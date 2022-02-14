3. الكنديون العرب: أديان ولغات

الكنديون العرب: الدين لله وكندا للجميع

يفيد ’’معهد الأبحاث الكندي العربي‘‘ استناداً إلى بيانات الإحصاء السكاني الكندي لعام 2011 أن 55% من الكنديين العرب قالوا إنهم مسلمون، و34% منهم قالوا إنهم مسيحيون، و3% منهم إنهم يهود، فيما قال 8% منهم إن لا انتماء ديني لهم.

وتختلف هذه الأرقام بشكل واضح عن أرقام الإحصاء السكاني لعام 2001 التي أظهرت تساوياً كاملاً بين عدد المسيحيين وعدد المسلمين في أوساط الكنديين العرب، إذ شكلت كل مجموعة منهما ما نسبته 44% من إجمالي عددهم.

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النسب تستند إلى أجوبة المواطنين الذين قالوا في الإحصائيْن المذكوريْن إنهم من أصول عربية وذكروا إلى أي دين ينتمون، أو ما إذا لم يكن لديهم أي انتماء ديني. فالوثائق الرسمية الكندية، من أوراق ثبوتية ووثائق هجرة وسواها، لا ذكر فيها على الإطلاق لديانة صاحبها.

ويعود تجاوز عدد المسلمين في أوساط الكنديين العرب عدد المسيحيين إلى أن موجة الهجرة العربية الحالية إلى كندا، التي يتفق الباحثون الكنديون العرب على أنها بدأت في عام 1992، تتميز عن الموجات السابقة بأن معظم الذين حملتهم إلى كندا مسلمون.

وقدم المهاجرون العرب المسلمون في ربع القرن الأخير بصورة خاصة من الجزائر والمغرب والعراق والصومال ومصر، وبأعداد أقل من دول عربية أخرى، هرباً إما من حروب ونزاعات مسلحة أو من أوضاع اقتصادية سيئة، أو من الاثنيْن معاً، بهدف الاستقرار في بلد آمن يوفر لهم ولبنيهم حاضراً أفضل ومستقبلاً أكثر ضماناً.

الكنديون العرب: ما أهمية انتمائهم الديني؟

تكبير الصورة (نافذة جديدة) رجال دين مسيحيون ومسلمون ودروز يُصلون معاً في بيروت في 24 تموز (يوليو) 2014 تضامناً مع مسيحيي الموصل في شمال العراق وفلسطينيي قطاع غزة. الصورة: Reuters / Sharif Karim

كان الانتماء الديني عبر التاريخ مكوناً أساسياً في هوية الإنسان العربي، أكان مسلماً أم مسيحياً أم يهودياً، وبغض النظر عن مدى ممارسته لدينه وشعائره.

وهذا الانتماء الديني، إلى جانب الانتماء القومي أو الوطني، حمله المهاجر العربي معه إلى بلاد الانتشار. وقد يغلب الانتماء للدين أو المذهب على الانتماء الوطني أو القومي عند بعض العرب. والعكس أيضاً صحيح. لكن من الواضح أنّ للكنيسة والمسجد دوراً محورياً في حياة العرب الاجتماعية في بلاد الانتشار ومن بينها كندا.

فادي الهاروني حاور البروفيسور رشاد أنطونيوس، أستاذ علم الاجتماع في جامعة كيبيك في مونتريال، حول أهمية الانتماء الديني للكنديين العرب (نافذة جديدة).

الكنديون العرب وأعمال التمييز تجاههم على خلفية الدين

يتعرّض البعض في كندا، كما يحدث في سائر المجتمعات المتعددة الأعراق والثقافات والأديان، لأنواع من التمييز بحقهم. وهناك حالات موثقة حول ذلك. ويُعتبر التمييز بحق الناس على أساس اللون أو الدين أو الخلفية الثقافية انتهاكاً للقوانين المعمول بها في كافة أنحاء كندا، وتشجع السلطات الفدرالية وسلطات المقاطعات والأقاليم كل من يتعرض لشكل من أشكال التمييز في بحثه عن عمل أو سكن أو في مجالات أخرى لرفع شكوى للهيئات المختصة.

وتعود حالات التمييز بحق الكنديين العرب بنسبة كبيرة إلى خشية البعض أو قلقهم من التشدد الإسلامي أو ما يعتبرونه أو يتصورونه تشدداً إسلامياً، مع العلم أن ضحايا التمييز في أوساط الكنديين العرب هم إجمالاً من المعتدلين في دينهم، أكانوا مسلمين أم مسيحيين.

وتركت هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2011 على الولايات المتحدة أثراً سيئاً على العرب، بمن فيهم المسيحيون، وعلى المسلمين في هذا البلد وهنا أيضاً في كندا.

رانيا العلّول، مسلمة من سكان مونتريال، وُوجهت في شباط (فبراير) 2015 برفض القاضية السماح لها بالإدلاء بإفادتها في محكمة الديون الصغيرة في هذه المدينة ما لم تنزع حجاب رأسها، في سابقة من نوعها في كندا. الصورة: La Presse canadienne / Ryan Remiorz

وفي زمن أقرب بكثير، في 20 و22 تشرين الأول (اكتوبر) 2014، وقع هجومان مسلحان في كندا، الأول في سان جان سور ريشوليو، جنوب شرق مونتريال، والثاني في العاصمة الفدرالية أوتاوا. وقُتل في كل من الهجوميْن جندي كندي والمهاجم. والمهاجمان شابان كنديان مولودان في كندا واعتنقا الإسلام. وأحدث الهجوم الثاني الذي وقع في أوتاوا صدمة كبيرة في كندا. فالمهاجم، مايكل زيحاف بيبو، قتل بواسطة بندقيته جندياً عند نصب الجندي المجهول ثم توجه إلى مبنى البرلمان الفدرالي الذي يقع على مسافة بضع مئات من الأمتار وفتح النار هناك فأصاب أشخاصاً بجراح قبل أن يُقتل هو بنيران حرس البرلمان. وللهجوم ’’دوافع أيديولوجية وسياسية‘‘ حسب الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية).

إضافة إلى ذلك لا تساعد الأخبار الواردة من الدول العربية التي تشهد نزاعات داخلية وحروباً أهلية في تحسين صورة العرب في كندا. كما أن الأشرطة المصورة التي يبثها تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ المسلح، ويُظهر فيها، بدم بارد، عمليات قتله رهائن عرب ومن غير العرب وبأبشع الوسائل والأساليب، لا تعطي هي الأخرى صورة حضارية عن العرب الذين، في أزمنة غابرة، كانوا منارات علوم ومعارف.

لهذه الأحداث كما لبعض المظاهر ذات الخلفية الدينية وقع غير إيجابي على المواطنين من أصول عربية في كندا كما يقول رئيس ’’معهد الأبحاث العربي الكندي‘‘ في تورونتو والمفوض في لجنة حقوق الإنسان في أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان، الأستاذ رجا خوري في مقابلة مع فادي الهاروني (نافذة جديدة).

العربية في كندا لغة صاعدة

أصبحت العربية إحدى اللغات الرسمية في منظمة الأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) 1973. الصورة: iStock

تشهد اللغة العربية انتشاراً متزايداً في كندا. ويعود الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع عدد السكان من أصول عربية، لا سيما بفعل الهجرة من العالم العربي إلى كندا. ويفيد الإحصاء السكاني الكندي لعام 2011 أن 470965 كندياً قالوا إن العربية هي اللغة أو إحدى اللغات التي يتحدثون بها في المنزل.

والعربية هي لغة الإسلام الذي يدين به نحو من مليار ونصف المليار إنسان حول العالم، من بينهم أكثر من مليون نسمة في كندا.

كما أن العربية أصبحت في كانون الأول (ديسمبر) 1973 لغة رسمية في منظمة الأمم المتحدة. وكانت المنظمة الأممية قد اعتمدت عند تأسيسها في عام 1945 خمس لغات رسمية هي الإنكليزية والفرنسية والروسية والصينية المندرينية والإسبانية. وهذا التطور منح العربية أهمية لم تكن تعهدها من قبل في المحافل الدولية والأوساط الدبلوماسية.

كما أن الأحداث والتطورات في العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى الأحداث المتصلة بالإسلام، حول العالم أو في كندا، تساهم جميعها في حمل عدد لا بأس به من الأكاديميين والباحثين الكنديين على دراسة اللغة العربية. وتوفر جامعات كندية عديدة دروس لغة عربية ودروساً عن الحضارة العربية. هذا إضافة إلى أن صحفاً ومطبوعات عديدة تصدر باللغة العربية في كندا.

فادي الهاروني حاور مؤسس كرسي الدراسات العربية في جامعة أوتاوا ومديره الدكتور عبد الله عبيد حول أهمية اللغة العربية في كندا والاهتمام بدراستها (نافذة جديدة).