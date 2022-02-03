النقص في العمالة ومشاكل سلسلة التوريد تعتّم الآفاق الاقتصادية في أونتاريو

ففي دراسة استطلاعية أُجريت الخريف الفائت في أونتاريو قال 29% فقط من المستطلَعين الـ 1513 إنهم واثقون من اقتصاد كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان وحجم الاقتصاد، مقارنة بـ 21% قالوا الشيء نفسه عام 2020. وبالنسبة لمستوى الثقة بمؤسساتهم، فقد ارتفع من 48% في 2020 إلى 57% في 2021.

تجدر الإشارة إلى أنّ الدراسة الاستطلاعية الأخيرة أُجريت قبل موجة متغير أوميكرون من فيروس كورونا. ويعتقد واضعو الدراسة أنّ هذا الأمر ساهم في ارتفاع منسوب التفاؤل لدى الشركات.

’’بدأت أونتاريو تشهد انتعاشاً في عام 2021 بفضل جهود التطعيم وإعادة فتح الاقتصاد. وسُجِّل ارتفاع في مستوى الثقة لدى الشركات وفي إجمالي الناتج المحلي والنمو الوظيفي بعد مستويات منخفضة قياسية في عام 2020‘‘، يقول الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة في أونتاريو، روكو روسّي.

لكنّ التوقعات لا تزال غير مؤكدة للشركات لأنّ النقص في اليد العاملة والاضطرابات في سلسلة التوريد وتضخم الأسعار تضرب بقوة نقلا عن روكو روسّي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة في أونتاريو

روكو روسّي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة في أونتاريو، متحدثاً في مقابلة بواسطة نظام الفيديو كوفرنس (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

ويتحدث واضعو التقرير عن ’’تأثير دومينو‘‘ من العواقب الاقتصادية: الوظائف لا تُشغل وطلبُ المستهلك يتجاوز القدرة الإنتاجية التي تقلصت بسبب مشاكل سلسلة التوريد.

وهذه المسائل تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإلى تفاقم مناخ عدم اليقين لدى قطاع الأعمال، حسب رأيهم.

استمرار النقص في العمالة

وقالت أكثر من نصف الشركات (52%) التي شملها الاستطلاع في أونتاريو إنها تعاني من نقص في الموظفين.

وتوقع 62% من المستطلعين أن يستمر النقص في العمالة في التأثير سلباً على سير الأعمال في مؤسساتهم هذه السنة.

ويشير التقرير إلى أنّ ’’الوصول إلى العمال المهرة هو مشكلة طويلة الأمد للصناعات التي تعتمد على مهن متخصصة، مثل البناء‘‘.

ويمكن لاستئناف الهجرة ولإجراءات حكومة دوغ فورد في أونتاريو في مجال تسهيل التدريب المهني وإعادة التدريب أن تخفف من هذا النقص في العمالة.

وقطاع النقل والتخزين وقطاع المناجم وقطاع التصنيع تواجه، أسوةً بقطاع البناء، نقصاً حاداً في اليد العاملة.

مطعم في الحيّ اليوناني في تورونتو أغلق أبوابه نهائياً بسبب الجائحة. الصورة: Radio-Canada / Philippe de Montigny

من جهته، يواجه قطاع المطاعم والفنادق تحدياً مختلفاً تماماً، حسب غرفة التجارة في أونتاريو. فالعديد من العمال في هذا القطاع اختاروا تركه تماماً خلال الجائحة.

وظهور متغير أوميكرون، الذي أعاد سلسلة من القيود الصحية إلى أونتاريو، يوضح أنّ المقاطعة بحاجة لأن تكون أكثر استعداداً وأكثر مرونة لمواجهة موجات الوباء في المستقبل، على حدّ قول رئيس غرفة التجارة في أونتاريو.

تشكل القدرة المنخفضة في مستشفياتنا نقطة ضعف حقيقية في نظامنا نقلا عن روكو روسّي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة في أونتاريو

ويرى روسّي أنّ على أونتاريو أن تستثمر أكثر لتعزيز قدرة النظام الصحي لديها وبالتالي تجنب إجراءات احتواء جديدة في المستقبل.

ونهج الانتظار والمراقبة الذي تتبعه الحكومة الحالية في أونتاريو يقوّض، برأي روسّي، القدرة على التنبّؤ والتوقّع، ما يحدّ من استثمارات قطاع الأعمال وتخطيطه على المدى الطويل.

وشمل الاستطلاع 1513 مؤسسة تجارية وجمعية غير ربحية ومؤسسة للتعليم ما بعد الثانوي، وأجرته غرفة التجارة في أونتاريو بالتعاون مع مؤسسة ’’غولفديل للاستشارات‘‘ (Golfdale Consulting) على الإنترنت بين 6 تشرين الأول (أكتوبر) و19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

ولا يمكن تحديد هامش خطأ لنتائج هذا الاستطلاع لأنّ عيّنات الاستطلاعات على الإنترنت تكون غير احتمالية. لكن، على سبيل المقارنة، سيكون لعيّنة احتمالية بهذا الحجم هامش خطأ يبلغ 3%، 19 مرة من أصل 20.

(نقلاً عن تقرير لفيليب دو مونتيني على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)