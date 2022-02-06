[تقرير] الانتحار ليس...حلّاً

كانت معنويات عليّ مرتفعة عندما التقى به راديو كندا الدولي الجمعة من الأسبوع الماضي. كان يستعدّ لاستقبال ابنه اليوم التالي خلال الزيارة الأسبوعية التي تدوم بضع ساعات، في انتظار القرار النهائي للعدالة الكندية بشأن حضانة الطفل.

يُخرج عليّ ألبوم صورٍمن حقيبة ظهرٍ. يقول عليّ هذه غرفته مشيرًا إلى المكان المليء بالألعاب.

ويواصل هذا المهاجر التونسي قلب صفحات ألبوم الصور التي تم التقاطها مؤخرًا مع ابنه أو مع ليلى زوجته السابقة حينما كانا يعيشان سعيدان معًا.

ثمّ يُطلق مقطع فيديو على هاتفه حيث نراه مع ابنه. في هذه اللحظة، اغرورقت عيناه بالدموع اختنق صوته. ويضيف أنّ ابنه يمنحه القوة للتمسّك بالحياة ويعطيها معنى.

"أفكّر أحيانًا في الانتحار، ولكنّ أقل ممّا كان الأمر سابقًا خاصة عندما أرى ابني يركض أمامي وألعب معه. نقلا عن عليّ

وأضاف أنّه حُرم من ابنه عدّة أسابيع.

دَوَّن علي، اسم وهمي، حياته مع زوجته السابقة وابنه في ملف في انتظار المحاكمة بتهمة العنف الأسري. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

أب وابنه يلعبان معًا في الهواء الطلق عند غروب الشمس. الصورة: getty images/istockphoto / kieferpix

جيروم غودرو، المدير العام للجمعية الكيبيكية للوقاية من الانتحار (AQPS). الصورة: Capture d'écran Zoom

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