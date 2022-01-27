رئيس وزراء كندا في الحجر الوقائي للشكوك بإمكانية التقاط العدوى بكوفيد-19

ويلتزم ترودو الحجر الصحي الوقائي اعتبارا من اليوم الخميس كما أعلن بنفسه في تغريدة على حسابه على تويتر نشرها صباح اليوم.

ويقول رئيس الوزراء الكندي (نافذة جديدة) إنه علم البارحة فقط أنه كان عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.

إلا أنه أجرى اختبارا سريعا لكشف الإصابة الذي أتت نتيجته سلبية.

ومع ذلك ، توصي قواعد الصحة العامة في أوتاوا بالعزل الذاتي لفترة زمنية معينة، اعتمادًا على مستوى خطر الاتصال والاختلاط بأشخاص يحملون الفيروس.

ولم يحدد رئيس الوزراء الكندي في ظل أي ظروف تعرض للإصابة بالمرض، لكنه يقول إنه يخضع للعزل الذاتي لمدة خمسة أيام من أجل اتباع توصيات الصحة العامة.

أشعر أنني بحالة جيدة وسأعمل من المنزل. نقلا عن رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو في التغريدة المنشورة صباح اليوم على حسابه على تويتر.

على جدول رئيس الوزراء اليوم (نافذة جديدة) المشاركة في لقاء افتراضي مع نواب الحزب الليبرالي وإلقاء كلمة أمام نواب حزبه، وأنشطة أخرى على ما يبدو لم يتم إلغاؤها بعد.

على صعيد آخر، من المتوقع وصول قافلة الحرية التي تضم السائقين الكنديين وراء مقود شاحناتهم إلى العاصمة الكندية اليوم.

قافلة الحرية تهدف إلى الاحتجاج على التطعيم الاجباري ضد الفيروس التاجي لكافة سائقي الشاحنات الذين يعبرون الحدود الكندية-الأمريكية. وكانت الخطة أن يجوب هؤلاء على متن شاحناتهم البلاد من غربها إلى شرقها للاعتراض على القانون الجديد الذي دخل حيز التطبيق في البلاد يوم 15 كانون الثاني / يناير الماضي.

قافلة الحرية كانت انطلقت يوم الأحد الفائت من مدينة فانكوفر في مقاطعة بريتش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي.

(المصدر: سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية. إعداد وترجمة كوليت ضرغام.)