[تقرير] عندما تدفع المشاكل العائلية بالمرءِ إلى التفكير في الانتحار

كانت معنويات عليّ مرتفعة عندما التقى به راديو كندا الدولي الجمعة من الأسبوع الماضي. كان يستعدّ لاستقبال ابنه اليوم التالي خلال الزيارة الأسبوعية التي تدوم بضع ساعات، في انتظار القرار النهائي للعدالة الكندية بشأن حضانة الطفل.

يُخرج عليّ ألبوم صورٍمن حقيبة ظهرٍ. يقول عليّ هذه غرفته مشيرًا إلى المكان المليء بالألعاب.

ويواصل هذا المهاجر التونسي قلب صفحات ألبوم الصور التي تم التقاطها مؤخرًا مع ابنه أو مع ليلى زوجته السابقة حينما كانا يعيشان سعيدان معًا.

ثمّ يُطلق مقطع فيديو على هاتفه حيث نراه مع ابنه. في هذه اللحظة، اغرورقت عيناه بالدموع اختنق صوته. ويضيف أنّ ابنه يمنحه القوة للتمسّك بالحياة ويعطيها معنى.

"أفكّر أحيانًا في الانتحار، ولكنّ أقل ممّا كان الأمر سابقًا خاصة عندما أرى ابني يركض أمامي وألعب معه. نقلا عن عليّ

وأضاف أنّه حُرم من ابنه عدّة أسابيع.

دَوَّن علي، اسم وهمي، حياته مع زوجته السابقة وابنه في ملف في انتظار المحاكمة بتهمة العنف الأسري. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

قبل بضعة أشهر، عند عودته إلى المنزل من العمل، لم تكن زوجته وابنه في انتظاره على غير العادة. ولاحظ أن خزانة الملابس كانت فارغة.

اتّصل على جناح السرعة بالشرطة. سأله الشرطي على الهاتف عما إذا كان في المنزل. وبعد ثلاث دقائق، امتلأت الشقة برجال ونساء الشرطة الذين أبلغوه أنهم جاؤوا لاعتقاله بعد شكوى رفعتها ضده زوجته التي وجدت ملاذاً في مركز للنساء ضحايا العنف الأسري.

أمضى تلك الليلة في زنزانة في أحد مراكز العمليات لشرطة مدينة مونتريال (SPVM).

كانت ليلة مضطربة شهد فيها محاولة انتحار من قبل رجل آخر متهم بالعنف الأسري مثله. أُطلق سراح على في اليوم التالي بعدة شروط منها منعه من الاتصال بزوجته السابقة في انتظار المحاكمة.

وفنّد التهم الموجّهة له من ضرب وعدم تقديم الطعام ، من بين تهم أخرى لم تبتّ فيها المحكمة بعد.

بالنسبة لي، الرجل الذي يضرب امرأة ليس رجلاً. نقلا عن علي

ويقول أنّه عندما كان يتشاجر مع زوجته، كان يخرج من المنزل ليجلس في سيارته حتى تهدأ الأمور أو يتصل بوالدة زوجته في تونس كي تتحدّث مع ابنتها.

ويضيف : زوجتي الأولى سيلفي (اسم وهمي) مستعدة للشهادة بأنني لست عنيفًا .

وللإشارة، فقَبْل لقائه بليلى، كان عليّ متزوجًا من سيلفي الكيبيكية التي ساعدته على القدوم إلى كندا.

وكان يريد إنجاب أطفال لكنّ فارق السنّ بينهما حال دون ذلك. انفصل عليّ عن سيلفي بالتراضي حتى يتمكن من تكوين أسرة. وظلّا صديقين.

ثم قابل ليلى على موقع فيسبوك. وهي تونسية مثله ووقعا في الحب.

ظلّت أمي تقول لي : متى سأرى أبناءك ؟ ، كما يتذكر في حديثه مع راديو كندا الدولي.

بعد فترة وجيزة، ساعد ليلى في القدوم إلى كندا وتزوّجها وبدأ في إجراءات كفالتها مع مصالح الهجرة. وفي غضون ذلك وخلال جائحة كوفيد-19، حملت بابنهما.

ويؤكد عليّ أن زوجته اتهمته بالعنف الأسري أيامًا قليلة بعد حصولها على الإقامة الدائمة. أردت تكوين أسرة ، لكن زوجتي السابقة كانت تبحث عن أوراق.

أب وابنه يلعبان معًا في الهواء الطلق عند غروب الشمس. الصورة: getty images/istockphoto / kieferpix

السقوط

يقول عليّ أنّ صبره قد نفذ في انتظار أحكام العدالة في قضية حضانة ابنه وتلك المتعلّقة بتهمة العنف الأسري.

وفي لحظات الإحباط تعود إليه فكرة الانتحار.

أفكّر في ابني. هل هو بخير وهل يأكل جيدا؟ لما حصل كلّ هذا لي؟ وهناك ، أقول لنفسي إن الحل الوحيد هو أن أقتل نفسي وربما يفهم الناس أنني مظلوم. نقلا عن علي

ويضيف أنه غالبًا ما خطّط لأخذ سيارته والاصطدام بحائط على الطريق السريع أو ابتلاع حبوب حتى ينتهي كل شيء .

ولكنّ إيمانه ووالدته المقيمة في تونس يمنعانه من الانتحار.

وفي هذه الأثناء ، كان أصدقاؤه يدفعانه إلى الذهاب إلى الطبيب. وفي أحد الأيام وافق على ذلك.

وفي أول زيارة للطبيب ، نقله هذا لأخير على وجه السرعة إلى مستشفى الأمراض العقلية حيث مكث يومًا وغادره مصدومًا بسبب صراخ المرضى الآخرين.

ووصف له الطبيب إجازة مرضية مدتها ثلاثة أسابيع وأدوية أصبحت بسببها كالمُخدَّر ، كما قال.

وبعد فترة وجيزة، فقد وظيفته. وهو الآن يستعين بمحامين معيَّنين للمحاكمات التي تنتظره (العنف الأسري والحضانة).

جيروم غودرو، المدير العام للجمعية الكيبيكية للوقاية من الانتحار (AQPS). الصورة: Capture d'écran Zoom

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