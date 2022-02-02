’’ترانسيسترال‘‘، لقاء بين موسيقات السكان الأصليين والموسيقى الصوفية

فقد قام هؤلاء الفنانون المنتمون لشعوب الأوجيبوي والإينو والإنويت والناكوتا والديني وللشعب الخلاسي وللصوفيين بتوحيد ثقافاتهم لتقديم إحدى عشرة أغنية فريدة من نوعها تهدف إلى جمع الناس معاً وفعل الخير.

والألبوم الجديد، الذي يمكن ترجمة عنوانه بـ’’عابر للأجداد‘‘، متوفر على مختلف المنصات منذ 21 كانون الثاني (يناير).

وساهمت الشاعرة الإينو جوزفين بيكون والمغنية الخلاسية مو كلارك، من بين آخرين، في هذا العمل التعاوني لـ’’أوكتويشو‘‘ (Oktoécho). وتضمّ هذه الفرقة الموسيقية مؤلفين موسيقيين وشعراء من أصول مختلفة وأبصرت النور في دار الثقافة في حيّ أهونتسيك (Maison de la culture Ahuntsic) التابعة لبلدية مونتريال.

مع ألبوم ’’ترانسيسترال‘‘ الذي يمزج بين أنماط موسيقية مختلفة، من العربية إلى السكان الأصليين والكلاسيكية والمعاصرة مروراً بالجاز، أرادت مغنية الحلق المنتمية لشعب الإنويت، نينا سيغالوفيتس، والمديرة الفنية اللبنانية الأصل كاتيا مقدسي وارِن الاحتفال بالإنسان الموجود وراء كل ثقافة.

كاتيا مقدسي وارن تقود فرقة ’’أوكتويشو‘‘. الصورة: Oktoécho

’’كانت نيتنا في البداية أن نجمع بين الثقافات التي نحبها، لكن أخيراً نحتفل اليوم بجمال الإنسان بشكل عام، وهذا أمر يتجاوز حتى ثقافاتنا‘‘، قالت كاتيا مقدسي وارِن لراديو كندا.

’’ترانسيسترال‘‘ مشروع استغرق تحقيقه وقتاً طويلاً جداً لأنّ جميع الثقافات المتمثّلة فيه تعمل بشكل مختلف في تعلّم الموسيقى. لهذا السبب بدأ العمل عام 2010 لينزل الألبوم إلى السوق الآن. لقد أخذنا فعلاً الوقت الكافي لإجراء لقاء إنساني قبل اللقاء الموسيقي، وهذا كان مهماً بالنسبة لنا نقلا عن كاتيامقدسي وارِن، مديرة فنية.

وأشارت مقدسي وارِن أيضاً إلى أنّ الأغاني الموجودة في الألبوم تختلف عن بعضها البعض لكنها كلها متحدة بالخط التوجيهي نفسه، وهو المقدَّس. فالفكرة القائلة بأنّ الموسيقى مقدَّسة وتعود بالخير على الناس من خلال السماح لهم بالتواصل مع أنفسهم هي فكرة مشتركة في أوساط الفرقة بأكملها.

مغنية الحلق المنتمية لشعب الإنويت، نينا سيغالوفيتس. الصورة: Radio-Canada / Christian Côté

’’أتمنى أن نشعر بجوهر كل ثقافة، أن نسمعها من خلال الأغاني. لكن ما يجعل موسيقانا حتى أكثر خصوصية هو عندما نعزفها أمام الجمهور. ففي كل مرة نعيش لحظة مختلفة وفريدة من نوعها وتكون التجربة سحرية‘‘، قالت من جهتها نينا سيغالوفيتس.

’’الآن نعرف الأغاني جيداً ونحن مرتاحون مع بعضنا البعض للارتجال، ولكن كلّ جمهور ينقل لنا طاقة مختلفة أيضاً‘‘، أضافت سيغالوفيتس.

وقدّمت الفرقة حفلاً موسيقياً الخريف الفائت، وهي تعتزم تكرار التجربة ما أن تسمح الإجراءات الصحية المرتبطة بالوباء بذلك. ولا يرغب الموسيقيون في أن يشاركهم الغير في سعيهم المشترك والدائم لتحقيق الانسجام بين الإنسان والطبيعة في جميع أنحاء العالم فحسب، ولكن أيضاً في مجتمعات السكان الأصليين.

(نقلاً عن تقرير لفيرونيك بيكار (نافذة جديدة) على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)