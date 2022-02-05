تراجع كبير في مبيعات العقارات السكنية في مونتريال وكيبيك

فقد بيع الشهر الماضي ما مجموعه 2.836 عقاراً في مونتريال الكبرى، كبرى المناطق الحضرية في مقاطعة كيبيك، كما أفاد تقرير صدر أمس عن الجمعية المهنية للوكلاء العقاريين في المقاطعة (APCIQ)، ما يعني تراجعاً بنسبة 27,38% عن العقارات الـ3.905 التي بيعت في كانون الثاني (يناير) 2021.

وسُجِّلت أكبر التراجعات في المبيعات في قطاع فودرُوي سولانج (Vaudreuil-Soulanges) حيث بلغت نسبة التراجع 40%، وعلى الضفة الشمالية لنهر سان لوران (33%) وعلى الضفة الجنوبية للنهر (26%) وفي مدينة لافال (26%) ومدينة سان جان سور ريشوليو (24%) وفي جزيرة مونتريال (21%).

وتعزو الجمعية هذه التراجعات الحادة في مونتريال الكبرى إلى نقص في العقارات المعروضة للبيع في السوق وإلى مستوى من الحركة العقارية شديد الارتفاع في كانون الثاني (يناير) 2021.

وبالكاد تراجع المعروض الجديد من المساكن بنسبة 0,6% إلى 4.899 وحدة في كانون الثاني (يناير) الفائت، فيما كان عددها 4.928 في الشهر نفسه من العام الماضي. لكنّ إجمالي المعروض من المساكن تراجع بنسبة أكبر خلال سنة، من 10.872 وحدة في كانون الثاني (يناير) 2021 إلى 9.242 وحدة الشهر الفائت، أي بنسبة 15%.

منزل في مونتريال بيع بعد أن كان معروضاً للبيع (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

أمّا الأسعار فارتفعت، وبنسبة 25% للسعر الوسطي للمنزل المنفصل خلال فترة الـ12 شهراً المذكورة ليبلغ 541.000 دولار، فيما بلغ متوسط سعر شقة التمليك (كوندومينيوم) 381.000 دولار، بزيادة 19% خلال سنة.

وفي فئة المنازل التي تضمّ ما بين مسكنيْن وخمسة مساكن (plex) ارتفع متوسط سعر المنزل 9% خلال سنة ليبلغ 712.500 دولار.

ووصفت جمعية الوكلاء العقاريين الأسعار وظروف السوق بأنها ’’متطرفة‘‘ وأشارت إلى أنها لا تزال دوماً ’’في صالح البائعين إلى حدّ كبير‘‘.

الجمع بين عودةِ قيود صحية أكثر صرامة مع موجة متغير أوميكرون وتوقعِ حركة صعودية في أسعار الفائدة يمكن ملاحظتها بالفعل في معدلات الرهن العقاري الثابتة لمدة خمس سنوات، ووصولِ فرص جديدة في بداية هذه السنة يضع عملية تملّك عقار جديد في قلب أولويات الشارين ذوي الخبرة والمستثمرين نقلا عن شارل برانت، مدير خدمة تحليل الأسواق في الجمعية المهنية للوكلاء العقاريين في مقاطعة كيبيك

منزل معروض للبيع في مدينة كيبيك (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

كيبيك العاصمة

كما تراجعت المبيعات في مدينة كيبيك أيضاً، إذ بيع فيها الشهر الماضي 684 مسكناً، أي بتراجع 16,28% عن المساكن الـ817 التي بيعت في كانون الثاني (يناير) 2021.

وسُجِّل تراجع سنوي بنسبة 25% في المبيعات في الضواحي الواقعة إلى الشمال من العاصمة الكيبيكية، بينما كان التراجع بنسبة 17% في مدينة كيبيك نفسها وبنسبة 9% على الضفة الجنوبية لنهر سان لوران المواجهة للمدينة.

أمّا الأسعار فارتفعت، وبنسبة 15% للسعر الوسطي للمنزل المنفصل خلال فترة الـ12 شهراً المذكورة ليبلغ 325.000 دولار، فيما بلغ متوسط سعر شقة التمليك (كوندومينيوم) 217.000 دولار، بزيادة 9% خلال سنة.

وفي فئة المنازل التي تضمّ ما بين مسكنيْن وخمسة مساكن (plex) تراجع متوسط سعر المنزل 0,8% خلال سنة ليبلغ 347.250 دولاراً.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية من موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)