2. أن تكون عربياً في كندا

الكنديون العرب: مجتمعات فتية تقيم في المدن

توزّع المهاجرون الـ527025 القادمون من الدول العربية بين عاميْ 1985 و2012 على المقاطعات الكندية على الشكل التالي، حسب ’’معهد الأبحاث الكندي العربي‘‘ استناداً إلى بيانات صادرة عن وزارة الهجرة والمواطنة الكندية:

240065 مهاجراً، أي ما نسبته 45,55% من عددهم الإجمالي، اختاروا كيبيك في وسط الشرق الكندي، ثانية كبريات المقاطعات من حيث عدد السكان والمقاطعة الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.

214995 مهاجراً، أي ما نسبته 40,79% من عددهم الإجمالي، اختاروا أونتاريو في شرق الوسط الكندي، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان.

27400 مهاجر، أي ما نسبته 5,20% من عددهم الإجمالي، اختاروا ألبرتا في غرب كندا، رابعة كبريات المقاطعات من حيث عدد السكان وأغنى المقاطعات بالنفط.

17045 مهاجراً، أي ما نسبته 3,23% من عددهم الإجمالي، اختاروا بريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي، ثالثة كبريات المقاطعات من حيث عدد السكان.

12455 مهاجراً، أي ما نسبته 2,36% من عددهم الإجمالي، اختاروا مقاطعة نوفا سكوشا المطلة على المحيط الأطلسي.

6500 مهاجر، أي ما نسبته 1,23% من عددهم الإجمالي، اختاروا مانيتوبا في غرب كندا.

4460 مهاجر، أي ما نسبته 0,85% من عددهم الإجمالي، اختاروا ساسكاتشيوان في غرب كندا.

وتوزع 4105 مهاجرين على المقاطعات الأخرى والأقاليم الثلاثة.

ويكون بالتالي ما نسبته 86,34% من المهاجرين العرب إلى كندا بين عاميْ 1985 و2012 قد اختاروا كيبيك وأونتاريو للاستقرار فيهما، أي أكثر من خمسة مهاجرين من أصل ستة.

وحسب الإحصاء السكاني الكندي لعام 2006 كان نحو من 42% من الكنديين من أصول عربية يقيمون في أونتاريو، و41% منهم في كيبيك، ونحو من 10% منهم في ألبرتا، و3,23% منهم في بريتيش كولومبيا، و1,69% منهم في نوفا سكوشا.

كما يفيد الإحصاء السكاني لعام 2006 أن 97% من الكنديين من أصول عربية كانوا يقيمون في المناطق المدينية الـ33 التي أحصاها في كندا، وأن أكثر من نصفهم كانوا يقيمون في مونتريال وتورونتو وضواحيهما. وفي مقاطعة كيبيك استقطبت مونتريال وضواحيها 91% من الكنديين العرب في المقاطعة.

ويظهر الرسم البياني التالي الذي أعده ’’معهد الأبحاث الكندي العربي‘‘ استناداً إلى الإحصاء السكاني الكندي لعام 2011 حجم التوزيع السكاني للكنديين العرب على المدن والتجمعات المدينية الرئيسية في كندا:

مجتمعات فتية

بالنسبة للهرم السكاني يتميز الكنديون العرب بالفتوة حسب الإحصاء السكاني لعام 2006 الذي يشير إلى أن الأطفال ما دون سن الخامسة عشرة كانوا يشكلون 26% في أوساط الكنديين من أصول عربية مقارنة بـ17% في أوساط الكنديين غير المنتمين لأقليات ظاهرة.

وشكل المنتمون للفئتيْن العمريتيْن 15 – 24 سنة و25 – 44 سنة 15% و36% على التوالي في أوساط الكنديين من أصول عربية مقارنة بـ13% و27% على التوالي في أوساط الكنديين غير المنتمين لأقليات ظاهرة.

أما المنتمين للفئتيْن العمريتيْن 45 – 64 سنة و65 سنة وما فوق فشكلوا 18% و5% على التوالي في أوساط الكنديين من أصول عربية مقارنة بـ29% و14% على التوالي في أوساط الكنديين غير المنتمين لأقليات ظاهرة.

توزيع الكنديين العرب في كبريات المدن حسب البلدان الأم

تكبير الصورة (نافذة جديدة) منظر عام لمدينة مونتريال التي تضم أكبر جالية من أصول عربية في كندا. الصورة مأخوذة من برج الإستاد الأولمبي ونرى في يمينها جزء من هضبة مون رويال وفي يسارها وسط المدينة. الصورة: Hussein Abdallah / Flickr / Wikipedia

تعطي الرسوم البيانية التالية فكرة واضحة عن البلدان الأم للكنديين العرب في كبريات المدن والمناطق الحضرية في كندا. والرسوم من إعداد ’’معهد الأبحاث الكندي العربي‘‘ استناداً إلى الإحصاء السكاني الكندي لعام 2011 (الأخير عند إعداد هذا الملف).

نبدأ من تورونتو الكبرى، أكبر تجمع حضري في كندا، التي يقطن فيها 6,05 مليون نسمة حسب الإحصاء السكاني الكندي لعام 2011:

ونبقى في أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان، مع المدن أو تجمعات المدن التالية:

وهذا توزيع الكنديين من أصول عربية في مدينتيْ أوتاوا وغاتينو معاً. أوتاوا هي العاصمة الفدرالية وتقع في مقاطعة أونتاريو فيما تقع غاتينو في مقاطعة كيبيك ويفصلها عن أوتاوا نهر أوتاويه (نهر أوتاوا):

ننتقل إلى مونتريال الكبرى، أكبر تجمع حضري في مقاطعة كيبيك وثاني أكبر تجمع في كندا، التي بلغ عدد سكانها 4,03 مليون نسمة في الأول من تموز (يوليو) 2014 حسب مؤسسة الإحصاء الكندية:

وإلى مدينة كيبيك، عاصمة مقاطعة كيبيك وثانية كبريات مدنها من حيث عدد السكان، التي يقطنها 766 ألف نسمة حسب الإحصاء السكاني الكندي لعام 2011:

ننتقل إلى إدمونتون عاصمة ألبرتا، أغنى مقاطعات كندا بالنفط، وثانية كبريات مدنها بعدد السكان:

وإلى كالغاري، كبرى مدن ألبرتا بعدد السكان:

وإلى فانكوفر الكبرى على ساحل الهادي، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا وثالثة كبريات المدن الكندية والتي يقطنها 2,31 مليون نسمة حسب الإحصاء السكاني الكندي لعام 2011:

وإلى هاليفاكس على ساحل الأطلسي، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا وكبرى مدن المقاطعات الأطلسية:

الكنديون العرب، ’’أقلية ظاهرة‘‘؟

يحدد قانون الإنصاف في العمل (Employment Equity Act - Loi sur l’équité en matière d’emploi) الكندي ’’الأقليات الظاهرة‘‘ (visible minorities - minorités visibles) في كندا على أنها تتكون من ’’الأشخاص، من غير السكان الأصليين، الذين لا ينتمون للعرق القوقازي الأبيض أو الذين لا يملكون بشرة بيضاء‘‘.

ويفيد الإحصاء السكاني الكندي لعام 2011 (نافذة جديدة) أنّ عدد الكنديين الذين قالوا إنهم من الأقليات الظاهرة بلغ 6,26 مليون نسمة من أصل إجمالي عدد سكان كندا البالغ 32,85 مليون نسمة. وبلغ عدد الكنديين الذين قالوا إنهم من أصول عربية من ضمن الذين قالوا إنهم ينتمون للأقليات الظاهرة 380620 نسمة.

تجدر الإشارة هنا إلى أن عدد الذين قالوا إنهم ينتمون للأقليات الظاهرة وعدد الذين من بين هؤلاء قالوا إنهم من أصول عربية يستندان إلى أجوبة السكان.

تكبير الصورة (نافذة جديدة) ثلاثة أشخاص من أعراق مختلفة ينتظرون باص النقل العام في تورونتو. الصورة: La Presse canadienne / J.P. Moczulski

ويجادل المدافعون عن استخدام مصطلح ’’الأقليات الظاهرة‘‘ التصنيفي بأنه يتيح الاطلاع على عدد الوظائف في القطاع العام التي يحتلها المواطنون الذين ينطبق عليهم هذا التصنيف، ما يسمح للحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات بتعزيز حضور هؤلاء في هذا القطاع بما يتناسب وحجمهم الديمغرافي، أسوة بسعي هذه الحكومات لتعزيز وجود المرأة وأفراد السكان الأصليين في القطاع المذكور، لاسيما، بالنسبة للمرأة، في الميادين التي يكون حضورها فيها متدنياً.

فادي الهاروني سأل البروفيسورة نهلا عبدو، أستاذة علم الاجتماع في جامعة كارلتون في أوتاوا، عن تقييمها لاستخدام مصطلح ’’الأقليات الظاهرة‘‘ (نافذة جديدة) وما إذا كانت ترى فيه فائدة للكنديين الذين يُدرجون تحته، ومن ضمنهم الكنديون العرب.

المرأة الكندية العربية: دور فعّال ومتصاعد رغم بعض الكوابح

ماريا موراني، عضو مجلس العموم في أوتاوا عن إحدى دوائر مونتريال، اللبنانية الأصل والمولودة في العاصمة العاجية أبيدجان، هي أول سيدة من أصول عربية تُنتخب إلى البرلمان الكندي، وكان ذلك في عام 2006، وأعيد انتخابها في عاميْ 2008 و2011. الصورة: La Presse canadienne

للمرأة والرجل في كندا الحقوق نفسها وفي كافة المجالات. هذا ما تنص عليه القوانين إن على المستوى الفدرالي أو على مستوى المقاطعات والأقاليم. وهذه المساواة ثمرة نضال طويل قامت به المرأة الكندية وساندها فيه الرجل الكندي أيضاً.

بيد أن هذه المساواة تعتريها بعض الشوائب، لاسيما لجهة المساواة في رواتب العمل في حالات عديدة، منها مثلاً أن الرواتب في قطاعات عمل يغلب عليها الوجود النسائي لا توازي الرواتب في قطاعاتٍ غالبيةُ العاملين فيها من الرجال، رغم المساواة في مستوى الشهادات والكفاءات بين هذه وتلك. أو أن الراتب الذي قد يتقاضاه كادر رفيع في شركة أو مؤسسة ما قد يختلف مع اختلاف جنس الكادر ولمصلحة الرجال. ومن هنا استمرار المطالبة، من قبل الجمعيات النسوية وسواها، بالمساواة في رواتب العمل.

وبما أن هذا الملف هو عن الكنديين العرب، كيف تنعكس المساواة بين المرأة والرجل التي تنص عليها القوانين الكندية على الواقع المعيوش للمرأة الكندية العربية، وللرجل الكندي العربي أيضاً؟ هل إقامة المرأة العربية في كندا تتيح لها القيام بما لا يمكنها القيام به في بلد عربي؟ وهل من فرق في هذا المجال بين الكنديين العرب القادمين من العالم العربي والكنديين العرب المولودين هنا في كندا؟ فادي الهاروني حاور سيدتيْن كنديتيْن من أصول عربية حول هذا الموضوع: البروفيسورة نهلا عبدو (نافذة جديدة)، أستاذة علم الاجتماع في جامعة كارلتون في أوتاوا، وهي من أصل فلسطيني، والكاتبة والناشطة السياسية والاجتماعية الكندية السورية السيدة عفراء جلبي (نافذة جديدة).

الكنديون العرب طلّاب علم

مختبرات طب الأسنان في كلية الطب في جامعة ألبرتا في إدمونتون (هادي اليامي / ويكيبيديا). الصورة: Hadi Al-Yami / Wikipedia

يولي الكنديون من أصول عربية الدراسة أهمية كبرى، فينفقون الوقت والمال ويبذلون الجهود في سبيل الحصول عليها.

ويفيد ’’معهد الأبحاث الكندي العربي‘‘ استناداً إلى الإحصاء السكاني لعام 2011 أنّ 74% من الكنديين العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 سنة حاصلون على واحدة أو أكثر من شهادات مرحلة ما بعد الدراسة الثانوية (Postsecondary Education)، مقارنة بنسبة 64% لكافة الكنديين المنتمين للفئة العمرية نفسها.

ويضيف المعهد أنّ 10% من الكنديين العرب لا يملكون أي شهادة مدرسية أو جامعية مقارنة بنسبة 13% في أوساط كافة الكنديين من الفئة العمرية المذكورة.

كما يفيد المعهد استناداً إلى بيانات وزارة المواطنة والهجرة الكندية أنّ عدد الطلاب العرب الذين يتابعون الدراسة في المعاهد والجامعات الكندية بصفة ’’طلاب أجانب‘‘ واصل ارتفاعه حتى بلغ 9800 عام 2010، مسجلاً عندئذ رقماً قياسياً تاريخياً. وبالتالي شكل الطلاب العرب ما نسبته 10,3% من إجمالي عدد الطلاب الأجانب في كندا في العام المذكور مقارنة بـ5,8% من إجمالي العدد في عام 2007.

ويعود هذا الارتفاع الشديد في نسبة الطلاب العرب من أصل إجمالي عدد الطلاب الأجانب في كندا إلى ارتفاع قوي في عدد الطلاب السعوديين الذين بلغ عددهم 6765 في عام 2010، أي ما نسبته 69,03% من الطلاب العرب المسجلين كطلاب أجانب في ذاك العام. نشير هنا إلى أن الأقساط الدراسية للطلاب الأجانب تفوق بكثير (الضعف أو أكثر) تلك التي يدفعها الطلاب من حملة الجنسية الكندية أو من الحاصلين على حق الإقامة الدائمة في كندا.

ويظهر الرسم البياني التالي الذي أعده ’’معهد الأبحاث الكندي العربي‘‘ استناداً إلى بيانات الإحصاء السكاني الكندي لعام 2011 مجالات الدراسة والتخصص التي تجذب الكنديين من أصول عربية:

الكنديون العرب وسوق العمل: ربع القوة العاملة في البيع والخدمات

بلغ متوسط معدل البطالة في أوساط الكنديين العرب 13% مقارنة بـ8% في أوساط كافة الكنديين، حسب ’’معهد الأبحاث الكندي العربي‘‘ الذي استند إلى بيانات الإحصاء السكاني الكندي للعام 2011.

ويفيد الإحصاء السكاني الكندي للعام 2006 أن معدل البطالة في ذاك العام بلغ 13% لدى الكنديين من أصول عربية مقارنة بـ8,6 لدى الكنديين من أفراد الأقليات الظاهرة (بمن فيهم العرب) و6,2% لدى الكنديين غير المنتمين للأقليات الظاهرة.

وبالنسبة لمداخيل العمل يفيد الإحصاء السكاني نفسه أن معدلها في عام 2006 بلغ 45435 دولاراً للكنديين من أصول عربية (48915 دولاراً للرجال و 37559 دولاراً للنساء) مقارنة بـ43979 دولاراً للكنديين من أفراد الأقليات الظاهرة (48631 دولاراً للرجال و37932 دولاراً للنساء) و52345 دولاراً للكنديين غير المنتمين للأقليات الظاهرة (60044 دولاراً للرجال و41872 دولاراً للنساء).

ويعمل الكنديون العرب لحسابهم الخاص بنسبة 7% مقارنة بـ11% في أوساط مجمل الكنديين.

تكبير الصورة (نافذة جديدة) أبراج وناطحات سحاب في حيّ المال والأعمال (Financial District) في تورونتو، كبرى مدن كندا وعاصمتها الاقتصادية والمالية. الصورة: Patrickneil / Wikipedia

ويظهر الرسم البياني التالي الذي أعده ’’معهد الأبحاث الكندي العربي‘‘ استناداً إلى بيانات الإحصاء السكاني الكندي لعام 2011 الوظائف التي يشغلها الكنديون من أصول عربية، ونرى فيه أن نحواً من ربع القوة العاملة في أوساطهم تنشط في البيع والخدمات:

المغاربيون في كيبيك: أكثر علماً ولكن أقل حصولاً على عمل

وبالنظر إلى أوضاع أفراد الجاليات المغاربية في مقاطعة كيبيك حيث تقيم غالبية الكنديين من أصول مغاربية، تفيد وزارة الهجرة والجاليات الثقافية في هذه المقاطعة في تقرير مفصل عن سكان المقاطعة من أصول مغاربية في عام 2006 أن 52% من المغاربيين الذين بلغ عمرهم أو زاد عن 15 عاماً حاصلون على شهادة جامعية، فيما بلغت هذه النسبة 21,4% لدى إجمالي سكان المقاطعة. ورغم ذلك بلغ معدل البطالة في أوساط المغاربيين 19,2% مقارنة بـ7% في أوساط كافة الكيبيكيين.

وكان التقرير الصادر عن الوزارة نفسها حول أوضاع المغاربيين في مقاطعة كيبيك في عام 2001 قد أشار إلى أن 38,4% من بين الذين بلغ عمرهم أو زاد عن 15 عاماً حاصلون على شهادة جامعية مقارنة بـ14% لدى إجمالي سكان المقاطعة. أما معدل البطالة فبلغ في ذاك العام 24,1% في أوساط المغاربيين مقارنة بـ8,2% في أوساط كافة الكيبيكيين.

وتشير الباحثة في المعهد الوطني للبحث العلمي (INRS) في مقاطعة كيبيك بشرى منّاعي، وهي كندية من أصل تونسي، بالاستناد إلى أرقام التقريريْن إلى أن معدل البطالة في أوساط المغاربيين في مقاطعة كيبيك وإن تراجع بحوالي 5% (4,9% تحديداً) بين عاميْ 2001 و2006، فهو ظل مساوياً لنحو من ثلاثة أضعاف المعدل في أوساط كافة الكيبيكيين.

وتضيف بشرى منّاعي أنه إذا ما دخلنا في تفاصيل أرقام البطالة في أوساط المغاربيين لوجدنا أن معدل البطالة لدى الكيبيكيين التونسيين ظل شبه ثابت، إذ انتقل من 16,8% في عام 2001 إلى 16,9% في عام 2006، فيما تراجع معدل البطالة في أوساط الكيبيكيين القادمين من المملكة المغربية بنسبة 1,4% منتقلاً من 20,2% في عام 2001 إلى 18,8% في عام 2006. أما الفرق الأكبر في معدل البطالة خلال الفترة المشار إليها فنجده في أوساط الكيبيكيين الجزائريين، إذ انتقل من 28% في عام 2001 إلى 20,1% في عام 2006.