1. الكنديون العرب: 140 عاماً من الهجرة

الكنديون العرب: عدة موجات من الهجرة

المهاجرون الأوائل مسيحيون مشرقيون في غالبيتهم الساحقة

يمكن التمييز بين عدة موجات رئيسية من الهجرة العربية (نافذة جديدة) إلى كندا. تمتد موجة الهجرة الأولى من عام 1882 وحتى عشية الحرب العالمية الأولى. وكان المهاجرون العرب في تلك الفترة في غالبيتهم الساحقة من المسيحيين القادمين من لبنان وسوريا في حدودهما الحالية، مع أرجحية واضحة للقادمين من لبنان. وكان المهاجرون الأوائل الآخرون في معظمهم من المسلمين السنة والدروز، لاسيما من جنوب شرق لبنان بحدوده الحالية. وكثيرون من بين المهاجرين كانوا قاصدين الولايات المتحدة، لكن حطت بهم الرحال في كندا.

ويقدر البروفيسور الفخري بهاء أبو لبن، أستاذ علم الاجتماع في جامعة ألبرتا، عدد المهاجرين العرب في كندا عام 1901 بنحو ألفيْ شخص، وعام 1911 بنحو سبعة آلاف شخص.

أما الموجة الثانية من الهجرة العربية فتبدأ غداة نهاية الحرب العالمية الثانية. ويعتبر البروفيسور أبو لبن أنها تمتد من عام 1945 حتى عام 1992. لكن هناك من يفضل وضع حد لها في عام 1975، ومن بينهم أستاذ علم الاجتماع في جامعة كيبيك في مونتريال البروفيسور رشاد أنطونيوس.

شكل المصريون المجموعة الأكبر من المهاجرين العرب في فترة 1945 – 1975، وتحديداً 37,3% منهم، وقدموا لأسباب سياسية واقتصادية متصلة بأزمة السويس عام 1956 وسياسة التأميم التي انتهجها الرئيس المصري جمال عبد الناصر. وكان معظم مصريي موجة الهجرة المذكورة من المسيحيين المتحدرين من مهاجرين لبنانيين وسوريين استقروا في مصر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وشكل اللبنانيون ما نسبته 33,6% من مهاجري هذه الموجة، وكانوا في معظمهم من المسيحيين. وبلغت نسبة المهاجرين من المغرب 14,9% ومن سوريا 7,6%.

ويقدر البروفيسور أبو لبن عدد الكنديين من أصول عربية عام 1975 بين 70 ألفاً و80 ألف نسمة.

وإذا سلمنا بوجود أربع موجات رئيسية من الهجرة العربية إلى كندا، فالموجة الثالثة تمتد من عام 1975 حتى عام 1992. وتتزامن بداية هذه الموجة من الهجرة مع اندلاع الحرب اللبنانية، وهي حرب أهلية وإقليمية حطت أوزارها عام 1990 وأبصر خلالها النور ’’البرنامج اللبناني‘‘ الذي وضعته السلطات الكندية بهدف استقبال اللبنانيين الهاربين من أهوال الحرب في بلدهم. فقدم اللبنانيون، المسيحيون منهم والمسلمون، إلى كندا بأعداد كبيرة سعياً وراء حياة أفضل.

كما حملت موجة الهجرة العربية الثالثة إلى كندا أعداداً كبيرة من المصريين، وأيضاً مهاجرين من العراق وسوريا والأردن، ومن الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة الكويت في أعقاب هزيمة الجيش العراقي عام 1991 بعد احتلاله هذا البلد في آب (أغسطس) 1990.

ويقول البروفيسور أبو لبن إن عدد المهاجرين العرب في كندا عام 1992 بلغ 215331 شخصاً، 93% منهم وصلوا إلى كندا بين عاميْ 1962 و1992. وآخذاً بالاعتبار النمو السكاني الطبيعي، يقدر أبو لبن عدد الكنديين من أصول عربية عام 1996 بين 275 ألفاً و300 ألف نسمة.

موجة الهجرة الرابعة: معظم المهاجرين مسلمون

أما موجة الهجرة الرابعة والممتدة منذ عام 1992 وحتى الآن فتتزامن بدايتها مع اندلاع النزاع المسلح في الجزائر بين القوات الحكومية والفصائل الإسلامية المسلحة عقب إلغاء الانتخابات التشريعية في ذاك العام، وهو نزاع عُرف بـ’’العشرية السوداء‘‘. فقدمت إلى كندا في تسعينيات القرن الفائت أعداد كبيرة من الجزائريين، وبأعداد أقل من سائر دول المغرب الكبير أيضاً.

وكون المغاربيين في غالبيتهم الكبرى يتحدثون الفرنسية كلغة ثانية، فقد ساهم هذا العامل اللغوي في اختيارهم كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، موطناً جديداً لهم.

كما قدمت إلى كندا في عقد التسعينيات أعداد هامة من العراقيين الهاربين من بلدهم الذي شهد انتفاضة في الشمال وأخرى في الجنوب وأعمال قمع واسعة بحق المناطق المنتفضة، إضافة إلى فرض عقوبات دولية عليه. وبين عاميْ 2008 و2012 استقبلت كندا أكثر من 20 ألف لاجئ قادمين من العراق، كما يؤكد رئيس ’’معهد الأبحاث الكندي العربي‘‘ (Canadian Arab Institute - Institut canado-arabe) رجا خوري استناداً إلى بيانات رسمية كندية.

وكان للعامل اللغوي أيضاً دور في اختيار المهاجرين العراقيين للمقاطعات التي أقاموا فيها، إذ فضلوا في غالبيتهم أونتاريو على كيبيك كون الإنكليزية لغتهم الثانية، كما اختار البعض منهم ألبرتا وبريتيش كولومبيا في الغرب الكندي.

ومن بين الأمور التي تتميز بها موجة الهجرة العربية الرابعة عن سابقاتها هي أنّ معظم المهاجرين الذين حملتهم إلى كندا مسلمون، أي من المجموعات التي تشكل الأكثرية في أوطانها الأم. ومع ارتفاع عدد القادمين الجدد من المسلمين العرب وغير العرب ارتفعت المطالبات بتسويات معقولة في أماكن العمل والدراسة وأماكن الترفيه العامة المفتوحة أمام جميع السكان.

الكنديون العرب: كم عددهم ومن أيّ بلدان وأصول؟

تكبير الصورة (نافذة جديدة) كنديون من أصل لبناني يصعدون إلى باخرة في مرفأ بيروت في 22 تموز (يوليو) 2006 من أجل الذهاب إلى قبرص ومنها إلى كندا، في إطار حملة أجلت فيها الحكومة الكندية 15 ألف كندي لبناني عن لبنان خلال المواجهات بين تنظيم ’’حزب الله‘‘ اللبناني وإسرائيل في صيف 2006 (جمال سعيدي / رويترز). الصورة: Reuters / Jamal Saidi

بلغ عدد الكنديين الذين قالوا إنهم من الأقليات الظاهرة ومن أصول عربية في الإحصاء السكاني لعام 2011 الذي أجرته مؤسسة الإحصاء الكندية 380620 نسمة من أصل إجمالي عدد سكان كندا البالغ 32,85 مليون نسمة.

ويفيد الإحصاء نفسه أن 470965 كندياً قالوا إن العربية هي اللغة أو إحدى اللغات التي يتحدثون بها في المنزل.

كما يفيد الإحصاء السكاني لعام 2011 أن إجمالي عدد الذين قالوا إنهم يعودون في أصولهم، كلياً أو جزئياً، إلى واحدة أو أكثر من بين الدول العربية (لأن بإمكان شخص واحد أن يعود في أصوله إلى أكثر من دولة واحدة) توزعوا على الشكل التالي:

190275 شخصاً من أصول لبنانية،

73250 شخصاً إنهم من أصول مصرية،

71910 أشخاص من أصول مغربية،

49680 شخصاً من أصول عراقية،

49110 أشخاص من أصول جزائرية،

44995 شخصاً من أصول صومالية،

40840 شخصاً من أصول سورية،

31245 شخصاً من أصول فلسطينية،

16595 شخصاً من أصول سودانية،

15125 شخصاً من أصول تونسية،

9425 شخصاً من أصول أردنية،

7955 شخصاً من أصول سعودية،

5515 شخصاً من أصول ليبية،

3945 شخصاً من أصول يمنية،

2240 شخصاً من أصول كويتية.

ويُفيد الإحصاء السكاني أنه إضافة إلى الأعداد المذكورة أعلاه قال 94640 شخصاً إنهم من أصول ’’عربية‘‘ دون تحديد إضافي، و2875 شخصاً قالوا إنهم يعودون في أصولهم إلى ’’شمال إفريقيا‘‘ دون تحديد البلد، و25885 شخصاً قالوا إنهم من ’’البربر‘‘ (الأمازيغ) دون تحديد البلد الأم، و10810 أشخاص قالوا إنهم من ’’الآشوريين‘‘ دون تحديد البلد الأم أيضاً، و1040 شخصاً قالوا إنهم من ’’الموريين‘‘ (سكان المغرب الكبير).

جمعُ الأعداد المذكورة في الفقرتيْن السابقتيْن يعطي 750925 شخصاً. إلاّ أن هذا العدد لا يمثل بصورة دقيقة العدد الإجمالي للمقيمين في كندا الذين قالوا إنهم يعودون في أصولهم، كلياً أو جزئياً، إلى واحدة أو أكثر من بين الدول العربية لأن الإحصاء السكاني أتاح للشخص الواحد أن يذكر أنه يعود في أصوله إلى أكثر من دولة واحدة.

يُضاف إلى هؤلاء 11680 شخصاً قالوا إنهم من ’’الأكراد‘‘ دون تحديد البلد الأم (الذي قد يكون عربياً، مثل العراق وسوريا، أو لا، مثل إيران وتركيا التي تضم أكبر تجمع للأكراد في العالم).

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه الأرقام التي يتضمنها الإحصاء السكاني تستند إلى أجوبة السكان. وبالتالي باستطاعة أيّ واحد من سكان كندا أن يحدد أصوله كما يحلو له وأن ينكر مثلاً أن له أصولاً من هذا البلد أو ذاك الذي قدم منه أحد والديه أو أجداده.

ويظهر الرسم البياني التالي الذي أعده ’’معهد الأبحاث الكندي العربي‘‘ استناداً إلى بيانات وزارة الهجرة والمواطنة الكندية أسماء الدول العربية العشر الأولى من حيث أعداد المهاجرين الوافدين منها إلى كندا خلال الفترة الممتدة من عام 1960 إلى عام 2011. ويشكل القادمون من هذه الدول ما نسبته 96% من العدد الإجمالي للمهاجرين القادمين من كافة الدول العربية إلى كندا خلال الفترة المشار إليها. وحل لبنان، أحد أصغر الدول العربية من حيث عدد السكان، في المرتبة الأولى في القائمة المذكورة وبلغ عدد القادمين منه نحواً من 24% من إجمالي عدد المهاجرين من العالم العربي إلى كندا في الفترة الزمنية المذكورة. هذا إضافة إلى أن القادمين من مصر يضمون أعداداً هامة من المتحدرين من مهاجرين لبنانيين وسوريين استقروا في مصر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

الفلسطينيون

بلغ عدد المهاجرين إلى كندا من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 5520 شخصاً بين عاميْ 1996 و2011 حسب ’’معهد الأبحاث الكندي العربي‘‘ استناداً إلى أرقام وزارة الهجرة والمواطنة الفدرالية.

ويشير المعهد إلى أنّ الكثيرين من الفلسطينيين هاجروا إلى كندا منذ عام 1960 حاملين جنسيات أو أوراق ثبوتية صادرة عن دول أخرى، لاسيما عن الأردن ولبنان، ما يجعل من غير الممكن تحديد العدد الإجمالي للمهاجرين الفلسطينيين إلى كندا منذ ذاك العام بما أنّ بيانات وزارة الهجرة والمواطنة تحتسب أعداد القادمين إلى البلاد وفق وثائق سفرهم الرسمية وليس وفق أصولهم.

527 ألفاً هاجروا من العالم العربي إلى كندا بين 1985 و2012

شارع محمد زرقطوني في الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب الذي تضم كندا جالية كبيرة ومتنامية من أبنائه. الصورة: HombreDHojalata / Wikipedia

يفيد ’’معهد الأبحاث الكندي العربي‘‘ استناداً إلى بيانات وزارة الهجرة والمواطنة الكندية أن كندا استقبلت بين عاميْ 1985 و2012 ما مجموعه 527025 مهاجراً قادمين من الدول العربية. واختار 240065 مهاجراً من أصل هؤلاء مقاطعة كيبيك للإقامة فيها (45,55% من العدد الإجمالي) و214995 مهاجراً مقاطعة أونتاريو (40,79% من العدد الإجمالي). ويظهر الرسمان البيانيان أدناه الدول التي قدم منها المهاجرون إلى كل من مقاطعتيْ كيبيك وأونتاريو اللتيْن استقبلتا ما نسبته 86,34% من المهاجرين العرب إلى كندا بين عاميْ 1985 و2012.

كما يُلاحظ من الرسميْن البيانييْن أعلاه، مقاطعة كيبيك هي قبلة المغاربيين المهاجرين إلى كندا.

وتفيد وزارة الهجرة والجاليات الثقافية في مقاطعة كيبيك في تقرير مفصل عن سكان المقاطعة من أصول مغاربية في عام 2006 أن عددهم بلغ 80330 نسمة. وكان تقرير صادر عن الوزارة نفسها حول أوضاع المغاربيين في مقاطعة كيبيك في عام 2001 قد أشار إلى أن عددهم بلغ 39685 نسمة. ما يعني أن عدد المغاربيين في هذه المقاطعة ارتفع بنسبة 102,42% خلال خمس سنوات، بين عاميْ 2001 و2006.

ما الذي يجذب العرب بأعداد كبيرة إلى كندا؟

تكبير الصورة (نافذة جديدة) ضابط في الشرطة الملكية الكندية بلباسه التقليدي رافعاً يده المقفزة أمام 60 شخصاً يؤدون قسم الجنسية الكندية في فانكوفر في الأول من تموز (يوليو) 2012 في حفلة نُظمت خصيصاً بالتزامن مع يوم كندا الوطني (Darryl Dyck / CP) الصورة: La Presse canadienne / Darryl Dick

كما ذكرنا أعلاه، استقبلت كندا بين عاميْ 1985 و2012 ما مجموعه 527025 مهاجراً قادمين من الدول العربية. فما الذي يجذب العرب إلى كندا بهذه الأعداد الكبيرة؟

فادي الهاروني طرح السؤال على رئيس ’’معهد الأبحاث العربي الكندي‘‘ في تورونتو، رجا خوري (نافذة جديدة). والأستاذ خوري هو أيضاً مفوض في لجنة حقوق الإنسان في أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان والتي اختارها 214995 مهاجراً عربياً من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه، أي ما نسبته 40,79% منهم.