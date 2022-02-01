انتفاضة داخل حزب المحافظين: تصويت على الثقة بأوتول ابتداءً من يوم غد

فقد طالب 30 عضواً في مجلس العموم ينتمون لحزب المحافظين بإجراء مراجعة لقيادة زعيمهم.

وهذا الطلب من قِبل أكثر من 20% من نواب الحزب يؤدي تلقائياً إلى إجراء تصويت على الثقة في قيادة الزعيم بين أوساط الكتلة البرلمانية للحزب. وهذا التصويت قد يحصل ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

ويحتاج المعارضون لأوتول لتأييد غالبية النواب في اقتراع سري لعزل زعيمهم.

وهذه المعلومات، التي تحقق منها موقع راديو كندا، نشرتها في البدء صحيفة ’’ذي غلوب أند ميل‘‘ الواسعة الانتشار في كندا.

ويُعتقد أنّ التصريحات الأخيرة لزعيم المحافظين، التي اعتُبرت مربكة والتي تناول فيها ’’قافلة الحرية‘‘ لسائقي الشاحنات المحتجين على القيود الصحية والتي تحتل جزءاً من وسط العاصمة الفدرالية أوتاوا، والتقريرَ حول الأداء الانتخابي المقدَّم الأسبوع الماضي كانت وراء هذه الانتفاضة عليه.

النائب بوب بنزن هو أحد الداعين للتصويت على الثقة بقيادة زعيمه إرين أوتول. الصورة: Radio-Canada

ووفقاً لمصادر من داخل حزب المحافظين، هذه الانتفاضة هي بشكل خاص عملية ’’ثأر شخصي‘‘ للجناح الديني للحزب، الغاضب من الزعيم لا سيما بسبب التبني السريع وبالإجماع، قبل عيد الميلاد، للقانون الذي يحظر علاجات تحويل الميول الجنسية.

وإذا كان هناك من أمرٍ مؤكَّد فهو أنّ التوتر داخل حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم بات لا يطاق، وفقاً للعديد من نواب الحزب.

’’الطريقة الوحيدة لتفادي انشقاق لا يمكن إصلاحه داخل حزب المحافظين هي إجراء تصويت على الثقة‘‘، قال بوب بنزن الذي يمثل، تحت راية المحافظين، إحدى دوائر مقاطعة ألبرتا في مجلس العموم.

وعلى العكس من ذلك، ’’إذا لم يعد إرين أوتول زعيماً فلن أبقى طويلاً في هذا الحزب‘‘، قال أحد نواب الجناح التقدمي في حزب المحافظين.

بوب بنزن، الذي دعم إرين أوتول في السباق على زعامة حزب المحافظين عام 2020، هو أحد المطالبين بالتصويت على الثقة. ’’هذا قرار لا آخذه بخفة‘‘، قال بنزن الذي يمثّل دائرة ’’كالغاري هيريتدج‘‘ (Calgary Heritage).

وأشار بنزن إلى أنّ أوتول تعهّد خلال السباق على زعامة الحزب بالدفاع عن قيم المحافظين، لكنّ ’’سلسلة من التغييرات الأخيرة في المواقف ومن القرارات المشكوك بحكمتها‘‘ أقنعته بأنّ الزعيم الحالي لم يعد مناسباً للمنصب.

لوغو حزب المحافظين الكندي. الصورة: La Presse canadienne / Nathan Denette

ويلوم النائب بنزن زعيمه لاعتماده الضريبة على الكربون كموقف رسمي، خلافاً لرغبة أغلبية أعضاء الحزب، ولتغيير موقفه من الأسلحة النارية خلال الحملة الانتخابية.

’’كما أنّ السيد أوتول وعد بأن يتم انتخاب المزيد من النواب (لحزب المحافظين) في منطقة تورونتو، لكن بدلاً من ذلك سجلنا فيها خسائر‘‘، أضاف بوب بنزن.

لكن حسب مصادر أُخرى في أوساط المحافظين، فإنّ الانقسام الذي انفجر على الملأ ناتج عن الجناح الديني الأكثر يمينية داخل الحزب والذي يريد إعادة تأكيد سيطرته على التوجه السياسي للحزب.

’’لا علاقة لذلك بالأداء الانتخابي لإرين أوتول‘‘، قال في هذا الصدد مصدر في حزب المحافظين.

الانقسام ’’يأتي من جناح محافظ مهووس بالنقاء الأيديولوجي للحزب‘‘، يرى من جهته استراتيجي سابق لدى الحزب يعمل حالياً في القطاع الخاص، مضيفاً ’’لا يريدون معتدلين بين المحافظين‘‘.

(نقلاً عن تقرير لكريستيان نويل على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)