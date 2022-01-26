توجيه تُهم إلى رجل يشتبه باعتدائه على سيدة مسلمة في إدمنتون

في مدينة إدمنتون عاصمة مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي، وجهت الشرطة المحلية اتهامات ضد شاب بالغ 34 عاما. إثر الاشتباه به بالاعتداء على سيدة مسلمة من الجاليات السمراء في المدينة ومحاولة تخريب مسجد ليلة عيد رأس السنة الفائت.

ينقل تقرير شرطة إدمنتون أن الهجوم على السيدة المسلمة وقع في الوقت الذي كان فيه أطفالها الثلاثة في السيارة خارج مسجد الأمين شمال-شرق مدينة إدمنتون.

ويشير بيان صادر عن المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إلى أن المُهاجم بصق على نافذة السيارة، ووجّه عدة تهديدات عنيفة معادية للإسلام كما ألحق أضرارا بممتلكات المسجد.

يتابع بيان المجلس بأن المعتدي غادر بعد ذلك مكان الحادث ليعود من جديد حاملا معه مجرفة ويواصل اعتداءه.

هذا وأعرب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين عن شعوره بالقلق العميق واصفا العدد المتزايد للهجمات المعادية للإسلام في ألبرتا بالخطر.

قلق في أوساط الجالية المسلمة