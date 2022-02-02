سقف قياسي جديد لحالات الاستشفاء من الوباء في نيو (نوفو) برونزويك

كما سُجِّلت 194 حالة استشفاء في هذه المقاطعات الأربع في شرق كندا.

وفي نيو برونزويك (نوفو برونزويك) تمّ الإبلاغ اليوم عن 165 حالة استشفاء مرتبطة بالوباء، ما يمثل تجاوزاً طفيفاً للرقم القياسي في يوم واحد. وسُجِّلت أربع حالات وفاة بالوباء في المقاطعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن الـ165 مريضاً هناك 67 مريضاً أُدخلوا المستشفى بسبب الـ’’كوفيد - 19‘‘ فيما المصابون الـ98 الباقون أُدخلوا المستشفى لأسباب صحية أُخرى.

وهناك 16 مصاباً في العناية الفائقة، خمسة منهم تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

ومنذ الأول من كانون الأول (ديسمبر) الفائت يمثل الأشخاص غير المحصنين بالكامل ضدّ فيروس كورونا حوالي ثلثيْ حالات دخول المستشفى (63%) وحالات الوفاة (62%) المتعلقة بالـ’’كوفيد - 19‘‘ في ثانية كبريات المقاطعات الأطلسية بعدد السكان (795 ألف نسمة).

وفي نوفا سكوشا، كبرى المقاطعات الأطلسية بعدد السكان (مليون نسمة تقريباً)، أفادت اليوم سلطات الصحة العامة عن ست حالات وفاة مرتبطة بالـ’’كوفيد - 19‘‘. وجميع الأشخاص المتوفين ممن تجاوزوا سنّ الـ60، وكان أحدهم قد بلغ من العمر قرناً من الزمن.

وهناك 92 حالة استشفاء مرتبطة بالوباء، من ضمنها 13 حالة في العناية المركّزة.

وأضافت وزارة الصحة أنّ هناك أيضاً 255 مريضاً في المستشفيات يعانون اليوم من الـ’’كوفيد - 19‘‘: 136 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى بسبب مشكلة صحية أُخرى و119 شخصاً ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال اختبار كشف عندما وصلوا إلى المستشفى لسبب آخر.

اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا. الصورة: Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

وفي نيوفاوندلاند ولابرادور، في أقصى شرق كندا، حيث تمّ الإبلاغ أمس عن 25 حالة استشفاء لأسباب مرتبطة بالـ’’كوفيد - 19‘‘، ما شكّل رقماً قياسياً، أعلنت اليوم وزارة الصحة عن أربع حالات وفاة بالوباء.

والمتوفون الأربعة تجاوزوا سنّ الـ70. وبرحيلهم تكون جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ قد أزهقت 44 روحاً في هذه المقاطعة التي تعدّ 522 ألف نسمة منذ بدايتها قبل نحو عاميْن.

ولا يزال 20 شخصاً في المقاطعة يتلقون العلاج في المستشفى بسبب الوباء، 9 منهم في أقسام العناية الفائقة.

وفي جزيرة الأمير إدوارد، أصغر المقاطعات الأطلسية والكندية (166 ألف نسمة)، سُجِّلت حالة وفاة مرتبطة بالوباء في الساعات الـ24 الأخيرة.

وكما في يوم أمس، هناك 15 شخصاً في الجزيرة يتلقون العلاج في المستشفى بسبب إصابتهم بالوباء، من بينهم اثنان في العناية الفائقة.

وهناك أيضاً 8 أشخاص في مستشفيات الجزيرة ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وكانوا قد أُدخلوا إليها لتلقي العلاج لأسباب أُخرى.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)