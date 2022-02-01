[تقرير] فيديو ساخر للتعريف بآثار العنصرية على الصحّة العقلية

أسيميلول (Assimilol) هو عنوان الفيديو الذي أنتجته هذه المنظمة التي تأسست عام 2017 والتي تتمثل مهمتها في المساعدة في وضع حد لمشاكل التمييز العنصري والجنسي والاجتماعي والاقتصادي التي يعاني منها الشباب المسلم والنساء من مختلف الأصول.

وتمّ إطلاقه خلال أسبوع اكتشاف المسلمين الذي انتهى أمس الاثنين ، وتم وضعه على الإنترنت في اليوم السابق لـ شهر علم النفس ، كما أوضحت في مقابلة مع راديو كندا الدولي ، أسماء ابن زهير، المديرة العامة ورئيسة ومؤسس معهد ف.

ويظهر في الفيديو ، المتوفر على موقع المنظمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها ، شاباً مسلماً يتحصّل على وصفة دواء وهمي اسمه أسيميلول (Assimilol) من أجل تهدئة قلقه الناجم عن العنصرية.وتقول أسما ابن زهير : اخترنا النبرة الفكاهية للحديث عن العنصرية حتى لو كانت موضوعًا صعبًا .

أسماء ابن زَهير المؤسِّسة والمديرة العامة لمعهد ف (Institut F) . التُقطت الصورة في 28 يناير كانون الثاني 2022. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

بتمويل من مؤسسة التراث الكندي كجزء من برنامج مكافحة العنصرية ، يسلط شريط الفيديو الضوء على التحيّزات العديدة التي يواجهها المسلمون والمُعرّضون للعنصرة. كما يزيد من الوعي بأن بعض الأفعال أو الكلمات يمكن أن تشكل اعتداءات صغيرة.

وتظهر الدراسات الحديثة أن الشخص الذي يتعرض للتمييز على أساس يومي هو أكثر عرضة للإصابة باضطراب في الصحة العقلية بمقدار الضعف.

وتظهر العديد من الدراسات أيضًا أن المراهقين الذين يشهدون تمييزًا عنصريًا يعاني منه والديهم هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض القلق والاكتئاب.

نراه كل يوم: تترك العنصرية آثارًا على مسار حياة المسلمين والأشخاص الذين يتعرضون للعنصرة. الاستيعاب وإنكار الاختلافات ليسا حلين للعنصرية. ما نريده هو مجتمع يحترم تعدديته حيث يتمتع الجميع بحرية أن يكونوا على طبيعتهم ، دون أن يوضعوا في صندوق . نقلا عن .أسماء ابن زهير

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حملة أخرى

أطلقت حكومة كيبيك في نوفمبر تشرين الثاني حملة لمكافحة العنصرية في التلفزيون والجرائد وعلى الانترنت.

وعند إطلاقها، أكّد بونوا شاريت وزير البيئة ومكافحة تغير المناخ والوزير المسؤول عن مكافحة العنصرية أنّ هذه الحملة تستجيب لإحدى توصيات تقرير مجموعة العمل ضدّ العنصرية بعنوان العنصرية في كيبيك: عدم التسامح مطلقًا ، نُشر في ديسمبر كانون الأول 2020.

وتتمثّل الحملة في مجوعة من الفيديوهات يظهر فيها مجموعة من الشباب السود مجتمعين في حديقة عند حلول الظلام. وفي فيديو آخر، رجل موشوم من أمريكا الجنوبية يركض في الشارع. وفي فيديو ثالث، تجمّع خمسة عرب في شقة.

وفي كلّ الحالات، يشير الفيديو إلى أنّ كلّ أولئك كيبيكيون. وفضّلت الحكومة تسليط الضوء على الحياة اليومية في أول حملة إعلانية لمحاربة العنصرية ووضع حد للتحيز.