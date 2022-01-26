ثلاثة أسماء من كيبيك في سباق جوائز سيزار السينمائية العريقة

ممثلو مقاطعة كيبيك ذات الغالبية الناطقة باللغة الفرنسية في جوائز سيزار للعام 2022، وإن كانوا ممثلين بارزين إلا أن الجائزة التي تم ترشيحهم لها هي عن فئة دور ثان وليس دور بطولة أول.

ثلاثة أسماء دخلت قائمة ترشيحات سيزار (نافذة جديدة)هي الممثل كزافييه دولان والممثلة دانيال فيشو والممثل سيلفان مارسيل، وفقا لما أعلنته اليوم الأكاديمية الفرنسية لفنون وتقنيات السينما التي تقدم جوائز سيزار.

السينمائي الكندي المصري كزافييه دولان مرشح لجائزة ممثل ثان عن دوره في الفيلم الفرنسي أوهام مفقودة عن قصة الكاتب الفرنسي أونوريه دو بلزاك الشهيرة. وهو فيلم من إصدارات العام 2021 السينمائية بتوقيع السينمائي الفرنسي كزافييه جيانولي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الفيلم حصد أعلى نسبة من ترشيحات جوائز سيزار بلغ مجموعها 15 جائزة بينها أفضل فيلم وأفضل إخراج.

ملصق فيلم "ألين" وتقول المخرجة فاليري لو مرسيه التي نراها في الصورة أيضا تقلّد سيلين ديون في الأداء "إنه فيلم خيالي مستوحى من سيرة حياة النجمة سيلين ديون. الصورة: Gaumont

10 ترشيحات لفيلم ألين عن سيرة النجمة الكندية العالمية سيلين ديون

حاز فيلم ألين بتوقيع السينمائية الفرنسية فاليري لو ميرسيه وبطولتها الذي يعد بمثابة سيرة ذاتية عن مسيرة النجمة الكندية سيلين ديون، على عشر ترشيحات جوائز بينها أفضل بطولة نسائية لـ لو ميرسيه.

ممثلان من كيبيك يلعبان في الفيلم ذاته، استحقا أيضا ترشيحا لجائزة أفضل دور ثان أو أدوار داعمة. وهما الممثلة دانيال فيشو والممثل سيلفان مارسيل.

تجدر الإشارة إلى أن الأعضاء الـ 4363 في الأكاديمية الفرنسية يعكفون خلال شهر كامل على مشاهدة كل الأفلام التي نالت ترشيحات لاختيار الأفضل منها، إذ إن الحفل الرسمي السنوي الـ 47 لجوائز سيزار سيكون يوم 25 شباط / فبراير المقبل.

(المصدر: بتصرف عن هيئة الإذاعة الكندية. إعداد كوليت ضرغام)