أُسْوةً بنيل يونغ وجوني ميتشيل، جيل فينيو يسحب موسيقاه من سبوتيفاي

حذا النجم الكندي الفرنسي جيل فينيو (نافذة جديدة) حذو الفنانَين الكنديَين نيل يونغ وجوني ميتشيل (نافذة جديدة) وقام بسحب أغانيه من منصّة سبوتيفاي للبث الموسيقي الشهيرة.

ويتهم الفنانون الثلاثة العملاق السويدي بإطلاق العنان للتضليل من خلال الترويج لمعلومات خاطئة و ضارة بالمجتمع. ويسمح عبر المواد الإعلامية التي ينشرها بتقويض ثقة الجمهور بالبحث العلمي وبث الشكوك في مصداقية الإرشاد المبني على بيانات ودراسات علمية يقدمها العاملون في المجال الطبي.

من ناحيتي، وجدت وأجد دائما أنه عندما يعطي فنان ينتمي إلى أي ثقافة إنسانية معروفة، مثالا جيدا على الصرامة المدنية والصرامة الفكرية، فإن هناك أسبابا مقنعة لكي تقوم باتباعه.إنه لأمر مشرف بقدر ما هو ملائم أن نحذو حذو يونغ وميتشل في رفضهما للأكاذيب التي أثبتت خطورتها. نقلا عن الكاتب والمؤلف والمغني الكندي من مقاطعة كيبيك جيل فينيو (نافذة جديدة) في بيان نشرته شركة التسجيلات الموسيقية Tandem التي تدعم مبادرته.

ذا جو روغان إكسبيريانس يثير جدلا واسعا

تجدر الإشارة إلى أن الفنان الكندي نيل يونغ (نافذة جديدة)كان السباق إلى الإعلان عن سحب كل موسيقاه من منصّة سبوتيفاي الأسبوع الماضي. بسبب جو روغان والبودكاست الخاص به بعنوان تجربة جو روغان الذي تذيعه المنصة الشهيرة. ويتهم النجم الكندي الممثل الكوميدي الأميركي جو روغان بنشر الأكاذيب في برنامجه وبعدم تشجيع أخذ اللقاح في صفوف الشباب، لا بل أكثر من ذلك يشجعهم على أخذ علاج "إفير مكتين" ضد داء كوفيد-19، الذي لم يتم التصديق عليه والتصريح باستخدامه.

الفنان الكندي نيل يونغ، المولود في مدينة تورونتو في مقاطعة أونتاريو، هو واحد من أعظم مؤلفي موسيقى الروك آند رول في كل العصور. الصورة: Invision / Rich Fury

بدورها اتبعت المغنية الكندية جوني ميتشل (نافذة جديدة)خطى زميلها، وأعلنت يوم الجمعة الفائت أنها ستقوم بسحب كل الريبرتوار الغنائي من منصة سبوتيفاي للأسباب ذاتها.

واليوم أصبح جيل فينيو الفنان الكندي الثالث الذي يتخذ موقفا رسميا ضد جو روغان وعملاق البث.

من جهتها، أعلنت شركة Spotify أمس الأحد عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى مواجهة المعلومات الخاطئة حول الفيروس التاجي. وسارع جو روغان الذي يحقق برنامجه مشاهدات عالية عبر العالم، إلى الترحيب بهذه الإجراءات بعد بضع ساعات، ودافع في الوقت ذاته عن البودكاست الخاص به.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، سي بي سي. إعداد وترجمة كوليت ضرغام)