ياكوفاكيس يتوقف عن تقديم النشرة الجوية آخر مارس بعد 28 عاماً من العمل

ويقدّم ياكوفاكيس توقعات الطقس اليومية في النشرة الإخبارية المتلفزة الموجهة لمونتريال الكبرى عند السادسة مساءً وفي النشرة الإخبارية المتلفزة الوطنية. وحسب إدارة الأخبار في راديو كندا سيتوقف ياكوفاكيس عن أداء هذه المهمة في آخر آذار (مارس) المقبل.

وياكوفاكيس حائز على شهادة بكالوريوس في الجغرافيا الطبيعية وشهادة ماجستير في علوم الغلاف الجوي من جامعة كيبيك في مونتريال (UQAM).

وشغل ياكوفاكيس منصب خبير تنبؤات جوية زهاء عشر سنوات لدى وزارة البيئة الكندية قبل أن يبدأ إطلالاته على المشاهدين عبر شاشة تلفزيون راديو كندا عام 1994.

ونال ياكوفاكيس استحسان الجمهور بفضل جودة عمله ومهارات التواصل التي يتمتع بها. ولم تقتصر إطلالاته على شاشة راديو كندا بل تخطتها إلى أثير إذاعة ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية).

من خلال الجمع بين موهبته في التواصل والدقة العلمية لعالِم الأرصاد الجوية المتمرس، لم يكتف باسكال ياكوفاكيس بتزويد كافة الكنديين بتنبؤات جوية تنطوي على أكبر قدر من الإضاءة، بل ساهم في جعل الظواهر والقضايا البيئية التي ترافقها مفهومة بشكل أفضل نقلا عن لوس جوليان، المديرة العامة للأخبار في راديو كندا

بعضُ آثار عاصفة الجليد في مقاطعة كيبيك في كانون الثاني (يناير) 1998. الصورة: Radio-Canada

وياكوفاكيس هو أحد علماء الأرصاد الجوية القلائل الذين لا يزالون يقدّمون النشرة الجوية في وسائل الإعلام المرئي والمسموع في مقاطعة كيبيك.

’’نذكر أنه اشتهر بشكل خاص خلال العاصفة الجليدية الدرامية عام 1998 عندما كانت الإذاعة والتلفزيون المصدريْن الوحيديْن للأخبار الحية للغالبية العظمى من السكان‘‘، قالت إدارة الأخبار في راديو كندا.

كما حظي عمل ياكوفاكيس بتقدير أقرانه، فنال عام 2002 ’’جائزة ألسيد ويليت‘‘ (le Prix Alcide-Ouellet) التي تمنحها الجمعية المهنية لعلماء الأرصاد الجوية في كيبيك (APMQ) تقديراً لمساهمته المثالية في نشر المعرفة المتعلقة بعلم الأرصاد الجوية.

وعام 2009 منحته الجمعية الكندية للأرصاد الجوية وعلوم المحيطات (CMOS - SCMO) تقديراً لصرامته العلمية ولاحترافيته.

كما حصل ياكوفاكيس على جائزة التقدير لخريجي كلية العلوم في جامعة كيبيك في مونتريال عام 2020.

وستعلن إدارة الأخبار في راديو كندا في وقت لاحق اسم الشخص الذي سيخلفه.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)