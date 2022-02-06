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[تقرير] الانتحار ليس...حلّاً
بمناسبة أسبوع الوقاية من الانتحار في كيبيك ، تحدث راديو كندا الدولي مع رجل اقترب فكّرفي الانتحار.
فكّرعليّ (اسم وهمي) في الانتحار العام الماضي عندما اتّهمته زوجته السابقة ليلى (اسم وهمي) بالعنف الأسري بعد أن فرّت من شقتهم مع ابنهما الرضيع. وتمكّن أصدقائه من ثنيه عن إيذاء نفسه.
كانت معنويات عليّ مرتفعة عندما التقى به راديو كندا الدولي الجمعة من الأسبوع الماضي. كان يستعدّ لاستقبال ابنه اليوم التالي خلال الزيارة الأسبوعية التي تدوم بضع ساعات، في انتظار القرار النهائي للعدالة الكندية بشأن حضانة الطفل.
يُخرج عليّ ألبوم صورٍمن حقيبة ظهرٍ. يقول عليّ
هذه غرفته مشيرًا إلى المكان المليء بالألعاب.
ويواصل هذا المهاجر التونسي قلب صفحات ألبوم الصور التي تم التقاطها مؤخرًا مع ابنه أو مع ليلى زوجته السابقة حينما كانا يعيشان سعيدان معًا.
ثمّ يُطلق مقطع فيديو على هاتفه حيث نراه مع ابنه. في هذه اللحظة، اغرورقت عيناه بالدموع اختنق صوته. ويضيف أنّ ابنه يمنحه القوة للتمسّك بالحياة ويعطيها معنى.
"أفكّر أحيانًا في الانتحار، ولكنّ أقل ممّا كان الأمر سابقًا خاصة عندما أرى ابني يركض أمامي وألعب معه.
وأضاف أنّه
حُرم من ابنه عدّة أسابيع.
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