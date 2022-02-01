أونتاريو: توقع ارتفاع جديد في حالات الاستشفاء

ويقدّر الفريق الاستشاري الذي نصح حكومة دوغ فورد في أونتاريو طوال الجائحة بأنّ المقاطعة بلغت ذروة الإصابات في موجة أوميكرون الحالية في 11 كانون الثاني (يناير) الفائت. ويستند هذا التقدير إلى تركيز فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي.

وكانت وزيرة الصحة في أونتاريو، كريستين إليوت، ورئيس الخدمات الطبية في المقاطعة، الدكتور كيران مور، قد أكدا أنّ المقاطعة ستبلغ الذروة قبل الأول من كانون الثاني (يناير). وتوقع الاثنان أيضاً أن يكون شباط (فبراير) صعباً على المستشفيات.

ويتوقّع الفريق الاستشاري العلمي ارتفاعاً جديداً في حالات الإصابة والاستشفاء، ومن ضمن ذلك في أقسام العناية الفائقة، بعد إعادة الافتتاح الجزئي للمتاجر يوم أمس.

حالات القبول في أعلى مستوى لها (منذ بداية الجائحة)، ولجميع الفئات العمرية، ولا يزال عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية مرتفعاً، ولا تزال مستويات الموظفين في المستشفيات حرجة نقلا عن الفريق الاستشاري العلمي لمكافحة جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ في أونتاريو

الدكتور بيتر جوني، المدير العلمي للفريق الاستشاري العلمي لمكافحة جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ في أونتاريو (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

ويشرح الفريق الاستشاري العلمي بأنه ’’من الصعب‘‘ توقّع حجم أيّ استعار للجائحة وأنّ الأمر يتوقف على التطعيم ومدى انتشار متغير أوميكرون والتغيرات السلوكية، كالتنقل وارتداء القناع الواقي.

ويوصي الفريق بالإسراع في إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للحد من حالات العدوى والاستشفاء.

ولغاية الآن تناول ما يزيد قليلاً عن 53% من الأشخاص البالغين 18 عاماً فما فوق الجرعة المعززة من اللقاح.

وقال أمس الدكتور بيتر جوني، المدير العلمي للفريق الاستشاري العلمي لمكافحة الجائحة، إنّ أونتاريو مستعدة لإعادة افتتاح جزئي للحانات وصالات الألعاب الرياضية وغرف تناول الطعام في المطاعم، لاسيما بفضل الانخفاض في حالات الاستشفاء وفي المعدلات الإيجابية لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) كما في تركيز فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي.

لكنّ الدكتور جوني أضاف أنّ عدد سكان أونتاريو الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح لا يزال أقل مما كان يأمل.

’’من المهم جدًا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً أن يتلقوا جرعتهم الثالثة، (...) لأنهم يحتاجون إلى هذه الحماية الإضافية لتخفيف العبء عن المستشفيات وللحصول على تشخيص شخصي أفضل لحالتهم‘‘، قال الدكتور جوني وهو أيضاً بروفيسور في علم الأوبئة في جامعة تورونتو.

وزيرة الصحة في أونتاريو، كريستين إليوت (أرشيف). الصورة: CBC / Evan Mitsui

من جهته أفاد مكتب الوزيرة إليوت بأنّ التوقعات تظهر أنّ القيود التي فرضتها الحكومة ساعدت في الحدّ من انتشار الوباء، وأضاف أنّ حالات الاستشفاء مستقرة حالياً.

تقع أونتاريو حالياً بين أفضل السيناريوهات المتوقعة والسيناريو المعتدل بالنسبة للاستشفاء، ولدينا القدرة الكافية لتلبية الطلب. وينطبق الشيء نفسه على العناية المركزة حيث تمتلك المقاطعة القدرة اللازمة للتعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة نقلا عن أليكساندرا هيلكين، الملحقة الصحفية لوزيرة الصحة كريستين إليوت

وأفادت سلطات الصحة العامة في أونتاريو أنّ عدد المصابين بالـ’’كوفيد - 19‘‘ الذين يتلقون العلاج في مستشفيات كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان بلغ اليوم 3091 شخصاً، بارتفاع 108 أشخاص في 24 ساعة، من بينهم 568 مصاباً في أقسام العناية الفائقة.

وسُجِّلت 2622 حالة إصابة جديدة بالوباء، لكنّ هذا العدد يشكل ’’تقديراً ناقصاً‘‘ نظراً لمحدودية الوصول إلى اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل. كما سُجِّلت 63 حالة وفاة بالوباء.

وهناك 8 مدارس مغلقة بسبب الوباء، إضافة إلى 156 مدرسة يتجاوز فيها معدل التغيب عتبة الـ30%.

يُشار إلى أنّ صالات الطعام في المطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة ومراكز اللياقة البدنية ودور العبادة والحانات ودور السينما والمتاحف في أونتاريو أعادت فتحَ أبوابها يوم أمس، لكنّ عدد الزبائن المسموح لهم بارتيادها خُفِّض بمقدار النصف.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)