه). وكنتُ أتساءل عمّا يقوم به لإنجاز قفزات ثلاثية إلى الخلف. من هنا انطلق حلمي، ومن الرائع أن أكون اليوم على المنصة معهما نقلا عن ييمينغ سو (17 عاماً)، المتنافس الصيني الحائز على الميدالية الفضية في التزلج المنحدر على الجليد

وعند إعداد هذا الخبر كانت حصة كندا في أولمبياد بكين قد بلغت 6 ميداليات: ذهبية وفضية و4 برونزيات.

وبهذه المحصلة تكون كندا ثانية في الترتيب من حيث عدد الميداليات، وراء اللجنة الأولمبية الروسية الحاصلة على 7 ميداليات، من ضمنها ذهبيتان.

(نقلاً عن ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)